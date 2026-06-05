Salud

Casi 1 de cada 5 jóvenes recurre a chatbots de IA para recibir consejos sobre salud mental

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JUEVES, 4 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Casi 1 de cada 5 jóvenes en Estados Unidos recurre a chatbots de IA para recibir consejos sobre salud mental -- y la mayoría no se lo cuenta a nadie.

Un nuevo estudio nacional revela que el 19,2% de los adolescentes de 12 a 21 años han utilizado chatbots de IA como ChatGPT, Gemini Character.AI o Meta AI para ayudarse cuando se sienten tristes, enfadados, nerviosos o estresados. Una encuesta de RAND hace apenas un año situó la cifra en un 13,1%.

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Dos tercios de los jóvenes (63%) que utilizan chatbots de IA para recibir consejos sobre salud mental dicen que no le han contado a nadie que lo están haciendo, según el nuevo estudio. Y casi el 43% dice que busca ese consejo al menos una vez al mes.

Los investigadores estiman que eso representa unos 8,2 millones de jóvenes en todo el país.

La tasa es ahora casi la misma que el porcentaje de quienes reportan recibir asesoramiento de un profesional de la salud mental.

"La velocidad de crecimiento llama la atención, pero también lo es el hecho de que la mayoría de los jóvenes que utilizan estas herramientas para asesorar en salud mental dicen que no se lo están contando a nadie", dijo el autor principal Ryan McBain, investigador principal de políticas en RAND, una organización de investigación sin ánimo de lucro y apartidista.

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Además, el 92% de los participantes dijo que los consejos de IA que recibieron fueron algo o muy útiles.

Pero los investigadores advierten que esto puede reflejar la tendencia de un chatbot a halagar a los usuarios más que la calidad real de sus guías.

"Muchos jóvenes parecen estar utilizando chatbots de IA para asesoramiento en salud mental de forma privada, sin el conocimiento de padres, clínicos u otros adultos", dijo Jonathan Cantor, coautor del estudio e investigador sénior de políticas de RAND. "Eso hace especialmente importante que los adultos inicien conversaciones sobre cómo se están utilizando las herramientas de IA y el papel que deben y no deben desempeñar."

El estudio se basa en una encuesta representativa a nivel nacional realizada a 1.009 adolescentes y jóvenes adultos realizada en noviembre de 2025.

Los resultados se publicaron el 1 de junio en JAMA Pediatrics.

Más información

La Academia Nacional de Medicina ofrece más información sobre chatbots de IA y salud mental.

FUENTE: HealthDay TV, 4 de junio de 2026

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