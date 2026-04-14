Según un estudio, tu médico podría estar usando una prueba de colesterol equivocada

LUNES, 13 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Los médicos podrían estar utilizando el análisis de sangre equivocado para evaluar el riesgo de una persona de tener arterias obstruidas, según un nuevo estudio.

Un análisis de sangre rutinario llamado apolipoproteína B, o apoB, es mejor para guiar el tratamiento para reducir el colesterol que otras pruebas que los profesionales sanitarios utilizan con más frecuencia, informaron los investigadores el 8 de abril en el Journal of the American Medical Association.

La prueba apoB superó a las pruebas que evalúan los niveles de colesterol LDL "malo" y otros tipos de colesterol perjudicial, según los investigadores.

"Descubrimos que las pruebas apoB para intensificar la medicación que reducen el colesterol prevendrían más infartos y accidentes cerebrovasculares que la práctica actual, y que estos beneficios para la salud se lograban a un coste que representa un buen valor para los pagadores sanitarios estadounidenses", dijo el investigador principal Ciaran Kohli-Lynch en un comunicado de prensa. Es profesor adjunto de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

El colesterol perjudicial contribuye a la formación de placas en las paredes de las arterias, según los investigadores en notas de fondo. Estas placas bloquean el flujo sanguíneo y pueden contribuir a un infarto o un ictus.

La prueba apoB funciona siguiendo una proteína que se encuentra en partículas y que puede depositar colesterol en las paredes de las arterias, según la Asociación Americana del Corazón.

La prueba estima cuántas partículas transportan colesterol perjudicial a través del torrente sanguíneo; Cuantas más partículas, mayor es el riesgo de obstrucción de las arterias.

Para el nuevo estudio, los investigadores crearon un modelo informático que simula a 250.000 adultos estadounidenses elegibles para estatinas pero que no habían desarrollado enfermedades cardíacas.

Con el modelo, los investigadores compararon estrategias utilizando tres pruebas diferentes de colesterol para guiar el tratamiento:

Reducir el colesterol LDL "malo" por debajo de 100 mg/dL Reducir el colesterol perjudicial a menos de 118 mg/dL Reducir la apoB a menos de 78,7 mg/dL

En la simulación, los médicos aumentaron la medicación hasta que las personas alcanzaron su objetivo de colesterol y luego registraron sus resultados de salud a lo largo de toda su vida.

El cuidado del colesterol guiado por la prueba apoB superó a las otras dos estrategias, previniendo más infartos y ictus, concluyeron los investigadores.

El número de medicamentos para reducir el colesterol disponibles para los médicos ha aumentado enormemente en la última década, señalaron los investigadores.

Además, la importancia de reducir el colesterol ha sido subrayada por nuevas directrices que exigen pruebas de por vida y tratamientos más tempranos, según los investigadores.

"Esto significa que es cada vez más importante identificar con precisión quién se beneficiaría más de un tratamiento intensivo", dijo Kohli-Lynch.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la prueba de sangre de apolipoproteína B.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 8 de abril de 2026