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Cómo aliviar el dolor de garganta: recomendaciones médicas efectivas y señales de alerta

Consejos prácticos respaldados por especialistas para disminuir molestias y detectar signos que requieren atención médica

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dolor de garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor de garganta suele asociarse a infecciones virales como el resfriado común o la gripe, afectando especialmente en cambios de temperatura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es una molestia frecuente, especialmente en temporadas de cambios de temperatura. Suele presentarse con irritación, resequedad y dificultad al tragar, lo que afecta la rutina diaria.

De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), la mayoría de los casos están relacionados con infecciones virales como el resfriado común o la gripe. Estas afecciones, por lo general, son leves y desaparecen sin necesidad de tratamientos complejos.

Sin embargo, reconocer cuándo se trata de un problema mayor es fundamental. Aunque muchos casos mejoran solos, existen señales que requieren atención médica oportuna.

Medidas recomendadas para aliviar la irritación

Dolor de cuello
La hidratación constante de la garganta es clave para aliviar la irritación y la resequedad durante episodios de dolor de garganta. - (Crédito: Freepik)

Una de las principales recomendaciones médicas es mantener la garganta hidratada. La resequedad puede intensificar la molestia, sobre todo después de dormir, cuando disminuye la producción de saliva.

El consumo constante de líquidos ayuda a reducir la irritación. También se sugiere el uso de pastillas o caramelos duros que estimulen la salivación, ya que contribuyen a mantener la zona húmeda.

En el caso de niñas y niños pequeños, se recomienda optar por líquidos fríos o paletas para evitar riesgos de asfixia. Además, pueden utilizarse aerosoles y analgésicos de venta libre como paracetamol o ibuprofeno, evitando el uso de aspirina en menores.

Cuándo el dolor puede indicar una infección más grave

dolor de garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor intenso de garganta acompañado de fiebre alta y ganglios inflamados puede indicar una infección bacteriana como faringitis estreptocócica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas molestias son leves, existen síntomas que pueden alertar sobre una infección bacteriana como la faringitis estreptocócica. Este padecimiento requiere diagnóstico y tratamiento específico.

Entre las señales de alerta destacan el dolor intenso, fiebre alta y la inflamación de los ganglios. En estos casos, es necesario acudir a consulta médica para una evaluación adecuada.

Si se confirma una infección bacteriana, el tratamiento incluye antibióticos. Estos medicamentos no son útiles contra virus, pero son esenciales para combatir bacterias y evitar complicaciones.

Prevención y cuidados para evitar complicaciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas enfermas son hábitos esenciales para prevenir el dolor de garganta y complicaciones relacionadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta puede estar relacionado con otras afecciones como la amigdalitis, que provoca inflamación en las amígdalas y molestias persistentes. En casos recurrentes, puede requerirse valoración médica especializada.

Para reducir el riesgo de contagio, es fundamental mantener hábitos de higiene adecuados. Lavarse las manos con frecuencia es una de las medidas más efectivas para prevenir infecciones.

También se recomienda evitar el contacto cercano con personas enfermas y reducir la exposición al humo del tabaco, ya que este irrita la garganta y puede agravar los síntomas.

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