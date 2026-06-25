Manos y pies con tono anaranjado: qué es la carotenemia, cuáles son sus causas y por qué suele ser una condición inofensiva

La carotenemia es más frecuente en la infancia, especialmente en niños pequeños que consumen purés ricos en zanahoria o calabaza de forma habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carotenemia puede volver naranja o amarillenta la piel de las manos, los pies, la nariz o la frente cuando se consume demasiado betacaroteno, pero suele ser un cambio temporal y sin peligro que desaparece al reducir ese exceso durante varias semanas o meses, según explicó la dermatóloga Melissa Piliang de Cleveland Clinic.

Para que la decoloración sea visible, una persona tendría que ingerir entre 20 y 50 miligramos de betacaroteno por día durante algunas semanas, de acuerdo con la especialista.

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Una zanahoria mediana aporta cerca de 4 miligramos, por lo que comer 10 zanahorias al día durante ese período, o tomar suplementos, podría desencadenar el cuadro.

La decoloración por carotenemia puede aparecer tras consumir entre 20 y 50 miligramos diarios de betacaroteno durante varias semanas, ya sea con alimentos o suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución médica detalló que la carotenemia afecta sobre todo las zonas de piel más gruesa, en especial las palmas de las manos y las plantas de los pies. También puede aparecer en la nariz, la frente y otras partes del cuerpo, y se observa con más frecuencia en personas de piel clara.

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Un dato que ayuda a distinguirla de otros problemas es que no compromete la parte blanca de los ojos. Esa diferencia la separa de la ictericia, que amarillea la piel por acumulación de bilirrubina.

La acumulación de betacaroteno en sangre explica el cambio de color

El betacaroteno es un pigmento natural y antioxidante que da sus tonos intensos a frutas y verduras rojas, naranjas y amarillas. Está presente en alimentos como zanahorias, mangos, calabaza y batatas, y también en col, verduras de hoja verde oscura, kiwi y espárragos.

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El organismo convierte ese pigmento en vitamina A, pero solo hasta cierto límite. Cuando la ingesta supera esa capacidad, el exceso circula en la sangre, se deposita en las capas más gruesas de la piel y produce la coloración anaranjada o amarilla.

Frutas y verduras como el mango, la calabaza y la batata destacan por su elevado contenido de betacaroteno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piliang señaló a Cleveland Clinic que el cuadro es poco común: “La carotenemia es bastante infrecuente. Solo vemos uno o dos casos al año”. También advirtió que los niños pequeños pueden tener más riesgo por el consumo de purés infantiles elaborados con calabaza y zanahoria.

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La carotenemia no causa daño por sí misma. La especialista comparó el proceso con derramar jugo de zanahoria sobre la piel: cuanto más pigmento se absorbe, más naranja se ve.

Algunas enfermedades pueden favorecer la aparición del cuadro

La experta indicó que ciertas afecciones pueden alterar la manera en que el cuerpo procesa el betacaroteno y favorecer su acumulación. Entre ellas figuran el hipotiroidismo, la diabetes, la anorexia, la nefropatía y la enfermedad hepática.

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Piliang aclaró que la carotenemia no provoca esas enfermedades. “Más bien, la carotenemia puede ser un efecto secundario. Cuando una persona padece alguna de estas afecciones, su organismo procesa el betacaroteno con menor eficacia, lo que puede provocar una acumulación en la sangre y decoloración de la piel”, detalló.

La carotenemia afecta con más frecuencia las palmas de las manos, las plantas de los pies, la nariz y la frente, sobre todo en personas de piel clara (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta a la pregunta central es directa: si la piel adquiere un tono anaranjado por carotenemia, el problema suele deberse a una acumulación de betacaroteno y no representa un riesgo en sí mismo. Los profesionales sanitarios pueden identificar la causa con una revisión de la dieta y, si hace falta, con un análisis de sangre.

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El tratamiento depende del origen. Si la decoloración se relaciona con una dieta muy cargada de alimentos o suplementos con betacaroteno, la recomendación es reducir ese consumo, no eliminarlo por completo.

La especialista advirtió que esos alimentos siguen siendo saludables y forman parte de una alimentación equilibrada. Por eso, la medida útil suele ser ampliar la variedad de lo que se come, en lugar de retirar por completo frutas y verduras que contienen ese pigmento.

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El tratamiento de la carotenemia depende de la causa e incluye reducir el exceso de betacaroteno, mantener una dieta equilibrada y consultar si la decoloración persiste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la carotenemia aparece como consecuencia de otra enfermedad, tratar ese trastorno puede ayudar a que la piel recupere su color natural. Según Cleveland Clinic, en la mayoría de los casos una dieta equilibrada con frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos es suficiente para que el tono vuelva a la normalidad.

Si después de modificar la alimentación la decoloración persiste, la recomendación es consultar con un profesional sanitario para descartar otra causa.