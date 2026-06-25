Salud

Manos y pies con tono anaranjado: qué es la carotenemia, cuáles son sus causas y por qué suele ser una condición inofensiva

Según explicó una dermatóloga de Cleveland Clinic, este fenómeno tiende a estar relacionado con hábitos alimentarios o con la forma en que el organismo procesa ciertos nutrientes

Guardar
Google icon
Un médico con bata blanca y estetoscopio examina los pies de tono anaranjado de un bebé vestido de azul, recostado en una camilla de hospital.
La carotenemia es más frecuente en la infancia, especialmente en niños pequeños que consumen purés ricos en zanahoria o calabaza de forma habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carotenemia puede volver naranja o amarillenta la piel de las manos, los pies, la nariz o la frente cuando se consume demasiado betacaroteno, pero suele ser un cambio temporal y sin peligro que desaparece al reducir ese exceso durante varias semanas o meses, según explicó la dermatóloga Melissa Piliang de Cleveland Clinic.

Para que la decoloración sea visible, una persona tendría que ingerir entre 20 y 50 miligramos de betacaroteno por día durante algunas semanas, de acuerdo con la especialista.

PUBLICIDAD

Una zanahoria mediana aporta cerca de 4 miligramos, por lo que comer 10 zanahorias al día durante ese período, o tomar suplementos, podría desencadenar el cuadro.

Verduras de colores, zanahorias frescas, hortalizas nutritivas, raíces comestibles, vegetales saludables, zanahorias naturales sin conservantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La decoloración por carotenemia puede aparecer tras consumir entre 20 y 50 miligramos diarios de betacaroteno durante varias semanas, ya sea con alimentos o suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución médica detalló que la carotenemia afecta sobre todo las zonas de piel más gruesa, en especial las palmas de las manos y las plantas de los pies. También puede aparecer en la nariz, la frente y otras partes del cuerpo, y se observa con más frecuencia en personas de piel clara.

PUBLICIDAD

Un dato que ayuda a distinguirla de otros problemas es que no compromete la parte blanca de los ojos. Esa diferencia la separa de la ictericia, que amarillea la piel por acumulación de bilirrubina.

La acumulación de betacaroteno en sangre explica el cambio de color

El betacaroteno es un pigmento natural y antioxidante que da sus tonos intensos a frutas y verduras rojas, naranjas y amarillas. Está presente en alimentos como zanahorias, mangos, calabaza y batatas, y también en col, verduras de hoja verde oscura, kiwi y espárragos.

El organismo convierte ese pigmento en vitamina A, pero solo hasta cierto límite. Cuando la ingesta supera esa capacidad, el exceso circula en la sangre, se deposita en las capas más gruesas de la piel y produce la coloración anaranjada o amarilla.

Montón de mangos enteros, medio mango, mango cortado en dados, calabaza naranja, batatas enteras, batatas cortadas en rodajas y mitades en mesa de madera.
Frutas y verduras como el mango, la calabaza y la batata destacan por su elevado contenido de betacaroteno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piliang señaló a Cleveland Clinic que el cuadro es poco común: “La carotenemia es bastante infrecuente. Solo vemos uno o dos casos al año”. También advirtió que los niños pequeños pueden tener más riesgo por el consumo de purés infantiles elaborados con calabaza y zanahoria.

La carotenemia no causa daño por sí misma. La especialista comparó el proceso con derramar jugo de zanahoria sobre la piel: cuanto más pigmento se absorbe, más naranja se ve.

Algunas enfermedades pueden favorecer la aparición del cuadro

La experta indicó que ciertas afecciones pueden alterar la manera en que el cuerpo procesa el betacaroteno y favorecer su acumulación. Entre ellas figuran el hipotiroidismo, la diabetes, la anorexia, la nefropatía y la enfermedad hepática.

Piliang aclaró que la carotenemia no provoca esas enfermedades. “Más bien, la carotenemia puede ser un efecto secundario. Cuando una persona padece alguna de estas afecciones, su organismo procesa el betacaroteno con menor eficacia, lo que puede provocar una acumulación en la sangre y decoloración de la piel”, detalló.

Vista de cerca de dos palmas de manos abiertas hacia arriba, mostrando una tonalidad anaranjada intensa debido a una condición médica.
La carotenemia afecta con más frecuencia las palmas de las manos, las plantas de los pies, la nariz y la frente, sobre todo en personas de piel clara (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta a la pregunta central es directa: si la piel adquiere un tono anaranjado por carotenemia, el problema suele deberse a una acumulación de betacaroteno y no representa un riesgo en sí mismo. Los profesionales sanitarios pueden identificar la causa con una revisión de la dieta y, si hace falta, con un análisis de sangre.

