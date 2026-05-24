Salud

Sauna y fertilidad: lo que los hombres no saben sobre el calor y la salud reproductiva masculina

La clave está en la cantidad de sesiones: el uso esporádico es seguro, pero los excesos pueden afectar solo a quienes ya tienen riesgo

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de un hombre con expresión preocupada sentado en las bancas de madera de un sauna, con una burbuja de pensamiento que muestra un espermatozoide.
El calor del sauna puede reducir temporalmente el conteo de esperma en algunos hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que el uso de sauna puede reducir el conteo espermático genera inquietud entre quienes buscan cuidar su fertilidad. Según Colin Duncan, profesor y especialista de la Universidad de Edimburgo, un uso ocasional no representa un riesgo para la mayoría de los hombres, aunque existen excepciones, detalló The Guardian.

El uso de saunas puede disminuir temporalmente la cantidad de esperma producida, pero solo quienes ya tienen niveles bajos podrían ver su fertilidad afectada. En los hombres sanos, la producción de esperma suele ser mucho mayor de lo necesario para concebir, por lo que una visita esporádica no supone un problema relevante.

PUBLICIDAD

El calor afecta a los testículos porque estos órganos están ubicados fuera del cuerpo para mantener una temperatura inferior, óptima para generar esperma.

Un hombre sin camiseta y sudoroso con barba está sentado en un banco de madera dentro de una sauna, junto a una báscula y una botella de agua.
Estudios científicos confirman que los efectos del sauna sobre la fertilidad suelen ser reversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la exposición a temperaturas elevadas es frecuente, como ocurre en el sauna, los testículos funcionan con menos eficiencia y el conteo de esperma puede disminuir.

PUBLICIDAD

Diversos estudios publicados en la revista Human Reproduction han documentado que la exposición regular al calor del sauna puede reducir de manera temporal tanto el conteo como la movilidad espermática.

Investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Padua, en Italia, observaron que los parámetros seminales disminuyeron tras varias sesiones semanales de sauna, pero tienden a recuperarse cuando se interrumpe la exposición.

Espermatozoides con gelados en cubos de hielo, metáfora - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas recomiendan moderar la frecuencia del sauna si existen problemas de fertilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones como la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología coinciden en que los efectos son reversibles en la mayoría de los casos, especialmente si no existen condiciones previas que afecten la salud reproductiva.

Duncan aclara que este proceso preocupa sobre todo a quienes visitan la sauna de manera excesiva. “Los testículos producen mucha más cantidad de esperma de la necesaria para la fertilidad, por lo que visitas ocasionales al sauna no marcan diferencia”, afirmó al medio británico. Incluso si hay un descenso leve o transitorio del conteo espermático en estos casos, no suele traducirse en problemas de fertilidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso ocasional del sauna rara vez representa un riesgo para la salud reproductiva masculina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista subraya que incluso los aficionados a la sauna mantienen habitualmente espermatozoides suficientes para evitar problemas de concepción. Sin embargo, recomienda que quienes tienen el hábito de sesiones largas y repetidas consideren reducirlo si les preocupa la salud reproductiva.

Un conjunto de espermatozoides yendo a fecundar un óvulo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de los hombres mantiene suficiente esperma para concebir pese al uso regular de sauna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para quienes tienen conteo espermático bajo

Quienes más deben prestar atención son los hombres con niveles bajos de esperma, una situación común en quienes consultan por problemas de fertilidad. Para estos casos, la recomendación es evitar cualquier exceso, incluidas las visitas recurrentes al sauna.

Según Duncan, recogido por The Guardian, si existen dificultades para concebir y se detecta un conteo espermático bajo, conviene moderar los hábitos que puedan agravar la situación, especialmente los que impliquen exposición al calor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El conteo espermático puede disminuir tras sesiones frecuentes, pero se recupera al suspender la exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Finlandia y la evidencia cultural

El ejemplo de Finlandia, donde el sauna es parte de la vida cotidiana, aporta contexto relevante. Duncan explica que, aunque en ese país su uso es común y los hombres se exponen frecuentemente al calor, no se observa un índice de infertilidad superior al de otros países como Reino Unido.

La experiencia finlandesa indica que para la mayoría, el uso regular del sauna no se traduce en dificultades para concebir. Según The Guardian, no existen pruebas de que esta práctica recurrente, dentro de límites razonables, provoque una disminución significativa de la fertilidad masculina.

Moderar los hábitos, especialmente si existen condiciones previas o inquietudes por la salud, es prudente para quienes buscan preservar su fertilidad.

Temas Relacionados

SaunaFertilidad MasculinaConteo EspermáticoEspermaHombreFertilidadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

Más de 1.700 pacientes en decenas de países participaron en estudios que probaron inmunoterapia, fármacos dirigidos y tratamientos orales. Qué implican los resultados

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

La comida ultraprocesada en la infancia puede dejar huellas cerebrales de por vida, según revela un estudio internacional

Dietas ricas en grasas y azúcares durante la niñez pueden alterar de forma permanente regiones del cerebro vinculadas al apetito. Las bacterias intestinales benéficas y los prebióticos muestran potencial para revertir parte de este daño

La comida ultraprocesada en la infancia puede dejar huellas cerebrales de por vida, según revela un estudio internacional

Dieta y ejercicio intenso, la combinación más efectiva para reducir la grasa corporal según un análisis internacional

Integrar una alimentación baja en calorías con actividad aeróbico logra mejores resultados en la salud metabólica

Dieta y ejercicio intenso, la combinación más efectiva para reducir la grasa corporal según un análisis internacional

Expertos recomiendan medir el progreso con sueño, energía y constancia, no solo con el peso

El seguimiento centrado en el número del día puede desmotivar y ocultar mejoras tempranas, mientras que registrar hábitos y sensaciones ayuda a reconocer cambios reales en bienestar y rendimiento

Expertos recomiendan medir el progreso con sueño, energía y constancia, no solo con el peso

12 hábitos para una microbiota intestinal saludable

Una experta propone cambios diarios basados en evidencia, desde aumentar la fibra en el desayuno hasta caminar tras las comidas, para favorecer la digestión, el descanso y el equilibrio del organismo

12 hábitos para una microbiota intestinal saludable

DEPORTES

River Plate y Belgrano se enfrentan por el título del Torneo Apertura en Córdoba: formaciones confirmadas

River Plate y Belgrano se enfrentan por el título del Torneo Apertura en Córdoba: formaciones confirmadas

TC 2000: ante más de 45000 personas, Franco Vivian se quedó con el triunfo en Salta

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros al derrotar a Emma Raducanu en el debut

Polémica en el boxeo por la definición del título de los pesados: la decisión del árbitro en el triunfo de Oleksandr Usyk

Con la presencia de Cuti Romero tras su viaje a la Argentina, Tottenham venció a Everton y se salvó del descenso en la Premier League

TELESHOW

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

Daniela Christiansson mostró su rutina de entrenamiento junto a Maxi López y el pequeño Lando en su casa de Nordelta

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev

Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios

Solicitan a la OEA incluir la situación de Nicaragua en su Asamblea General

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

Cámara de Comercio considera designación de Ilya Espino de Marotta en el Canal de Panamá como “histórica para una tarea de Estado”