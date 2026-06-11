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Píldora GLP-1 que se toma una vez al día puede ofrecer una nueva opción para la pérdida de peso y la diabetes

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MIÉRCOLES, 10 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Otra pastilla de GLP-1 podría estar en camino al mercado pronto, según los primeros resultados de los ensayos clínicos.

La píldora experimental elecogliprón, que se toma una vez al día, ayudó a las personas a controlar el azúcar en sangre y perder peso en un par de ensayos clínicos de fase 2, según informaron los investigadores en The Lancet el 8 de junio.

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Basándose en estos resultados, el elecoglipron avanzará hacia extensos ensayos clínicos de fase 3 para confirmar estos beneficios, según informó el desarrollador del fármaco, AstraZeneca, en un comunicado de prensa.

La mayoría de los fármacos GLP-1 se administran actualmente mediante inyecciones semanales, aunque la semaglutida (Ozempic/Wegovy) también está disponible en forma de pastillas.

"Elecoglipron tiene el potencial de ofrecer a las personas más opciones de tratamiento que puedan satisfacer sus preferencias y apoyar sus objetivos de atención", dijo la investigadora principal , la Dra. Vanita Aroda, directora de Investigación Clínica en Diabetes en Mass General Brigham en Boston.

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"Hasta la fecha, las terapias con GLP-1 se han limitado en gran medida a formulaciones inyectables o orales de péptidos, cada una con restricciones inherentes de administración y dosificación", afirmó en un comunicado de prensa. "Ensayos clínicos rigurosos ... puede ayudarnos a evaluar medicamentos orales que pueden ser igual de eficaces para pacientes con diabetes, superando estas limitaciones."

Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos. Originalmente desarrollados para tratar la diabetes tipo 2, estos fármacos ahora también se utilizan ampliamente para perder peso.

Uno de los nuevos ensayos clínicos sobre el elecoglipron se centró en la pérdida de peso, y el otro en la capacidad del fármaco para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre en la diabetes tipo 2.

En el ensayo de pérdida de peso, los investigadores asignaron aleatoriamente a 310 adultos para recibir una pastilla placebo o una de cinco dosis de eleoglipron. Todos tenían sobrepeso u obesidad, según su índice de masa corporal (IMC). (El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.) Esto es lo que encontró el ensayo:

Tras las 36 semanas, los pacientes con la dosis alta de elecogliprón habían perdido casi un 12% de su peso corporal inicial, frente al 0,3% del grupo placebo. En general, alrededor del 62% de las personas que tomaban la dosis alta de elecogliprón habían perdido al menos un 10% de su peso corporal en la semana 36, frente a menos del 5% de las que tomaban placebo.

En el ensayo sobre diabetes, el equipo asignó aleatoriamente a más de 400 personas con diabetes tipo 2 y exceso de peso a una tableta placebo o a diferentes dosis de eleoglipron.

El ensayo se centró en los niveles de hemoglobina A1C de los participantes, que se utiliza para controlar el azúcar en sangre. Esto es lo que encontró el ensayo sobre diabetes:

Tras 26 semanas, las personas que tomaban elecoglipron en dosis altas habían reducido su A1C en casi un 2% de media, en comparación con el 0,2% en el grupo placebo. En general, la mayoría de las personas que toman dosis altas de elecoglipron alcanzaron sus objetivos de azúcar en sangre: el 90% bajó su A1C por debajo del 7% y el 85% por debajo del 6,5%. Las personas que tomaban eleglopron para la diabetes también perdieron casi un 8% de su peso corporal, en comparación con menos del 2% en el grupo placebo.

Los efectos secundarios más comunes reportados en ambos ensayos clínicos fueron náuseas, estreñimiento, diarrea y vómitos.

AstraZeneca pagó ambos ensayos clínicos, que también se presentaron el lunes en la reunión anual de la Asociación Americana de Diabetes en Nueva Orleans.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre medicamentos para la pérdida de peso.

FUENTES: Nota de prensa de la Asociación Americana de Diabetes, 8 de junio de 2026; The Lancet, 8 de junio de 2026

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