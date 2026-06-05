Los adultos LGBTQ+ mayores temen menos apoyo a medida que envejecen, según muestra una encuesta

JUEVES, 4 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas LGBTQ+ están integradas en la vida de estadounidenses de mediana edad y mayores, según informa una nueva encuesta nacional.

Aproximadamente 7 de cada 10 personas no LGBTQ+ mayores de 50 años (69%) tienen al menos una conexión personal con una persona LGBTQ+, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan.

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La mayoría (56%) considera a una persona LGBTQ+ como amiga, y el 50% tiene un familiar LGBTQ+, según la encuesta.

Otro 15% dijo tener un compañero LGBTQ+ y un 10% tiene un vecino que es abierto sobre ser LGBTQ+.

"Los adultos LGBTQ+ forman parte de las familias y amistades de la mayoría de los estadounidenses mayores", dijo Kristi Gamarel, que trabajó en la encuesta, en un comunicado de prensa. Es profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan .

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Pero a pesar de su prevalencia, las personas LGBTQ+ de 50 años o más tienen menos confianza que sus compañeros en poder envejecer con gracia.

Los adultos LGBTQ+ mayores ya presentan tasas más altas de discapacidad, soledad y aislamiento que las personas no LGBTQ+ de su edad, según la encuesta.

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También descubrió que menos personas creen poder contar con el apoyo de los servicios sociales, la sanidad, amigos o familiares a medida que envejecen.

"Los adultos LGBTQ+ mayores han vivido décadas de cambios sociales y políticos que afectan a sus comunidades", dijo Wesley Correll-King, investigador postdoctoral en el Centro de Estudios de Población de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

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"Los cambios actuales en las políticas y los que se avecinan podrían afectar su confianza en el acceso a recursos sanitarios o comunitarios a medida que envejecen", añadió Correll-King en el comunicado.

La encuesta mostró que los adultos LGBTQ+ mayores de 50 años tenían menos probabilidades que sus compañeros de sentirse seguros de que, a medida que envejecieran, recibirán:

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Apoyo social de organizaciones o recursos de su comunidad (63% frente a 77%) Servicios sanitarios necesarios (81% frente a 86%) Apoyo de la familia y amigos (77% frente a 90%)

Los resultados de la encuesta también encontraron a las personas LGBTQ+ de 50 años o más en peor estado mental y físico:

El 19% calificó su salud mental como regular o mala, frente al 11% de los compañeros no LGBTQ+. El 56% reportó tener una discapacidad que limita sus actividades diarias, en comparación con el 41% de sus compañeros. El 12% había experimentado discriminación en un entorno sanitario, frente al 5% de sus compañeros. El 20% sintió falta de compañía en el último año, frente al 8% de los encuestados no LGBTQ+. El 18% reportó sentirse aislado, frente al 6% de los compañeros.

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Los profesionales sanitarios deben hacer un mejor trabajo cuidando a sus pacientes LGBTQ+ mayores, derivándolos a redes de apoyo social y ayudando a reducir cualquier barrera que puedan enfrentar, dijo el director de encuestas , el Dr. Jeffrey Kullgren.

"Mantenerse conectado y fomentar más actividades para fomentar las conexiones sociales puede, a su vez, fortalecer la salud mental y el bienestar general", afirmó. "Al mismo tiempo, también animo a los proveedores a trabajar para que sus clínicas sean acogedoras e inclusivas para todos."

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La encuesta involucró a 2.698 adultos estadounidenses de 50 años o más, incluidos 404 adultos LGBTQ+. Se llevó a cabo por teléfono y en línea en septiembre de 2025.

Más información

La Asociación Americana de Psicología aporta más información sobre el envejecimiento LGBTQ+.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 1 de junio de 2026