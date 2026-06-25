Salud

Pinzamiento de cadera: qué es, cuáles son los síntomas y cuándo consultar con un médico

Especialistas de Mayo Clinic explican que esta afección comenzó a comprenderse mejor recién a comienzos de los años 2000 y que, sin tratamiento, puede favorecer lesiones del cartílago y artritis temprana

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Silueta de persona joven corriendo con esqueleto y músculos visibles en la pierna, un resplandor rojo en la cadera, pista de atletismo y escáneres médicos al fondo.
El pinzamiento femoroacetabular causa dolor de cadera en adultos jóvenes activos y puede afectar el ejercicio y la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cadera en adultos jóvenes no siempre se debe a una lesión muscular o al desgaste propio de la edad. En algunos casos, puede estar relacionado con el pinzamiento femoroacetabular, también conocido como pinzamiento de cadera.

Según Mayo Clinic, esta afección aparece cuando la cabeza del fémur y el acetábulo —la cavidad de la pelvis donde encaja el hueso— no se mueven de manera adecuada entre sí. Ese contacto anormal puede limitar el movimiento, irritar estructuras internas de la articulación y, con el tiempo, favorecer dolor, rigidez o desgaste.

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Mason Uvodich, médico de Ortopedia y Cirugía Ortopédica de Mayo Clinic Health System, explicó que el pinzamiento de cadera “a menudo afecta a adultos jóvenes y activos”, y señaló que puede manifestarse durante actividades que exigen una flexión profunda de la cadera, como permanecer sentado por períodos prolongados, hacer sentadillas, correr, girar o practicar ciertos deportes.

También indicó que algunas personas nunca presentan síntomas, mientras que otras pueden desarrollar dolor, rigidez o deterioro progresivo de la articulación.

Persona adulta en ropa deportiva caminando por un sendero con la cadera resaltada en la imagen
La alteración en la forma de la cadera puede incluir una cavidad más profunda, cobertura excesiva del acetábulo o hueso adicional en el fémur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se produce el pinzamiento de cadera

La cadera funciona como una articulación de bola y cavidad. La cabeza del fémur actúa como la parte redondeada que encaja dentro del acetábulo, ubicado en la pelvis.

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En algunas personas, esa estructura no tiene una forma completamente armónica. Puede haber una cavidad más profunda o una cobertura excesiva del acetábulo, o bien formarse hueso adicional en la unión entre la cabeza y el cuello del fémur.

Ese hueso extra suele denominarse lesión tipo leva. Cuando la cadera se flexiona, los huesos pueden chocar antes de lo debido y generar una sensación de pinzamiento, sobre todo en movimientos profundos o repetidos.

Pinzamiento de cadera
En una cadera normal, la cabeza del fémur se mueve sin trabas dentro de la cavidad de la pelvis. En el pinzamiento, el borde de esa cavidad cubre demasiado al hueso y hace que ambas partes choquen al mover la pierna, lo que puede limitar el movimiento y causar dolor (Créditos: Mayo Clinic)

Uvodich explicó que esta afección se reconoce mucho más que antes. Según el especialista, el pinzamiento femoroacetabular comenzó a comprenderse mejor a comienzos de la década de 2000, cuando expertos empezaron a relacionar algunos casos de dolor de cadera y artritis temprana con diferencias estructurales en la articulación.

También aclaró que no todas las personas con esta anatomía tienen molestias. En algunos casos, el hallazgo puede aparecer en estudios por imágenes sin que exista dolor.

Qué síntomas puede provocar

Mayo Clinic destalló que el síntoma más habitual es el dolor en la ingle. Algunas personas también describen una molestia que rodea el costado de la cadera con un patrón en forma de C.

Las molestias suelen empeorar al estar sentado durante mucho tiempo, en viajes largos en auto o al realizar actividades que requieren una flexión profunda de la cadera. Entre ellas figuran las sentadillas profundas, subir a superficies altas o algunos gestos deportivos.

