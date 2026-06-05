Nicaragua

Las nuevas imágenes de la puma albina Itzae reactivan el debate por su estado en el Zoológico Thomas Belt en Nicaragua

Una serie de fotos difundidas en redes sociales mostró a la felina más delgada y desató comentarios sobre su bienestar, mientras el recinto nicaragüense sostiene que recibe controles veterinarios especializados y seguimiento constante

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Las imágenes de la puma en el Zoológico Thomas Belt desataron un debate nacional. Mientras algunos usuarios expresaron inquietud por su aspecto físico, otros defendieron la labor del zoológico, remarcando la complejidad de atender a un ejemplar de estas características. Foto de redes sociales
Las imágenes de la puma en el Zoológico Thomas Belt desataron un debate nacional. Mientras algunos usuarios expresaron inquietud por su aspecto físico, otros defendieron la labor del zoológico, remarcando la complejidad de atender a un ejemplar de estas características. Foto de redes sociales

La reciente aparición de Itzae (regalo de Dios en maya), la única puma albina documentada en el mundo, ha reavivado la preocupación en Nicaragua. Fotografías difundidas en redes sociales muestran a la felina con una apariencia más delgada, lo que ha generado una ola de comentarios sobre su estado de salud y el entorno en que vive.

Las imágenes de la puma en el Zoológico Thomas Belt desataron un debate nacional. Mientras algunos usuarios expresaron inquietud por su aspecto físico, otros defendieron la labor del zoológico, remarcando la complejidad de atender a un ejemplar de estas características. La institución respondió asegurando que Itzae recibe atención veterinaria especializada y que su salud está bajo control.

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De acuerdo con la administración del zoológico, la dieta de Itzae es diseñada por personal técnico y científico, considerando las particularidades de su especie.

Video muestra una puma de pelaje blanco en un recinto. El animal camina sobre una superficie de cemento, con elementos de roca y una rama de árbol en el fondo. Un texto en pantalla identifica al animal como la única puma albina viva registrada en el mundo y ubica su presencia en Nicaragua. Se trata de un seguimiento documental.

La alimentación incluye suplementos y medicamentos procedentes de laboratorios especializados, bajo la supervisión de un equipo capacitado. Según el comunicado: “La gordura no es sinónimo de salud en el reino animal”, en referencia a las críticas sobre el peso del animal.

La controversia no solo gira en torno a la condición física de Itzae, sino también a si debería permanecer en cautiverio o ser trasladada a instalaciones más amplias.

El zoológico argumenta que, al haber nacido y crecido en cautiverio, la liberación de la puma albina supondría riesgos graves para su supervivencia. Especialistas en conservación coinciden en que los animales criados bajo cuidado humano suelen enfrentar serias dificultades para adaptarse al entorno silvestre.

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El zoológico argumenta que, al haber nacido y crecido en cautiverio, la liberación de la puma albina supondría riesgos graves para su supervivencia.
El zoológico argumenta que, al haber nacido y crecido en cautiverio, la liberación de la puma albina supondría riesgos graves para su supervivencia.

Ante el aumento del escrutinio público y las dudas sobre su bienestar, el Zoológico Thomas Belt anunció el inicio de un proyecto para ampliar y remodelar el recinto de Itzae, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

La administración destacó que la inversión será significativa y responde a su compromiso con la conservación y el bienestar animal.

La pregunta sobre si Itzae está en peligro ha surgido con fuerza en los últimos días. Los responsables del zoológico aseguran que la felina permanece bajo vigilancia constante, con controles veterinarios y una dieta adaptada a sus necesidades. Destacan que su estado de salud es adecuado, aunque reconocen la sensibilidad pública frente a cualquier cambio en su apariencia.

Video muestra una puma de pelaje blanco en un recinto. El animal camina sobre una superficie de cemento, con elementos de roca y una rama de árbol en el fondo. Un texto en pantalla identifica al animal como la única puma albina viva registrada en el mundo y ubica su presencia en Nicaragua. Se trata de un seguimiento documental.

El caso de Itzae ha trascendido el interés por su salud inmediata y se ha convertido en un símbolo para la discusión sobre el bienestar animal y la conservación de especies raras.

Para muchos nicaragüenses, la puma albina representa no solo un atractivo turístico, sino también un desafío a la responsabilidad colectiva de proteger animales excepcionales y repensar el papel de los zoológicos modernos.

Mientras la polémica continúa, la historia de Itzae mantiene en vilo a la opinión pública.

El animal, que nació en julio de 2023, ha puesto a Nicaragua en el centro de la conversación internacional sobre conservación, despertando admiración, inquietud y un renovado interés por conocer el futuro de esta felina única.

La llegada de Itzae al mundo fue un acontecimiento inusual: nació en una camada de tres crías, pero solo ella presentó albinismo, mientras que sus hermanas Itzel e Itziar exhiben el pelaje típico de la especie.

El animal, que nació en julio de 2023, ha puesto a Nicaragua en el centro de la conversación internacional sobre conservación, despertando admiración, inquietud y un renovado interés por conocer el futuro de esta felina única.
El animal, que nació en julio de 2023, ha puesto a Nicaragua en el centro de la conversación internacional sobre conservación, despertando admiración, inquietud y un renovado interés por conocer el futuro de esta felina única.

Esta condición genética no solo la distingue visualmente, sino que ha determinado el tipo de cuidados que necesita desde sus primeros días.

El aspecto de la puma albina resulta inconfundible. Presenta pelaje completamente blanco, junto con nariz y orejas rosadas, además de unos ojos azules que llaman la atención de expertos y visitantes. Estas características, producto de la ausencia de melanina, la hacen particularmente vulnerable a factores ambientales.

La sensibilidad extrema a la luz solar es uno de los mayores desafíos para su bienestar. Por la falta de melanina, Itzae requiere un régimen de cuidados veterinarios especializados, incluyendo protección ante la exposición solar y controles frecuentes para prevenir afecciones asociadas a su condición. Esta atención diferenciada es fundamental para preservar su salud y calidad de vida dentro del zoológico.

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