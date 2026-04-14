La represión contra los vapeadores no es suficiente, según informe

LUNES, 13 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los esfuerzos para combatir los cigarrillos electrónicos ilegales en EE. UU. podrían no estar al ritmo de las ventas, sugiere un nuevo informe gubernamental.

El informe, de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, concluyó que las acciones de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) han sido relativamente poco convincentes, dado el tamaño del problema.

Entre 2022 y 2025, el DOJ llevó a cabo 88 acciones de aplicación vinculadas a los cigarrillos electrónicos ilegales.

La mayoría de esos casos (unos 50 casos) implicaban añadir vendedores online a una lista de negocios no autorizados.

Otras 20 eran órdenes legales destinadas a detener infracciones, informó STAT News .

Los productos de vapeo ilegales siguen estando ampliamente disponibles. En junio de 2024, se vendían unos 6.000 productos de cigarrillos electrónicos en EE. UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Solo 41 de ellos han sido autorizados para la venta por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Muchos de los productos no aprobados están aromatizados con fruta o caramelos, lo que los expertos dicen que puede atraer a usuarios más jóvenes.

Unos 1,6 millones de niños en EE. UU. siguen usando cigarrillos electrónicos y las agencias federales han incautado millones de productos ilegales.

La FDA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. confiscaron más de 6 millones de cigarrillos electrónicos entre 2024 y 2025.

Eso representa solo una pequeña parte de lo que entra en el país, según los expertos.

Una incautación en 2024 incluyó unos 3 millones de vapes por valor de 76 millones de dólares, lo que representa solo el 4% de las exportaciones de cigarrillos electrónicos de China a EE. UU. en un solo mes, dijo Steven Xu, profesor adjunto adjunto en la Universidad de Waterloo que estudia los cigarrillos electrónicos, a STAT News.

"Este informe de la GAO ayuda a arrojar luz sobre el fracaso de la FDA y el Departamento de Justicia para proteger a los niños de una adicción de por vida a la nicotina", dijo el senador estadounidense Dick Durbin, demócrata de Illinois que solicitó el informe, a STAT News. "A pesar de los mandatos judiciales y los plazos del Congreso, miles de cigarrillos electrónicos peligrosos y aptos para niños siguen en el mercado ilegalmente."

Pero Kathy Crosby, presidenta y directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro contra la adicción a la nicotina Truth Initiative, dijo que "este es un problema nacional que requiere una respuesta federal coordinada, respaldada por todo el peso de la autoridad regulatoria y de aplicación federal."

La mayoría de los vapes ilegales se venden en lugares físicos como gasolineras y tiendas de vapeo, no solo en línea.

"Existe un desajuste entre los recursos del DOJ y el panorama minorista real", dijo Xu a STAT News.

Un grupo de trabajo federal lanzado en 2024 tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de aplicación.

Algunos expertos dicen que centrarse en los distribuidores, o en los intermediarios que abastecen estas tiendas, podría ser la mejor opción.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre los esfuerzos para animar a los minoristas a dejar de vender vapeadores ilegales.

FUENTE: STAT News, 10 de abril de 2026

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Los vapes ilegales siguen siendo fáciles de encontrar, especialmente para menores.