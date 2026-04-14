El gas radón aumenta el riesgo de cáncer de ovario, según un estudio

LUNES, 13 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Un gas radiactivo invisible podría estar aumentando el riesgo de cáncer de ovario en las mujeres, según un nuevo estudio.

Las mujeres que viven en hogares con niveles elevados de radón tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer de ovario, informaron los investigadores el 10 de abril en JAMA Network Open.

"Los riesgos de cáncer de ovario, especialmente el de ovario seroso, eran significativamente mayores en la zona alta de radón", concluyó el equipo de investigación liderado por Gary Schwartz, presidente de salud poblacional en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Dakota del Norte.

Estas probabilidades eran aún mayores si una mujer tenía antecedentes familiares de cáncer de mama, según el estudio.

Alrededor del 25% de los estadounidenses vive en hogares con niveles de radón superiores al 4,0 pCi/L, el nivel al que la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. recomienda actuar para mitigar la exposición, según los investigadores.

"Dado que el cáncer de ovario seroso es altamente mortal y porque los niveles de radón en los hogares pueden reducirse, nuestros hallazgos podrían tener grandes implicaciones para la prevención del cáncer de ovario", escribió el equipo.

El gas radón se libera de forma natural de las rocas, el suelo y el agua. Puede quedar atrapado dentro de las casas y acumularse, contaminando el aire interior.

Según la EPA, el radón se considera la segunda causa principal de cáncer de pulmón en EE. UU.

"Este estudio es realmente el primero en informar que la exposición al radón ambiental, que es un peligro ambiental bastante común, puede aumentar el riesgo de cáncer de ovario en mujeres", dijo la Dra. Jacqueline Moline, quien revisó los hallazgos. Es vicepresidenta senior y presidenta de medicina laboral, epidemiología y prevención en Northwell Health en la ciudad de Nueva York.

"Es algo que se ha identificado como un riesgo de cáncer de pulmón durante décadas, pero esta es la primera vez en un estudio muy grande que alguien ha demostrado que el radón también puede provocar cáncer de ovario", afirmó en un comunicado de prensa.

Los investigadores sospecharon que el radón podría estar implicado en el cáncer de ovario, dado que la exposición a radiación ionizante había demostrado aumentar el riesgo de cáncer de ovario entre los supervivientes de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial.

"La mayor fuente de radiación ionizante para la mayoría de los individuos es el radón, un gas natural producido por la desintegración del uranio y otros elementos radiactivos presentes en el suelo", escribieron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a casi 128.000 mujeres participando en un gran proyecto de investigación en salud.

El equipo utilizó las direcciones domiciliarias de los participantes para estimar su exposición al radón basándose en datos del Servicio Geológico Nacional. La exposición se clasificó en baja (<2 pCi/L); medio (2-4 pCi/L); y zonas altas (>4 pCi/L).

Los resultados mostraron que las mujeres expuestas a niveles altos de radón tenían un riesgo aumentado del 31% de cáncer de ovario en comparación con aquellas expuestas a niveles bajos.

Las mujeres en la zona alta de radón también tenían un 31% más de probabilidades de morir por cáncer de ovario en comparación con las que vivían en la zona baja, según los investigadores.

"Lo más importante es que revisen tu casa, porque es una prueba sencilla que se puede hacer", dijo Moline. "Si hay niveles elevados, pueden remediarse. Hay varias formas de que eso ocurra para reducir los niveles de radón a un nivel seguro."

Moline señaló que los investigadores también encontraron una interacción entre el radón y un historial de cáncer de mama en lo que respecta al riesgo de cáncer de ovario.

Las mujeres con alta exposición al radón y antecedentes familiares de cáncer de mama tenían un 63% más de probabilidades de desarrollar cáncer de ovario, según el estudio.

Estos resultados indican que el radón podría interactuar con mutaciones cancerígenas de genes como el BRCA, dijo Moline.

"Por eso, si sabes que hay antecedentes familiares de cáncer de mama, asegúrate de que tu casa no tenga radón y, si lo hay, que lo solucionen", dijo Moline.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el radón.

FUENTES: JAMA Network Open, 10 de abril de 2026; Dra. Jacqueline Moline, vicepresidenta senior y presidenta de medicina laboral, epidemiología y prevención, Northwell Health, Nueva York

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