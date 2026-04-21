Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate

Agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate reduce la acidez sin alterar el sabor original, logrando una preparación más equilibrada y suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa de tomate ocupa un lugar central en la gastronomía internacional. Su versatilidad la convierte en protagonista de platos tan variados como pastas, guisos y pizzas. Aunque su sabor resulta inconfundible, la intensidad ácida que aportan los tomates puede limitar el disfrute de quienes presentan sensibilidad digestiva o buscan una experiencia más equilibrada.

Un recurso casero, avalado por fuentes médicas internacionales como Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y Real Simple, permite transformar el perfil de la salsa: agregar bicarbonato de sodio reduce la acidez sin alterar su esencia ni recurrir a azúcar o sal. La práctica, sencilla y accesible, responde tanto a criterios de sabor como de salud digestiva.

Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio en la salsa de tomate

La acidez de la salsa de tomate proviene de compuestos naturales presentes en el fruto, como el ácido cítrico y el ácido málico. Según la Clínica Mayo, estos ácidos pueden provocar molestias estomacales, reflujo o sensación de pesadez, en especial si se usan tomates en conserva o concentrado, donde la acidez suele ser más pronunciada.

De acuerdo con el portal Real Simple, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizante eficaz: al entrar en contacto con los ácidos, los transforma en sales y agua, modificando el pH de la salsa y suavizando el sabor.

El uso de bicarbonato de sodio en la salsa de tomate neutraliza los ácidos naturales del fruto, como el ácido cítrico y málico, según la Clínica Mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que, al añadirse a la salsa de tomate, neutraliza la acidez natural del tomate sin modificar el sabor original ni recurrir a ingredientes como azúcar o crema. Tras incorporar el bicarbonato, la salsa burbujea unos instantes, lo que indica que la reacción química está ocurriendo y los ácidos están siendo neutralizados. Este proceso es especialmente útil para quienes buscan evitar molestias digestivas, ya que reduce la posibilidad de reflujo o ardor estomacal.

El uso de bicarbonato no solo suaviza el sabor, sino que también ayuda a lograr una textura más uniforme y evita que la salsa quede acuosa o grumosa. De esta manera, se mantiene la autenticidad de la receta y se consigue una salsa más equilibrada, tanto en sabor como en consistencia.

Los beneficios para la salud de agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate

El impacto de la acidez en la salsa de tomate va más allá del sabor. Los ácidos presentes en el tomate pueden irritar el revestimiento del estómago y el esófago, lo que favorece la aparición de malestares digestivos y episodios de reflujo. Al neutralizar estos ácidos con bicarbonato de sodio, se reduce la irritación y se favorece una digestión más ligera, convirtiendo la salsa en una alternativa más saludable al evitar el uso de azúcar.

Incorporar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate mejora la textura, evitando que quede acuosa o grumosa y manteniendo la autenticidad de la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato también ayuda a mantener el equilibrio ácido-base en el organismo, algo valorado en el ámbito médico y culinario. Además, su acción alcalinizante es especialmente útil para personas con sensibilidad gástrica, gastritis o úlceras. En la cocina, aporta ventajas adicionales: intensifica el color rojo del tomate y promueve una textura más sedosa, lo que resulta especialmente beneficioso cuando se utilizan tomates en lata.

La clave está en la moderación. Un exceso de bicarbonato puede modificar el sabor, añadir notas amargas o dar lugar a una textura espumosa no deseada. Por ello, se recomienda incorporar solo la cantidad justa y probar la salsa antes de ajustar nuevamente, como señala la Clínica Mayo.

Cómo preparar salsa de tomate con bicarbonato de sodio

Preparar salsa de tomate con bicarbonato de sodio es un proceso simple que requiere atención a la cantidad y el momento de incorporación. Una vez que la salsa está cocida y los ingredientes bien integrados, se añade una pizca de bicarbonato de sodio (1/4 de cucharadita por cada 500 ml), según recomienda Real Simple. Se mezcla suavemente y se observa el burbujeo, señal de que la reacción química está ocurriendo.

La cantidad adecuada de bicarbonato de sodio debe ser de una pizca por cada 500 ml de salsa de tomate, incorporándolo al final de la cocción para evitar sabores amargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, se deja la salsa a fuego lento unos minutos para que el bicarbonato se disuelva por completo. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sugiere probar la salsa para ajustar el sabor, añadiendo solo un poco más si la acidez persiste.

Este método funciona igual con tomates frescos o en conserva, y en recetas con cebolla, ajo o especias. El truco es siempre sumar el bicarbonato al final de la cocción y en poca cantidad, para lograr una salsa suave, bien integrada y fácil de digerir.