El tratamiento depende del origen. Si la decoloración se relaciona con una dieta muy cargada de alimentos o suplementos con betacaroteno, la recomendación es reducir ese consumo, no eliminarlo por completo.

La especialista advirtió que esos alimentos siguen siendo saludables y forman parte de una alimentación equilibrada. Por eso, la medida útil suele ser ampliar la variedad de lo que se come, en lugar de retirar por completo frutas y verduras que contienen ese pigmento.

Mujer de mediana edad comiendo brócoli de un plato grande con salmón, ensalada, garbanzos y aguacate, con más alimentos frescos en una cocina moderna.
El tratamiento de la carotenemia depende de la causa e incluye reducir el exceso de betacaroteno, mantener una dieta equilibrada y consultar si la decoloración persiste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la carotenemia aparece como consecuencia de otra enfermedad, tratar ese trastorno puede ayudar a que la piel recupere su color natural. Según Cleveland Clinic, en la mayoría de los casos una dieta equilibrada con frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos es suficiente para que el tono vuelva a la normalidad.

Si después de modificar la alimentación la decoloración persiste, la recomendación es consultar con un profesional sanitario para descartar otra causa.

Temas Relacionados

PielNutriciónDermatologíaZanahoriaCalabazaVitaminasMetabolismoMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dolores de cabeza al despertar: el origen, cómo tratarlos y qué hábitos adoptar para prevenirlos

Sentir molestias fuertes en la mañana podría deberse por la falta de sueño o condiciones médicas subyacentes

Dolores de cabeza al despertar: el origen, cómo tratarlos y qué hábitos adoptar para prevenirlos

Cómo reemplazar el azúcar y cuáles son los endulzantes que se ajustan mejor a cada caso, según la ciencia

No todos los sustitutos soportan el calor ni el procesamiento, y esa diferencia define qué elegir según el tipo de preparación y el perfil de la persona. Qué tener en cuenta

Cómo reemplazar el azúcar y cuáles son los endulzantes que se ajustan mejor a cada caso, según la ciencia

Los 2 hábitos comunes que pueden elevar el cortisol, según la endocrinología

Simran Malhotra y Maram Khalifa explicaron cómo estos comportamientos alteran el ritmo diario de la hormona y qué consecuencias metabólicas puede tener esa desregulación sostenida en el tiempo

Los 2 hábitos comunes que pueden elevar el cortisol, según la endocrinología

Pinzamiento de cadera: qué es, cuáles son los síntomas y cuándo consultar con un médico

Especialistas de Mayo Clinic explican que esta afección comenzó a comprenderse mejor recién a comienzos de los años 2000 y que, sin tratamiento, puede favorecer lesiones del cartílago y artritis temprana

Pinzamiento de cadera: qué es, cuáles son los síntomas y cuándo consultar con un médico

Incluso pausas de movimiento de 5 minutos pueden mejorar tu ánimo y combatir la fatiga

Healthday Spanish

Incluso pausas de movimiento de 5 minutos pueden mejorar tu ánimo y combatir la fatiga

DEPORTES

Venus Williams descarta el retiro: “Tengo exactamente la misma potencia que antes, los límites están en la mente”

Venus Williams descarta el retiro: “Tengo exactamente la misma potencia que antes, los límites están en la mente”

Tom Brady se rindió a los pies de Lionel Messi: “Es increíble, el mejor jugador que alguna vez jugó a ese deporte”

El argentino Nico Varrone impactó en sus primeras carreras en Fórmula 2 y afirma: “Me siento en condiciones de subirme a un F1″

Lo rechazaron por “comer demasiado”, renunció al chocolate y su esposa vigila su dieta: el ‘Lado B’ del goleador de Alemania en el Mundial

Mario Kempes: “Si Argentina vuelve a ser campeona del mundo será la mejor selección de todos los tiempos”

TELESHOW

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Jorgelina Aruzzi recordó su primer trabajo como repositora de un supermercado antes ser actriz: “Me despidieron al mes”

La fuerte caída de Yanina Zilli en plena gala de Gran Hermano: tuvo que ser atendida por los médicos tras el golpe

La angustia de Camilota al ser eliminada de Cuestión de Peso en un delicado momento familiar: “No estoy bien”

INFOBAE AMÉRICA

América Latina se tiñe de azul

América Latina se tiñe de azul

Bajo la sombra de la guerra: la continua erosión de la clase media iraní

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional