Los noctámbulos son más propensos a la ansiedad y la soledad

JUEVES, 4 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las primeras horas de la madrugada podrían no ser tan buenas para la salud mental de los noctámbulos, según un nuevo estudio.

Las personas con horarios de sueño más tardíos presentan más ansiedad y sentimientos de soledad, informarán los investigadores en una próxima reunión conjunta de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño.

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"Las personas con patrones de sueño más tardíos informaron de peor salud mental en parte porque también experimentaban mayor soledad, incluyendo sentimientos de soledad por la noche y niveles más altos de ansiedad", dijo el investigador principal Alec Harlow, asistente de investigación de grado en la Universidad Brigham Young de Provo, Utah.

"Los hallazgos sugieren que tanto las experiencias sociales diurnas como nocturnas parecen ser relevantes al examinar la salud mental entre los cronotipos vespertinos", dijo Harlow en un comunicado de prensa.

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Para el estudio, los investigadores analizaron el cronotipo de 442 personas. El cronotipo es la preferencia natural de una persona por el sueño y el tiempo de vigilia.

Los participantes también rellenaron cuestionarios que evaluaban sus sentimientos de soledad y ansiedad.

Los resultados mostraron que los noctámbulos informaron niveles significativamente mayores de ansiedad.

Sentirse solo por la noche explica en parte este vínculo, según los investigadores. Una mayor soledad nocturna se asoció con una mayor ansiedad.

Las personas que son noctámbulos pueden tener más probabilidades de tener horarios sociales que no se ajustan bien a los demás, según los investigadores.

"Evaluar y abordar la soledad, incluidos los desafíos que surgen por la noche, como la ansiedad, puede representar un objetivo de intervención significativo para terapeutas, clínicos e investigadores para mejorar el bienestar de personas con cronótipos posteriores", dijo Harlow.

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La investigación está programada para presentarse el 17 de junio en SLEEP 2026, la reunión médica que tendrá lugar en Baltimore.

Los hallazgos presentados en reuniones deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Sleep Foundation tiene más información sobre cronotipos.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Medicina del Sueño, 2 de junio de 2026