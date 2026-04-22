Ceguera por falta de atención: las razones detrás de no ver lo que está frente a los ojos

Expertos explican que el cerebro filtra información visual cuando la concentración se orienta a otras tareas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar objetos cotidianos y no encontrarlos, aunque estén a la vista, es una experiencia bastante común. La explicación se encuentra en cómo funciona el cerebro durante la búsqueda visual: no analiza toda la escena a la vez, sino que enfoca la atención en ciertos detalles y filtra el resto. Este mecanismo, lejos de ser infalible, puede llevarnos a mirar sin ver, sobre todo cuando estamos concentrados en una tarea específica o tenemos expectativas definidas sobre lo que buscamos.

La profesora de anatomía de la Universidad de Bristol, Reino Unido, Michelle Spear, mencionó en un artículo publicado en la revista de investigación The Conversation, que la atención visual se compara con un foco que recorre el campo visual. Solo lo que queda dentro de ese foco se procesa a fondo; lo que queda fuera recibe muy poca atención.

Además, los ojos ejecutan sacadas frecuentes que permiten dirigir distintas áreas del entorno hacia la fóvea, la región con mayor capacidad de detalle en la retina. Así, aunque da la impresión de que “escaneamos” toda la superficie, en realidad solo una pequeña porción se percibe con nitidez en cada momento.

Por otra parte, destacó que la ceguera por falta de atención se manifiesta cuando el cerebro ignora información relevante porque se concentra en otra tarea. Un ejemplo clásico es el experimento del “gorila invisible”: mientras los participantes cuentan pases de una pelota, una persona disfrazada de gorila cruza la escena sin que la mayoría lo note. El cerebro, enfocado en el conteo, no registra la presencia del gorila, aunque esté en el centro de la imagen.

El papel de las expectativas y la experiencia

La atención visual no solo depende de la vista, sino también de lo que se espera encontrar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con expertos en neurociencia, el cerebro no solo depende de la información visual, sino también de lo que espera encontrar. Las expectativas influyen en la dirección de la atención y pueden hacer que un objeto visible pase desapercibido si no coincide con lo que anticipamos. Por eso, es posible buscar unas llaves en la encimera y no verlas, mientras otra persona las encuentra de inmediato.

Mientras tanto, la búsqueda visual se apoya en dos rutas cerebrales: una que procesa las características del objeto y otra que guía la atención espacial. La vía dorsal, por ejemplo, es fundamental para dirigir la mirada y la atención a distintas zonas del entorno, facilitando la localización de objetos en el espacio.

El modo en que cada persona mueve los ojos durante la búsqueda también influye en los resultados. Algunos exploran metódicamente, abarcando toda la superficie, mientras que otros realizan movimientos más amplios, lo que puede llevar a omitir áreas y no detectar objetos pequeños o poco llamativos.

Diferencias individuales en la búsqueda visual

Por otra parte, estudios sugieren que existen pequeñas diferencias entre hombres y mujeres en la búsqueda de objetos en entornos desordenados. En promedio, las mujeres muestran un rendimiento ligeramente superior en la localización de objetos, mientras que los hombres destacan en tareas de navegación espacial y rotación mental de figuras. Sin embargo, la experiencia, la familiaridad con el entorno y la atención suelen ser factores más determinantes que el género.

Neurocientíficos recomiendan alternar perspectivas o solicitar ayuda cuando una búsqueda no da resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de búsqueda depende menos de un escaneo fotográfico y más de un sistema de predicción y prueba. El cerebro constantemente formula hipótesis sobre dónde podría estar el objeto y dirige la atención en consecuencia. Cuando esas predicciones fallan, es posible pasar por alto algo que está a la vista, simplemente porque no se correspondía con la expectativa.

Mientras tanto, la frustración de no encontrar un objeto suele resolverse cuando otra persona, con una mirada fresca y diferentes expectativas, lo localiza rápidamente. Esto resalta la importancia de cambiar de estrategia o perspectiva en la búsqueda, en lugar de insistir en el mismo patrón de exploración.

Consejos prácticos para mejorar la búsqueda visual

Diversos estudios en psicología cognitiva recomiendan tomar breves pausas y cambiar el ángulo de visión al buscar objetos extraviados. También resulta útil organizar el entorno para reducir la sobrecarga visual y mejorar la visibilidad de los elementos más utilizados. Además, entrenar la atención plena puede ayudar a dirigir el foco mental de manera más eficiente y reducir la probabilidad de ceguera por falta de atención.