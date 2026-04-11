Trastorno obsesivo compulsivo en niños: 7 señales para reconocerlo y tratarlo a tiempo

El TOC infantil puede afectar tanto a varones como a mujeres, aunque la aparición suele observarse antes en los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se piensa en trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se suele asociar con algo que le sucede a los adultos. Sin embargo, su presencia en la infancia es cada vez más frecuente y la detección temprana es clave para la salud mental presente y futura de esos niños y representa un desafío para muchas familias y profesionales.

Los expertos advierten que el TOC es un cuadro del neurodesarrollo con causas múltiples, que puede afectar de manera significativa la vida cotidiana, escolar y emocional de los menores.

Especialistas consultadas por Infobae describieron cuáles son las señales de alerta, cómo distinguirlas de rituales propios de la infancia y la importancia de un abordaje profesional y familiar.

¿Qué es el TOC infantil y cómo se manifiesta?

Los rituales habituales en la infancia no siempre indican un trastorno; la diferencia está en la intensidad y el sufrimiento asociado (Freepik)

El TOC en la infancia se caracteriza por la presencia de obsesiones —pensamientos intrusivos, recurrentes y angustiantes— y compulsiones, que son conductas repetitivas que el niño siente que debe realizar para aliviar la ansiedad. Según comenzó a explicar ante la consulta de este medio la médica psiquiatra del Departamento Infanto Juvenil de Ineco Juliana Nieva (MN 107.028), “el trastorno obsesivo compulsivo en la infancia es un cuadro complejo que suele tener múltiples causas. No existe un único motivo que lo explique, sino que intervienen factores biológicos, psicológicos y ambientales”.

Mientras que muchas rutinas y juegos repetitivos forman parte del desarrollo normal, el TOC se distingue por la rigidez de las conductas y el malestar que provocan. En este punto, la licenciada en Psicología Ludmila Maceri (MN 81.017), especialista en Terapia Cognitivo Conductual (TCC) y trastornos del neurodesarrollo agregó que “la diferencia clave está en la intensidad, la rigidez y el malestar asociado.

En el TOC, es sustancial poder observar la presencia de conductas repetitivas que el niño siente que ‘tiene que hacer’, pensamientos que le generan miedo o angustia, dificultad para detener esas conductas, incluso cuando interfieren con su vida cotidiana, y alto nivel de ansiedad, enojo o angustia si se interrumpen los rituales”.

De acuerdo con un documento de la Universidad John Hopkins, estos síntomas deben generar un impacto relevante en la vida diaria para considerarse preocupantes, ya que muchos niños pueden tener rutinas o manías sin que esto implique un trastorno.

¿Por qué motivos puede desarrollarse el TOC en niños?

Los niños con TOC pueden presentar altos niveles de ansiedad, frustración e irritabilidad (Freepik)

Las especialistas coinciden en que el trastorno obsesivo compulsivo no surge por una sola razón. Nieva remarcó que “desde el punto de vista biológico, se reconoce una predisposición genética: los niños que tienen familiares con TOC u otros trastornos de ansiedad presentan mayor riesgo de desarrollarlo. También se identificaron alteraciones en ciertos circuitos cerebrales vinculados al control de pensamientos y conductas repetitivas”.

Por su parte, Maceri señaló que “existe una vulnerabilidad neurobiológica, a la que se suman factores como el temperamento del niño (por ejemplo, mayor sensibilidad a la ansiedad o necesidad de control), estilos de pensamiento más rígidos o perfeccionistas, y experiencias vitales estresantes”.

Asimismo, cambios importantes en la vida del niño, conflictos familiares, mudanzas o situaciones que generen temor pueden actuar como desencadenantes o favorecer la aparición de síntomas.

Ambas especialistas enfatizaron en que el TOC no aparece por una única causa, ni tampoco por cuestiones voluntarias del niño, sino que se trata de un cuadro del neurodesarrollo con base multifactorial, que requiere comprensión y abordaje profesional.

Señales para reconocer el TOC en la infancia

Los síntomas del TOC pueden manifestarse a través de conductas como el lavado de manos, el orden excesivo o la repetición de acciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar el TOC en niños implica observar una serie de síntomas que, según las expertas, se presentan de la siguiente manera:

