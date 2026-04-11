Salud

Cómo saber si puedes comer un producto pasado de fecha: diferencias entre caducidad y consumo preferente

El control de la información impresa en los envases resulta fundamental para preservar la seguridad alimentaria. Expertos recomiendan respetar las indicaciones y las condiciones de almacenamiento establecidas en la etiqueta

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Expertos enfatizan que consumir productos después de la fecha de caducidad, incluso si conservan buen aspecto, puede provocar intoxicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar la fecha de caducidad y la de consumo preferente es clave para evitar riesgos innecesarios en la alimentación diaria. Aunque muchas veces se pasan por alto, entender qué indica cada una puede marcar la diferencia entre un producto seguro y uno que ya no debería consumirse.

La fecha de caducidad se aplica a alimentos perecederos, como carnes, lácteos o platos preparados, y señala el límite a partir del cual pueden representar un riesgo para la salud. En cambio, la de consumo preferente se utiliza en productos no perecederos —como harinas, legumbres, galletas o conservas— y advierte sobre una posible pérdida de calidad, pero no necesariamente de seguridad.

De acuerdo con el sitio español de información médica y salud CuidatePlus, el doctor español Miguel Ángel Lurueña, especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, resalta que respetar la fecha de caducidad es esencial, incluso cuando el alimento no presenta mal olor ni mal aspecto. Ciertas bacterias patógenas, como la listeria o la salmonella, pueden desarrollarse sin alterar el color, el sabor o el aroma, poniendo en riesgo la salud.

Los alimentos frescos y preparados deben desecharse si han superado la fecha límite, ya que consumirlos puede provocar intoxicaciones alimentarias o infecciones graves.

Diferencias entre fecha de caducidad y consumo preferente

La fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual un producto mantiene sus propiedades originales. Pasado ese plazo, el alimento puede perder textura, sabor u olor, pero no supone un peligro inmediato si se ha mantenido en condiciones de almacenamiento adecuadas y el envase permanece intacto.

Los expertos recomiendan aprovechar estos productos siempre que no hayan sufrido daños externos ni alteraciones visibles.

Refrigerador blanco con estantes llenos de sobras: pollo asado, espaguetis con albóndigas, arroz, pizza, patata asada y varios condimentos.
El consumo preferente indica el periodo en que los alimentos conservan sus propiedades, pero superarlo solo afecta características como sabor o textura si el envase está intacto y el almacenamiento ha sido correcto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congelación y almacenamiento seguro

La congelación de alimentos antes de la fecha de caducidad permite prolongar su vida útil, aunque las fechas impresas dejan de ser válidas una vez que el producto se congela. En ese caso, la recomendación depende del tipo de alimento y de las indicaciones del fabricante del congelador, que suele establecer periodos seguros de entre uno y seis meses. Al descongelar, debe seguirse la pauta de consumo del envase y evitar la recongelación.

Las condiciones de almacenamiento resultan fundamentales para que las fechas de caducidad y consumo preferente mantengan su validez. Un producto refrigerado, como un yogur, solo garantiza su seguridad si se conserva entre cero y ocho grados. Si se rompe la cadena de frío, la fecha pierde validez y el riesgo de proliferación bacteriana aumenta.

En el caso de alimentos preparados y refrigerados, como lasañas, ensaladas o platos listos para consumir, exceder la fecha de caducidad constituye un peligro inmediato, ya que bacterias como la listeria pueden multiplicarse incluso en el frigorífico sin alterar el aspecto visual.

Alimentos sin fecha impresa

Las conservas sometidas a procesos de esterilización, como atún, sardinas o mejillones enlatados, mantienen su seguridad durante largos periodos, siempre que el envase no muestre abombamientos, fugas o corrosión. Ante cualquier anomalía, el alimento debe descartarse de inmediato. Las semiconservas de pescado, como las anchoas en salazón, requieren refrigeración constante y presentan una vida útil más corta que las conservas tradicionales.

El envasado al vacío tampoco garantiza una duración indefinida. La fecha impresa en el envase debe respetarse y, una vez abierto, el producto debe consumirse en el periodo recomendado, que suele indicarse en la etiqueta. Salsas y condimentos, como el ketchup o la mostaza, presentan fechas diferentes antes y después de la apertura.

Almacenar alimentos en las condiciones de temperatura y tiempo recomendadas es fundamental: romper la cadena de frío o recongelar productos puede aumentar el peligro de proliferación bacteriana, según especialistas en seguridad alimentaria (Christin Klose/dpa)
Almacenar alimentos en las condiciones de temperatura y tiempo recomendadas es fundamental: romper la cadena de frío o recongelar productos puede aumentar el peligro de proliferación bacteriana, según especialistas en seguridad alimentaria (Christin Klose/dpa)

Existen alimentos que no requieren fecha de caducidad o consumo preferente, como frutas y verduras frescas sin procesar, pan de consumo inmediato, vinos, sal, azúcar o vinagre. Estos productos pueden consumirse en función de su aspecto, olor y textura, aunque siempre se recomienda aplicar el sentido común y desechar cualquier alimento que muestre signos de deterioro.

Recomendaciones para evitar riesgos alimentarios

Los profesionales de la seguridad alimentaria insisten en respetar siempre las fechas impresas en los envases y mantener los alimentos según las indicaciones del fabricante. El consumo de productos caducados supone un riesgo real, mientras que los alimentos con fecha de consumo preferente solo pierden calidad si se conservan bien.

La congelación, el almacenamiento adecuado y la vigilancia del estado de los envases ayudan a minimizar peligros y a reducir el desperdicio de comida.

La educación sobre el significado de las fechas y los protocolos de conservación permite tomar decisiones informadas y proteger la salud familiar.

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