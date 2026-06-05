El Salvador

Lluvias temporal azotarán El Salvador por posible formación de tormenta tropical en la costa, advierten expertos

Las alarmas se han encendido en El Salvador ante la inminente llegada de un periodo de lluvias monzónicas intensas. Diversos meteorólogos y expertos advierten sobre la posible formación de una tormenta tropical justo frente a la costa salvadoreña

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Mapa conceptual de Centroamérica centrado en El Salvador con un remolino de nubes en el Pacífico, flechas de humedad, gotas de agua y un triángulo de alerta amarilla.
Un mapa conceptual de Centroamérica, con El Salvador destacado, muestra una zona de baja presión en el Pacífico con nubes en remolino, flechas de humedad, gotas de lluvia y un símbolo de alerta amarilla, indicando riesgo de lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas y expertos en el clima han encendido las alarmas en El Salvador ante la inminente llegada de un período de alta peligrosidad por lluvias debido a una zona de baja presión en el océano Pacífico.

De acuerdo con los últimos reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el análisis del reconocido ingeniero Moisés Urbina, el fenómeno tiene un alto potencial de desarrollo ciclónico y amenaza con generar condiciones de tipo temporal con acumulados de agua alarmantes en gran parte del territorio nacional.

El Observatorio de Amenazas del MARN emitió el Informe Especial No. 2, detallando que el sistema principal se ubica actualmente a unos 400 kilómetros frente a la costa del Pacífico salvadoreño. A la fecha, posee un 20 % de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, una cifra que se dispara peligrosamente al 70 % en el transcurso de los próximos siete días.

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Este sistema se desplaza con lentitud hacia el nornoroeste, arrastrando una inmensa masa de humedad directamente desde el océano hacia el territorio salvadoreño. A este panorama se suma un segundo sistema de baja presión localizado al sur de las costas mexicanas, el cual posee un 80 % de potencial de desarrollo a siete días.

Aunque no afectará de forma directa a El Salvador, su interacción con el sistema local mantendrá la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) muy pegada a la región centroamericana, garantizando un escenario húmedo e inestable durante toda la próxima semana.

El Observatorio de Amenazas del MARN mantiene bajo estricta vigilancia el sistema que podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas (Cortesía MARN).
El Observatorio de Amenazas del MARN mantiene bajo estricta vigilancia el sistema que podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas (Cortesía MARN).

Consenso absoluto entre modelos meteorológicos

Por su parte, el ingeniero Moisés Urbina subrayó que existe una coincidencia inusual y preocupante entre los cuatro principales modelos meteorológicos globales (GFS, Europeo, Canadiense e ICON) respecto a lo que ocurrirá en los próximos días.

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El modelo GFS norteamericano ha sido el más constante, mostrando desde hace una semana la formación de este sistema cerca de las costas. Por su parte, el modelo Europeo predice que la baja presión iniciará en Costa Rica, bordeará Nicaragua y se posicionará cerca del Golfo de Fonseca, generando un fenómeno conocido como “Giro Centroamericano” entre martes y miércoles (9 y 10 de junio).

Todos los escenarios apuntan a que a partir del lunes la baja presión podría organizarse como una depresión tropical o, eventualmente, transformarse en una tormenta tropical.

Un experto en meteorología advierte sobre la formación de un sistema de baja presión frente a las costas de El Salvador, que podría convertirse en tormenta tropical. Se esperan fuertes lluvias de tipo monzónico para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana.

La principal preocupación de los expertos radica en la cantidad de agua que caerá sobre el suelo salvadoreño. El modelo simulado infrarrojo indica que bandas ciclónicas golpearán directamente a El Salvador y Guatemala. Los pronósticos apuntan a acumulaciones que podrían superar los 150 milímetros en un solo lapso de 24 horas a partir del lunes 8 de junio.

En términos generales, si se evalúa el periodo de 120 horas que comprende desde este viernes hasta el próximo miércoles, algunas zonas del país podrían registrar acumulados extraordinarios superiores a los 300 milímetros de lluvia.

Ante el peligro inminente de inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles provocados por la saturación de los suelos y los vientos superiores a los 40 km/h, las autoridades piden a la población general mantenerse informada únicamente por los canales oficiales del MARN y acatar los lineamientos de la Dirección General de Protección Civil.

Asimismo, las autoridades instan al sector pesquero, turístico y de navegación marítima a evaluar cuidadosamente las condiciones oceanográficas antes de adentrarse en el mar, priorizando la vida ante cualquier actividad económica.

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