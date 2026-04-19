Por qué las mujeres se sienten más cansadas aunque duerman más que los hombres, según la ciencia

Las mujeres experimentan mayor fatiga diurna y somnolencia a pesar de dormir más minutos en promedio que los hombres (Freepik)

Despertarse sin energía es una experiencia común para muchas personas, incluso cuando el tiempo de descanso es similar entre géneros. Según The Washington Post, en el caso de las mujeres, el sueño se convirtió en un eje de debate respaldado por evidencia científica, que pone el foco en el impacto de la fatiga y el estrés cotidiano en la vida diaria.

Las mujeres pueden sentir que necesitan dormir más que los hombres debido a factores biológicos, hormonales y sociales. En general, los estudios reflejan que, a pesar de dormir cerca de once minutos más por noche en promedio que los hombres, ellas sufren mayor fatiga, somnolencia diurna y alteraciones en el estado de ánimo.

Esta situación se relaciona con una mayor prevalencia de trastornos de sueño, el impacto de las hormonas y el peso de las responsabilidades, lo que afecta la calidad del descanso femenino mucho más allá de su duración.

De acuerdo con The Washington Post, aunque la diferencia en horas de sueño es leve, las mujeres experimentan más cansancio durante el día. Un estudio realizado entre estudiantes universitarias mostró, incluso cuando ellas dormían más tiempo y con calidad similar, una mayor presencia de ansiedad y estrés frente a los hombres.

El impacto del reloj circadiano en las mujeres

El ritmo circadiano, también conocido como reloj biológico, regula funciones clave como el ciclo de sueño-vigilia y presenta diferencias sutiles según el sexo. Estas variaciones influyen en los horarios de descanso y en la forma en que el cuerpo gestiona la energía a lo largo del día.

La científica del sueño Rebecca Robbins, docente en la Harvard Medical School, explica que este reloj es ligeramente más corto en las mujeres, lo que hace que tiendan a acostarse y despertarse antes que los hombres.

El reloj biológico femenino, ligeramente más corto, favorece el desfase entre el ritmo corporal y las obligaciones sociales, lo que aumenta la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Andrea Matsumura, especialista en sueño y vocera de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, esto puede derivar en un mayor riesgo de desajuste crónico entre el ritmo natural del cuerpo femenino y las exigencias sociales, como el trabajo o la escuela.

Este desfase, conocido como “jet lag social”, puede intensificar la fatiga y las dificultades tanto para dormir como para levantarse por la mañana. La repetición de este desajuste impacta en los niveles de energía y en el estado de alerta diurno de muchas mujeres, aumentando la probabilidad de trastornos de sueño duraderos.

Trastornos del sueño más frecuentes en mujeres

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el insomnio afecta más a las mujeres, quienes presentan entre un 40% y 60% más de riesgo que los hombres.

Los trastornos del descanso afectan con mayor frecuencia a ellas: cerca del 17% presenta dificultades para conciliar el sueño, frente al 12% de los hombres, y un 21% tiene problemas para mantenerse dormida, en comparación con el 15% masculino.

A esto se suma una mayor prevalencia de afecciones específicas, como el síndrome de piernas inquietas, que también aparece con más frecuencia en esta población, profundizando el impacto en el descanso.

La falta de descanso no termina cuando suena el despertador: sus efectos se arrastran durante todo el día y pueden sentirse con más intensidad en ellas. Según explicó Jessica Solomon, en estudios citados por The Washington Post, se observa “un mayor impacto en las mujeres que en los hombres” tras una reducción significativa del sueño.

Los registros de ondas cerebrales refuerzan esta diferencia: el descanso de recuperación suele ser más profundo, lo que sugiere una mayor necesidad de sueño reparador para restablecer el equilibrio físico y mental.

El impacto negativo de la privación del sueño es más profundo en las mujeres, quienes requieren un descanso reparador para una mejor función cerebral y bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fluctuaciones hormonales desempeñan un papel importante en el sueño femenino. Matsumura subraya que las alteraciones del sueño tienden a acentuarse durante transiciones hormonales como embarazo, posparto, perimenopausia y menopausia. En estos periodos, síntomas como sofocos y sudores nocturnos dificultan el descanso.

A los factores biológicos se suma el peso social del cuidado familiar y otras responsabilidades, que pueden elevar los niveles de ansiedad, depresión y dificultar el sueño. El dolor crónico también es más común entre mujeres y representa otro obstáculo para dormir adecuadamente.

Recomendaciones para mejorar el sueño en mujeres

Especialistas citados por The Washington Post recomiendan modificar algunos hábitos para mejorar la calidad del descanso. Robbins aconseja limitar el consumo de alcohol y cafeína al final de la tarde, establecer rutinas relajantes y mantener horarios constantes, incluso los fines de semana. Cuidar el entorno del dormitorio —que sea fresco, oscuro y silencioso— puede favorecer el sueño reparador.

Los especialistas recomiendan rutinas constantes, ambientes adecuados y consulta médica ante fatiga persistente para mejorar la calidad del sueño femenino y prevenir complicaciones de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la fatiga persiste durante el día y los problemas de sueño son habituales por varias semanas, los expertos sugieren consultar a un profesional sanitario. Wendy Troxel, psicóloga clínica experta en sueño, recuerda que existen tratamientos eficaces para las alteraciones crónicas y que no deben considerarse un problema sin solución.

Los trastornos de sueño en mujeres no son solo una cuestión de percepción ni una condición inevitable; existen explicaciones científicas y soluciones comprobadas para mejorar el bienestar y la calidad de vida, como destaca The Washington Post en su análisis sobre salud femenina y descanso.