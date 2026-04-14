Perder dientes puede provocar aumento de peso, informan los investigadores

LUNES, 13 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Perder dientes podría hacer que ganes peso, según un nuevo estudio.

El aumento de peso está significativamente asociado con tener menos dientes o con la pérdida del hueso y las encías que sostienen los dientes, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Periodontology.

La pérdida de dientes afecta la capacidad de masticación de una persona, lo que puede limitar sus elecciones de alimentos saludables, según los investigadores.

"Estos hallazgos se suman al creciente cuerpo de evidencia de que la salud periodontal desempeña un papel importante en la salud general, especialmente a medida que envejecemos", afirmó la Dra. Ana Becil Giglio, presidenta de la Academia Americana de Periodoncia, en un comunicado de prensa.

"Mantener dientes y encías sanos apoya una mejor nutrición, buenos hábitos y una mejor calidad de vida en el futuro", añadió Giglio, periodoncista de Nueva York que no participó en el estudio.

Para el estudio, los investigadores siguieron a más de 900 personas que participaron en un proyecto de investigación de salud a largo plazo con sede en Pittsburgh, Pensilvania, y Memphis, Tennessee. Al incorporarse al proyecto, los participantes se sometieron a un examen de salud bucal que señaló dientes perdidos y enfermedades de las encías.

Durante cuatro años de seguimiento, casi el 12% de los participantes ganó al menos un 5% de su peso corporal, según los investigadores.

Aquellos con menos dientes y peor salud bucal tenían más probabilidades de experimentar aumento de peso, según el estudio.

La pérdida de dientes puede hacer que las personas eviten alimentos saludables y ricos en fibra, como las frutas y verduras, en favor de alimentos más blandos que contienen más calorías, según los investigadores.

Los investigadores encontraron que las muelas que se rechinan entre sí al masticar jugaron un papel clave en el riesgo de pérdida de peso. Las personas con muelas faltantes tenían un 17% más de riesgo de ganar peso.

"La pérdida de unidades dentales funcionales, especialmente de molares, se asoció con mayores probabilidades de aumento de peso entre adultos mayores durante 4 años", concluyó el equipo de investigación liderado por Natália Pola, profesora de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil.

Las personas que esperan mantener un peso saludable --o incluso perder algunos kilos-- deberían incluir una buena salud bucal como parte de su estrategia, sugirieron los investigadores.

Sin embargo, señalaron que se necesita más investigación para comprender mejor la relación entre la falta de dientes y el aumento de peso.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la pérdida de dientes.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Periodoncia, 8 de abril de 2026; Journal of Periodontology, 8 de abril de 2026