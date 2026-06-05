Nicaragua

Las relaciones entre Nicaragua y Rusia se profundizan con acuerdos firmados en San Petersburgo

La comitiva liderada por Laureano Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo suscribió convenios en áreas que van de la cooperación técnico-militar a la salud, la educación, la economía y la comunicación, según voceros oficiales

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Vista cenital de un mapa político mundial en una mesa de madera. Varias manos señalan Nicaragua y Rusia con lápices y punteros, con banderas y tarjetas de logos.
Manos de funcionarios señalan Nicaragua y Rusia en un mapa político mundial, con banderas y logos de ambos países, sugiriendo un análisis estratégico internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones entre Nicaragua y Rusia se profundizaron esta semana con la visita de una delegación nicaragüense al Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

El grupo, encabezado por Laureano Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, firmó varios acuerdos estratégicos en áreas que van desde la cooperación tecnológica y militar hasta el intercambio de medios de comunicación.

En el contexto del foro, la representación nicaragüense sostuvo reuniones con autoridades de regiones separatistas como Abjasia y Osetia del Sur, así como con la directora de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova.

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Estos encuentros permitieron revisar el estado de la colaboración bilateral en campos tan diversos como la salud, la educación, la economía y el sector espacial, según informaron voceros oficiales desde Managua.

Uno de los hechos más relevantes ha sido la firma de acuerdos de cooperación con medios de comunicación de Lugansk, Jerson, Donetsk y Zaporizhia, cuatro regiones ucranianas bajo ocupación rusa.

Además, se estableció un plan de acción integral entre la Unión Económica Eurasiática y Nicaragua para el periodo 2026-2029, así como un convenio de actividades con la ciudad de Sebastopol, ubicada en Crimea.

La vicepresidenta Murillo expresó que Nicaragua respalda “todas las iniciativas y luchas” de la Federación de Rusia, refiriéndose a la búsqueda de “un mundo libre de odio, libre de esos crímenes de odio, crímenes de lesa humanidad, un mundo que vaya más allá de su fascismo que nos quieren imponer”.

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Esta postura refuerza la alianza política entre los dos países, que se remonta a la época del primer gobierno sandinista, cuando la Unión Soviética suministró armamento a Nicaragua.

Acuerdos y agenda de la delegación nicaragüense en Rusia

La delegación nicaragüense también ha firmado convenios enfocados en la cooperación diplomática, legislativa, comercial y financiera, así como en el sector farmacéutico y el deporte.

A estos encuentros asistieron figuras clave del gabinete, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez, el titular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, y el director del Instituto Nicaragüense de Deportes, Daniel Sequeira.

La presencia de los hijos del dictador Ortega al frente de la delegación subraya la importancia que el gobierno otorga a las relaciones con Rusia y a la consolidación de acuerdos internacionales en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

Laureano Ortega Murillo, representante especial del presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, asiste a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 5 de junio., 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova
Laureano Ortega Murillo, representante especial del presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, asiste a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 5 de junio., 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova

El propio Daniel Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde 2007 y es considerado el principal aliado centroamericano de Vladimir Putin, ha mantenido una estrategia de acercamiento constante con Moscú. Esta relación histórica se afianzó durante los años del primer mandato sandinista, cuando la Unión Soviética fue un socio militar y político crucial para Managua.

Impacto y proyecciones de la relación Nicaragua-Rusia

Durante el foro, los representantes nicaragüenses resaltaron el interés mutuo por mantener y ampliar la cooperación en múltiples áreas, con énfasis en la tecnología, la medicina y la educación.

Esta iniciativa busca fortalecer la posición del régimen de Nicaragua en el escenario internacional y diversificar sus alianzas estratégicas más allá del continente americano.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre un mapa de Nicaragua. Detrás se ven banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Bielorrusia.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, líderes de Nicaragua, son representados en una caricatura política junto a los símbolos de sus aliados geopolíticos Rusia, China, Irán y Bielorrusia, sobre un mapa de su país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, la participación de la delegación nicaragüense en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo ha dado lugar a la firma de nuevos acuerdos de cooperación con Rusia y con territorios alineados a Moscú, reafirmando la alianza que ambos países sostienen desde hace décadas.

La agenda abarca desde la salud hasta la cooperación técnico-militar, pasando por la educación y los medios de comunicación, lo que anticipa una relación aún más estrecha para los próximos años.

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