Mujer joven con camiseta verde y shorts negros en camino de tierra con árboles y hojas secas, sujetándose la espalda y la pierna, con vaho en la boca.
El pinzamiento de cadera aparece cuando la cabeza del fémur y el acetábulo no se mueven de forma adecuada y generan contacto anormal en la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor también puede aparecer con más frecuencia en disciplinas que combinan flexión, agilidad y giros, como hockey, remo, fútbol, carreras con vallas o ciertas formas de danza.

Un episodio aislado que desaparece puede no requerir evaluación inmediata. Pero Mayo Clinic recomienda consultar si el dolor persiste durante semanas o meses, empieza a afectar la vida diaria o impide participar en actividades habituales.

Cómo se diagnostica

El diagnóstico suele comenzar con la descripción de los síntomas. El dolor en la ingle, las molestias al sentarse y la sensación de pinzamiento durante la actividad pueden orientar la evaluación.

El examen físico también es importante. Según Uvodich, muchas personas con esta afección presentan menor movilidad cuando elevan la rodilla hacia el pecho o cuando se evalúa la rotación interna de la cadera.

Primer plano de las manos de un médico sosteniendo una radiografía de la pelvis que muestra una prótesis de cadera.
El diagnóstico del pinzamiento de cadera se apoya en los síntomas, el examen físico, las radiografías y, en algunos casos, la resonancia magnética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las radiografías permiten observar la forma de la articulación y detectar diferencias estructurales. En algunos casos, la resonancia magnética se utiliza para analizar con más detalle tejidos blandos como el labrum, el anillo de cartílago que ayuda a estabilizar la cadera.

Esta evaluación cobra más importancia cuando se sospecha una lesión asociada o cuando se considera la posibilidad de una cirugía.

Qué tratamientos existen

El tratamiento inicial suele ser conservador. La fisioterapia puede ayudar a fortalecer la zona media del cuerpo, la parte baja de la espalda y los músculos que rodean la cadera.

También pueden indicarse cambios en la actividad y antiinflamatorios para aliviar los síntomas. Sin embargo, Uvodich advirtió que algunos ejercicios pueden empeorar la molestia si la terapia no está orientada específicamente al pinzamiento de cadera.

Cuando el dolor persiste y afecta la calidad de vida, puede considerarse la cirugía. La intervención más frecuente es la artroscopia de cadera, un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza instrumentos pequeños y una cámara para reparar lesiones del labrum (un borde de tejido que rodea la cavidad de la cadera y ayuda a estabilizarla) y remodelar zonas de hueso que generan el contacto anormal.

Hombre de rodillas sobre colchoneta azul, brazos estirados sobre un balón naranja. Una fisioterapeuta de pie detrás, con las manos en su espalda. Sala con grandes ventanas.
El tratamiento inicial del pinzamiento de cadera suele incluir fisioterapia, cambios en la actividad y antiinflamatorios para aliviar los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación requiere tiempo. En general, pueden hacer falta muletas durante cuatro a seis semanas, seguidas de un retorno gradual a la actividad. Muchas personas mejoran en un plazo de tres a cuatro meses, aunque la vuelta a deportes de mayor exigencia puede demorarse alrededor de seis meses.

Cuándo puede aumentar el riesgo de artritis

Si no se trata, la evolución depende de la gravedad del pinzamiento, la intensidad de los síntomas y el nivel de actividad. En algunas personas, el contacto repetido dentro de la articulación puede aumentar el riesgo de lesiones del cartílago, desgarros del labrum y artritis temprana.

En otras, los síntomas se mantienen leves o pueden controlarse con cambios en la actividad, fisioterapia y seguimiento médico. Uvodich subrayó que no todas las personas necesitarán cirugía. La decisión debe basarse en los síntomas, en los estudios por imágenes y en cuánto afecta la afección a la vida diaria.

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