Conductas repetitivas que el niño siente que “tiene que hacer”, como lavarse las manos repetidas veces, revisar objetos, ordenar, o repetir acciones de forma constante y compulsiva. “Estas conductas no son placenteras para el niño, sino que responden a la necesidad de aliviar la ansiedad”, describió Maceri. Pensamientos obsesivos que generan miedo o angustia. Temor a que ocurra algo malo si no realiza el ritual, preocupación excesiva por la seguridad propia o de sus seres queridos, miedo a los gérmenes o a causar daño. Como detalló Nieva, “algunas señales de alerta incluyen pensamientos recurrentes que generan miedo o incomodidad, como temor excesivo a que algo malo ocurra”. Dificultad para detener conductas o rituales. El niño no logra dejar de realizar las compulsiones, incluso cuando afectan su vida diaria. Alto nivel de malestar ante la interrupción de los rituales. Ansiedad, enojo o tristeza si no puede completar sus rituales. “Un aspecto clave para diferenciarlo de comportamientos normales es el impacto en la vida cotidiana”, subrayó Nieva. Interferencia significativa en actividades cotidianas. Problemas en el juego, la escuela o las relaciones sociales. Cuando las obsesiones o compulsiones interfieren con el aprendizaje, el sueño o las relaciones, se recomienda consultar a un profesional. Búsqueda constante de tranquilidad o validación. Necesidad de que padres, maestros u otros adultos confirmen que todo está bien. Cambios en el estado de ánimo. Preocupación, irritabilidad, tristeza o cansancio ante la imposibilidad de realizar las compulsiones.

“Desde ya, un indicador central es si estas conductas generan sufrimiento significativo o interfieren en áreas importantes como el juego, la escuela o los vínculos”, enfatizó Maceri.

Desde la Universidad John Hopkins agregan que estos síntomas suelen volverse más evidentes en situaciones de estrés o cambios importantes y pueden provocar dificultades tanto en el hogar como en el ámbito escolar.

¿Cómo se diagnostica el TOC en niños?

El diagnóstico del TOC en niños debe realizarlo un profesional de la salud mental especializado en infancia (Freepik)

El diagnóstico del TOC infantil requiere de la intervención de profesionales especializados en salud mental. Según Nieva, “el diagnóstico del TOC en niños se realiza a través de una evaluación clínica llevada a cabo por profesionales de la salud mental especializados en infancia, como psicólogos o psiquiatras infantojuveniles”. El proceso incluye entrevistas con el niño y sus padres, observación clínica, análisis de la frecuencia e intensidad de los síntomas, así como el impacto en la vida cotidiana.

Maceri puntualizó que “en algunos casos, se pueden utilizar cuestionarios estandarizados como apoyo, pero el eje central es la evaluación clínica integral”. Es fundamental diferenciar el TOC de otros trastornos de ansiedad o de conductas propias de la edad.

Cuáles son los tratamientos más efectivos y qué rol tiene la familia

La intervención y el acompañamiento de la familia son fundamentales para el éxito del tratamiento (Freepik)

El abordaje más recomendado para el TOC en niños es la terapia cognitivo-conductual (TCC), especialmente la técnica de exposición con prevención de respuesta (EPR). “Este abordaje ayuda al niño a enfrentar gradualmente los pensamientos o situaciones que le generan ansiedad y a disminuir la necesidad de realizar compulsiones”, explicó Nieva.

Con ella coincidió Maceri, quien agregó que “el tratamiento consiste en ayudar al niño a exponerse de manera gradual a aquello que le genera ansiedad, evitando realizar el ritual. De esta manera, aprende que puede tolerar el malestar y que la ansiedad disminuye sin necesidad de la compulsión”.

En algunos casos, y según la severidad, puede complementarse con tratamiento farmacológico indicado por un psiquiatra.

El acompañamiento familiar es considerado fundamental. Maceri remarcó que “algunas claves son no reforzar los rituales, acompañar sin sobreproteger, validar el malestar del niño, pero no la lógica del TOC, y seguir las pautas del tratamiento de forma consistente”.

“También resulta importante sostener rutinas claras, seguir las indicaciones terapéuticas y mantener una comunicación fluida con los profesionales tratantes”, sumó Nieva.

Consecuencias del TOC no tratado en la infancia

El TOC en la infancia no desaparece solo, requiere de abordaje profesional y del apoyo de los adultos responsables (Freepik)

Sobre el final, desde la Universidad John Hopkins señalan que los niños no superan el TOC por sí solos y que el tratamiento temprano resulta esencial para evitar complicaciones futuras.

En la misma línea, las especialistas consultadas advirtieron que el TOC no tratado tiende a intensificarse con el tiempo y puede extenderse a más áreas de la vida. Al respecto, Maceri alertó: “Puede generar interferencia significativa en la escolaridad, dificultades en los vínculos sociales, aumento de la ansiedad y el malestar emocional, baja autoestima y sensación de falta de control”.

Nieva agregó que “las compulsiones pueden consumir mucho tiempo y dificultar actividades habituales como asistir a la escuela, realizar tareas escolares, jugar o participar en actividades sociales. A nivel emocional, puede generar altos niveles de ansiedad, frustración y baja autoestima, especialmente cuando el niño percibe que no puede controlar sus pensamientos o conductas”.

A largo plazo, el TOC no tratado puede persistir en la adolescencia y la adultez, afectando el rendimiento académico, la inserción laboral y la calidad de vida.

La detección y el tratamiento oportunos resultan clave para reducir el impacto del trastorno y favorecer un desarrollo emocional saludable.