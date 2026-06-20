Salud

El tipo de entrenamiento que preserva los músculos y elimina la grasa sin horas de gimnasio

Un estudio de seis meses con más de 120 adultos de 72 años demostró que solo un método logra mantener la masa muscular mientras el cuerpo pierde tejido adiposo

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Pareja de ancianos activos disfrutando de una sesión de trote en un entorno verde y natural, evidenciando su compromiso con un estilo de vida saludable y la actividad física regular. Su elección de correr como parte de su rutina diaria subraya la conexión entre el bienestar físico y la longevidad, resaltando la importancia de mantenerse en forma y cuidarse mutuamente en la tercera edad. (Imagen ilustrativa Infobae)
El estudio de la University of the Sunshine Coast confirma que el HIIT es el entrenamiento más eficaz para conservar la masa muscular en adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la University of the Sunshine Coast reveló que el entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) es el método más efectivo para que los adultos mayores reduzcan la grasa corporal y conserven su masa muscular. La investigación involucró a más de 120 adultos sanos de la región de Greater Brisbane, con una edad promedio de 72 años, y ofrece nuevas perspectivas sobre cómo pequeños cambios en la actividad física pueden transformar la salud en la tercera edad.

El análisis de la intensidad y sus efectos

El estudio, liderado por la doctora Grace Rose y la profesora asociada Mia Schaumberg, se desarrolló en colaboración con el Healthy Ageing Research Cluster y la Universidad de Queensland. Durante seis meses, los participantes acudieron tres veces por semana a un gimnasio, donde realizaron ejercicios bajo estricta supervisión.

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El objetivo principal fue comparar cómo diferentes niveles de intensidad afectan la composición corporal en personas mayores. Cada grupo siguió rutinas con intensidad baja, media o alta, lo que permitió observar sus efectos específicos.

(Imágen Ilustrativa Infobae)
La investigación involucró a más de 120 adultos mayores de Brisbane y demostró que solo el HIIT retuvo la masa muscular mientras redujo la grasa corporal (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que todas las intensidades generaron una pérdida moderada de grasa corporal. Sin embargo, solo el HIIT permitió mantener la masa muscular. Según la doctora Rose: “Solo el HIIT retuvo la masa muscular”. En contraste, el ejercicio de intensidad media, aunque redujo la grasa, produjo una ligera disminución del tejido muscular en los participantes.

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HIIT: cómo funciona el método y por qué es eficaz

La profesora asociada Schaumberg explicó que el HIIT consiste en “periodos cortos y repetidos de ejercicio intenso, donde la respiración se vuelve profunda y es difícil sostener una conversación, alternados con fases de recuperación”. Esta modalidad se diferencia de otros métodos de entrenamiento porque exige más a los músculos, enviando una señal clara al organismo para preservar el músculo mientras se elimina grasa.

El estudio subrayó que la composición corporal influye directamente en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a medida que se envejece. Por ello, identificar métodos de ejercicio que ayuden a minimizar la pérdida muscular y el exceso de grasa resulta fundamental para promover un envejecimiento saludable. Los investigadores destacaron que estos hallazgos adquieren particular relevancia en una época en la que muchas personas establecen nuevos objetivos de salud y bienestar.

La clave celular: rejuvenecimiento mitocondrial y “micro-HIIT”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El HIIT se compone de intervalos cortos y repetidos de alta intensidad combinados con fases de recuperación, una fórmula clave para adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las publicaciones científicas más recientes de 2026 han logrado explicar el mecanismo biológico detrás de este fenómeno, demostrando que el HIIT actúa como un interruptor de rejuvenecimiento a nivel celular. Estudios clínicos publicados en revistas de prestigio internacional revelan que el esfuerzo de alta intensidad estimula la biogénesis mitocondrial (la creación de nuevas centrales de energía en las células), revirtiendo de manera directa el deterioro muscular asociado al envejecimiento.

Este proceso no solo detiene la sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular), sino que mejora drásticamente la sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica en los adultos mayores, algo que el ejercicio moderado continuo no logra activar con la misma intensidad.

Por otra parte, la tendencia de vanguardia en la medicina del deporte se está volcando hacia los llamados “Exercise Snacks” o “Micro-HIIT”. Los investigadores han validado que no es necesario realizar sesiones largas ni extenuantes en un gimnasio; intervalos ultra-cortos de alta intensidad —como subir escaleras a paso rápido o realizar 60 segundos de caminata acelerada varias veces al día— ofrecen adaptaciones cardiovasculares y musculares prácticamente idénticas.

Este enfoque fragmentado elimina las barreras de tiempo y los riesgos de lesiones por fatiga, transformando el HIIT en una estrategia de longevidad extremadamente segura, práctica y aplicable en el propio hogar para la tercera edad.

Implicancias para la salud y el bienestar en la vejez

Los autores del estudio destacan que el HIIT puede adaptarse a distintas capacidades físicas, siendo una alternativa accesible y segura para mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los autores del estudio destacan que el HIIT puede adaptarse a distintas capacidades físicas, siendo una alternativa accesible y segura para mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar rutinas de HIIT podría convertirse en una alternativa accesible y eficiente para los adultos mayores que buscan mejorar su condición física sin dedicar largas horas al ejercicio. Rose y Schaumberg señalaron que la flexibilidad del método permite adaptarlo a distintos niveles de capacidad, ofreciendo una opción segura para quienes desean cuidar su salud muscular sin sobrecargar su cuerpo.

Además, el estudio sugiere que ajustar la intensidad de las rutinas puede ser el secreto para alcanzar metas de bienestar sin alterar la vida diaria. Esta estrategia permite que las personas mayores obtengan beneficios tangibles, como la reducción de grasa corporal y el mantenimiento de la masa muscular, sin necesidad de rutinas extensas o poco apropiadas para su condición física.

El papel del HIIT en la prevención de enfermedades crónicas

La conservación de la masa muscular se asocia con una mejor calidad de vida y menor riesgo de caídas, fracturas y enfermedades metabólicas. Por esa razón, los resultados del estudio podrían influir en las recomendaciones médicas y guías de ejercicio para adultos mayores en todo el mundo. El estímulo propio del HIIT impulsa al cuerpo a priorizar la conservación muscular mientras reduce la grasa, lo que explica su efecto superior frente a otros métodos de entrenamiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Conservar la masa muscular mediante HIIT está asociado a menor riesgo de caídas, fracturas y enfermedades metabólicas en adultos mayores, según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El HIIT, según los expertos, representa una herramienta efectiva para transformar la salud durante el envejecimiento. Su capacidad para preservar la masa muscular, junto con la reducción de grasa, lo posiciona como una estrategia recomendada para quienes buscan mantener su autonomía y bienestar físico a lo largo de los años.

En conclusión, los hallazgos de la University of the Sunshine Coast aportan evidencia sólida sobre los beneficios del HIIT en adultos mayores. Adaptar el ejercicio a periodos cortos y de alta intensidad puede ser la clave para una vejez activa, saludable y plena.

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