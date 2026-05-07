Salud

Los niños que viven cerca de gasolineras tienen un mayor riesgo de cáncer, según un estudio

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MIÉRCOLES, 6 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los niños que viven cerca de una gasolinera tienen más probabilidades de desarrollar leucemia u otros cánceres infantiles, según un nuevo estudio.

Vivir a menos de 250 metros (820 pies) de una gasolinera aumenta el riesgo de cáncer infantil, y el riesgo aumenta cuanto más cerca está el hogar del niño de la bomba, según informan los investigadores en la revista Environmental Pollution.

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El riesgo es mayor para quienes viven a menos de 100 metros (328 pies) de una gasolinera, según los investigadores.

Sin embargo, el riesgo de cáncer era menor en lugares donde las leyes locales exigen bombas equipadas con sistemas de recuperación de vapor de gasolina, que están destinados a reducir las emisiones durante el repostaje, según los investigadores.

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"Estas medidas son sencillas y no costosas de implementar, y aportarían grandes beneficios para la salud y ayudarían a reducir las desigualdades en los niveles de exposición", dijo el investigador principal Stéphane Buteau en un comunicado de prensa. Buteau es profesor de salud ambiental y ocupacional en la Universidad de Montreal, Canadá.

La gasolina contiene benceno, un carcinógeno conocido relacionado con la leucemia, según los investigadores en notas de fondo. El benceno se libera al entorno durante el repostaje del vehículo y mientras la gasolina se descarga en tanques subterráneos desde camiones cisterna.

Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la salud de más de 824.000 recién nacidos en Quebec, Canadá, basándose en la proximidad de sus direcciones de casa a las gasolineras cercanas.

De los niños, más de 99.000 vivían a menos de 250 metros de una gasolinera, y cerca de 14.800 a menos de 100 metros.

En general, los recién nacidos que vivían a menos de 250 metros de una gasolinera tenían un 14% más de riesgo de cualquier tipo de cáncer, según los resultados.

El riesgo de leucemia era un 12% mayor para quienes vivían entre 100 y 250 metros de distancia, y un 35% mayor para quienes vivían a menos de 100 metros de una gasolinera.

El riesgo también fue elevado para leucemia linfoblástica aguda, una forma agresiva del cáncer de sangre: un 15% entre 100 metros y 250 metros, y un 27% mayor para menos de 100 metros.

El riesgo de cáncer aumentó aún más cuando los investigadores excluyeron datos de Montreal, una ciudad donde se requiere que las gasolineras controlen sus emisiones de vapor.

El riesgo de cualquier tipo de cáncer era un 42% mayor y un 55% mayor de leucemia si se observaban solo bombas de gasolina que no necesitaban sistemas de recuperación de vapor, según los investigadores.

"Aunque no sabemos exactamente qué tan bien se están cumpliendo estas regulaciones, es un hallazgo convincente que apoya la hipótesis de que tales medidas realmente reducen las emisiones atmosféricas", dijo Buteau.

Estos resultados sugieren que las emisiones de gasolina deberían considerarse un posible factor de riesgo para el cáncer infantil, concluyeron los investigadores.

"Las investigaciones sugieren que solo entre el 5% y el 10% de los cánceres infantiles se deben únicamente a la genética, mientras que el resto se debe a otros factores, especialmente ambientales", dijo Buteau.

Más información

El Centro de Intoxicación de la Capital Nacional tiene más información sobre la toxicidad de la gasolina.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Montreal, 4 de mayo de 2026; Contaminación ambiental, abril de 2026

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