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Las cirugías para perder peso caen más de un 20% a medida que los pacientes recurren a medicamentos GLP-1, según los expertos

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MIÉRCOLES, 6 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El número de procedimientos quirúrgicos para perder peso en Estados Unidos está cayendo rápidamente ante los fármacos de vanguardia como Ozempic y Zepbound, según un nuevo estudio.

Estos procedimientos cayeron más de un 20% entre 2022 y 2024, bajando por debajo de 200.000 por primera vez en esta década, informaron investigadores el martes en una reunión de la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS).

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"Tras años de crecimiento constante, el número de procedimientos metabólicos y bariátricos en EE. UU. está experimentando un descenso debido a las persistentes tasas de obesidad altas y un aumento en el uso de medicamentos GLP-1", dijo el investigador principal, el Dr. Tyler Cohn, profesor asociado en el Loyola University Medical Center en Maywood, Illinois.

"Aunque no estudiamos la causalidad, la preocupación es que muchos pacientes están eligiendo terapias no quirúrgicas para la obesidad sin comprender completamente todas las opciones disponibles", dijo Cohn en un comunicado de prensa. "Millones más viven con obesidad y no reciben tratamiento alguno."

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Para el estudio, los investigadores analizaron datos del Colegio Americano de Cirujanos, que rastrea procedimientos y resultados en todos los centros de cirugía bariátrica acreditados. Los datos se publicaron desde 2020 hasta 2024.

En 2024 se realizaron algo más de 177.000 cirugías de pérdida de peso, según los investigadores, lo que representa una disminución del 23% respecto a un máximo de más de 230.000 cirugías en 2022.

Los resultados también mostraron cambios en los tipos de operaciones realizadas entre 2020 y 2024:

La gastrectomía en manga, durante mucho tiempo el procedimiento dominante, bajó del 64% de todas las cirugías al 58%. El bypass gástrico aumentó del 28% al 33%, su mayor porcentaje de procedimientos en cinco años. Las revisiones o modificaciones de cirugías anteriores aumentaron de aproximadamente un 9% al 11%.

"Los GLP-1 están iniciando una conversación en las consultas médicas que realmente no estaba ocurriendo tan a menudo como debería", dijo el Dr. Richard Peterson, que revisó los hallazgos. Es profesor de cirugía en UT Health San Antonio y presidente de ASMBS.

"La alta demanda de estos fármacos y la mayor atención a los peligros de la obesidad han creado una oportunidad sin precedentes para educar e implicar a los pacientes en todos los tratamientos probados, no solo en los medicamentos, que son esenciales para tratar eficazmente esta enfermedad crónica", añadió Peterson.

Menos del 1% de las personas elegibles para cirugía de pérdida de peso la reciben ahora en un año determinado, según la ASMBS.

Los investigadores presentaron estos hallazgos en la reunión de la ASMBS en San Antonio.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Universidad de Rochester ofrece más preguntas frecuentes sobre cirugía bariátrica.

FUENTE: Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, comunicado de prensa, 5 de mayo de 2026

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