Salud

Los suplementos de aceite de pescado pueden ser un fracaso para la prevención del Alzheimer

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VIERNES, 19 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Millones de estadounidenses toman suplementos de aceite de pescado con la esperanza de mantener su cerebro despierto a medida que envejecen.

Pero la evidencia recién publicada en la revista EBioMedicine sugiere que esas cápsulas pueden no ofrecer el impulso cognitivo que muchos esperan.

"Todos desearíamos que existiera una solución mágica para prevenir el Alzheimer, pero nuestros hallazgos mostraron que los suplementos de aceite de pescado no parecen  proteger la salud cerebral", dijo el autor principal , el Dr. Hussein Naji Yassine, director del Centro de Salud Cerebral Personalizada de la USC.

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"Aunque los omega-3 juegan un papel importante en la formación de las conexiones celulares cerebrales necesarias para la cognición, nuestros resultados no respaldan los suplementos de aceite de pescado como medida preventiva contra el Alzheimer", añadió en un comunicado de prensa.

Un ensayo clínico de dos años siguió a 365 adultos de entre 55 y 80 años que tenían un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Los participantes recibieron un suplemento diario de alta dosis de omega-3 o un placebo.

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Los investigadores primero querían saber si el nutriente clave omega-3, el DHA, realmente estaba llegando al cerebro. Así que midieron los niveles de DHA en el líquido circundante y encontraron un aumento de aproximadamente un 17% tras seis meses de tratamiento.

Pero eso no se tradució en mejores resultados, según los resultados.

Las pruebas de memoria y los escáneres cerebrales no mostraron ninguna ventaja para quienes tomaban suplementos de aceite de pescado.

Los participantes que recibieron DHA no observaron mejoría en la memoria ni en la función cognitiva, y los suplementos no ralentizaron la reducción de las regiones cerebrales vinculadas a la enfermedad de Alzheimer, según los resultados.

Los investigadores dicen que los hallazgos sugieren que los suplementos de aceite de pescado por sí solos probablemente no prevengan la forma más común de demencia.

"Mantenerse sano a lo largo de la vida sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para reducir el riesgo de Alzheimer, incluyendo ejercicio regular, sueño de calidad y una dieta equilibrada", dijo Yassina.

Más información

La Asociación de Alzheimer aporta más información sobre cómo mantener un cerebro sano.

FUENTE: HealthDay TV, 19 de junio de 2026

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