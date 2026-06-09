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Ponerse la vacuna contra el VRS durante el embarazo podría proteger a tu bebé tras el nacimiento

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LUNES, 8 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Ahora hay pruebas reales de que las mujeres embarazadas que reciben la vacuna contra el VRS reducen el riesgo de que su recién nacido se ponga tan enferma que necesite hospitalización, según un nuevo estudio.

La vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS) reduce el riesgo de hospitalización en bebés en casi un 70%, informaron los investigadores el 5 de junio en JAMA Network Open.

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"Diseñamos este estudio para centrarse en lo que más importa para las familias: si su bebé podría acabar en el hospital", dijo la investigadora principal , la Dra. Anne-Marie Rick, profesora adjunta de pediatría y ciencias clínicas y traslacionales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

"Los hallazgos muestran un impacto significativo para las familias y para el sistema sanitario, y ponen de manifiesto lo eficaz que puede ser esta intervención durante los meses más vulnerables de la vida", dijo en un comunicado de prensa.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó una vacuna materna contra el VRS en 2023, con el nombre comercial Abrysvo, según informaron investigadores en notas de fondo. La vacuna confiere protección inmune contra el VRS a un bebé a través de su madre; antes de su aprobación, no existía una forma fiable de proteger a los recién nacidos del VRS.

El VRS es la principal causa de hospitalización entre los bebés en EE. UU., con 2 a 3 de cada 100 bebés menores de 3 meses ingresando en un hospital debido a una infección, según los investigadores. Los casos graves pueden requerir soporte de oxígeno o ventilación mecánica.

Para este nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros médicos de 274 bebés menores de 3 meses hospitalizados por enfermedades respiratorias en el oeste de Pensilvania durante las temporadas 2023-24 y 2024-25 de VRS.

En general, la vacunación contra el VRS de una madre redujo en un 68% las probabilidades de que su bebé fuera hospitalizado tras la infección.

También se encontró que la vacunación durante el embarazo es un 69 % eficaz contra infecciones pulmonares más graves causadas por el VRS.

Estos resultados forman parte de un estudio en curso de cuatro años que rastreará la eficacia de la vacuna materna contra el VRS a lo largo de varias estaciones. Estudios futuros también ampliarán el análisis para incluir bebés de hasta 6 meses, para rastrear cuánto dura la protección.

"Seguimos siguiendo a los pacientes para entender qué tan bien se mantiene esta protección a lo largo del tiempo y en diferentes grupos", dijo Rick. "Este tipo de datos del mundo real son fundamentales para ayudar a las familias, clínicos y responsables políticos a tomar decisiones informadas sobre cómo proteger mejor a los bebés."

Más información

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos tiene más información sobre la vacunación contra el VRS durante el embarazo.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 5 de junio de 2026

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