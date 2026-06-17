Salud

El doctor Daniel López Rosetti explicó cómo el estrés del fútbol puede desencadenar infartos

El médico cardiólogo desarrolló en Infobae a las Nueve el impacto fisiológico del estrés en contextos de alta carga emocional, tomando como ejemplo el mundial de Francia 98 y el aumento de infartos en Inglaterra tras la eliminación por penales

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El cardiólogo Daniel López Rosetti explicó en Infobae a las Nueve cómo el estrés de un partido de fútbol puede desencadenar un infarto, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes

En una entrevista exclusiva para Infobae en Vivo, el cardiólogo universitario Daniel López Rosetti advirtió sobre el incremento de internaciones por infarto luego de partidos de alto voltaje emocional, señalando el caso documentado en Inglaterra tras la eliminación del mundial de Francia 98.

Durante la emisión de Infobae a las Nueve, Daniel López Rosetti, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, ilustró cómo el estrés agudo asociado a eventos deportivos puede derivar en complicaciones cardíacas, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes.

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En diálogo con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti planteó: “La respuesta es sí”, al ser consultado sobre si el estrés puede causar un infarto, y puntualizó que la evidencia científica respalda este vínculo.

Explicó que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte y enfermedad: “Ocurre cuando una arteria que lleva sangre al corazón se tapa. Sin oxígeno, parte del músculo cardíaco se muere”. Para ejemplificar el proceso, mostró la diferencia entre una arteria de un recién nacido y una con aterosclerosis, describiendo cómo “con el tiempo se forma la aterosclerosis. Es absolutamente inevitable. Nos pasa a todos”.

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“Lo que pasa en la cabeza es un hecho real, no una fantasía”, sostuvo López Rosetti sobre el impacto físico de la emoción futbolera en la salud cardíaca
“Lo que pasa en la cabeza es un hecho real, no una fantasía”, sostuvo López Rosetti sobre el impacto físico de la emoción futbolera en la salud cardíaca

Detalló que “cuando hay una placa de ateroma, la sangre pasa en menor cantidad”, lo que puede derivar en angina de pecho o en un infarto si la placa se rompe y se forma un coágulo. “Cuando la sangre pasa por ahí y se rompió algo, comienza el proceso de coagulación. Forma un coágulo y termina tapando la arteria. La tapa de golpe, no pasa sangre, el tejido cardíaco no recibe sangre y se muere. Se llama infarto”.

López Rosetti remarcó que este fenómeno no se limita al corazón, ya que “puede ocurrir también en las arterias del cerebro —accidente cerebrovascular— o en las arterias de los pies, sobre todo en fumadores, generando enfermedad vascular periférica”. Agregó que factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, una dieta poco saludable, el estrés crónico, el consumo excesivo de alcohol y los antecedentes familiares incrementan el riesgo.

Al abordar el fútbol como detonante emocional, López Rosetti recordó el partido entre Argentina e Inglaterra en el mundial de Francia 98: “En el British Medical Journal publicaron que tras la derrota de Inglaterra por penales frente a Argentina, las internaciones por infarto aumentaron un veinticinco por ciento durante tres días”. Destacó que el estudio comparó tasas de internación cardíaca de los mismos días en los cuatro años anteriores y posteriores, “y eran planas. Lo único que sucedió ese 30 de junio fue cuando atajó Roa”.

El mundial de Francia 98, citado como ejemplo: tras la eliminación de Inglaterra por penales frente a Argentina, las internaciones por infarto aumentaron un 25% según el British Medical Journal
El mundial de Francia 98, citado como ejemplo: tras la eliminación de Inglaterra por penales frente a Argentina, las internaciones por infarto aumentaron un 25% según el British Medical Journal

Subrayó que el aumento de episodios cardíacos se da en personas con patología previa: “No fallecen los sanos. Fallecen, en general, los que ya están al límite”. Respondió que los estudios para detectar placas de ateroma pueden hacerse por ecodoppler, y que existe una base genética que puede medirse con la lipoproteína A: “Todos debiéramos tener medida la lipoproteína A. Es genética y se mide una vez en la vida”.

A modo de cierre, el cardiólogo reflexionó: “Lo único que le puede pasar a un sano es enfermarse. Disculpá que te diga esto”, resaltando la importancia de la prevención y del control de los factores de riesgo, incluso en quienes no presentan síntomas.

La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

Los factores de riesgo —tabaquismo, hipertensión, diabetes, sedentarismo y estrés crónico— fueron destacados como determinantes clave en la aparición de infartos durante eventos de alta tensión emocional

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