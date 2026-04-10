Salud

La ANMAT confirmó la baja definitiva de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, vinculados al fentanilo contaminado

El organismo ya había inhibido las actividades de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos. Los detalles

Guardar
HLB-inhouse
Las inspecciones técnicas y la causa judicial fundamentaron la revocación de los permisos de ambos laboratorios por fallas graves en la calidad de medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, vinculados a la producción de fentanilo contaminado.

Según se publicó este viernes en el Boletín Oficial, la medida complementa y finaliza el proceso iniciado con la Disposición 3158/2025, que ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos.

A partir de mayo de 2025, fecha en la que se efectivizó la inhibición por parte de la autoridad sanitaria, ninguno de los laboratorios afectados volvió a producir. Esta decisión final encuentra su fundamento en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial acumulada.

La entidad reguladora explicó que la finalidad principal es proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos, señalando que los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes, reportó la ANMAT. Los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la causa penal iniciada.

Hombre adulto científico tomando muestras (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ANMAT ordenó la reinscripción y control de todos los productos afectados y exige a instituciones garantizar la trazabilidad y disposición segura de medicamentos bajo medida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco de la medida

La Disposición 3158/2025 de la ANMAT, publicada en el Boletín Oficial, marcó el primer cese total de actividades para HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., tras detectarse una serie de irregularidades graves vinculadas a la calidad, seguridad y trazabilidad de medicamentos producidos por ambas firmas. Según la comunicación oficial citada por la ANMAT, uno de los elementos más contundentes fue la contaminación microbiana detectada en el producto Fentanilo HLB.

La prohibición de comercialización de todos sus productos se sustentó, entre otras cuestiones, en el hallazgo de que “al menos 18 pacientes resultaron afectados por la administración de Fentanilo HLB contaminado, todos ellos hospitalizados y de alta vulnerabilidad". El informe de la ANMAT fue explícito: “El uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte”.

El 8 de mayo del año pasado, tras el registro de los incidentes, la ANMAT prohibió específicamente la distribución del fentanilo elaborado por HLB Pharma, lote 31202 (vencimiento septiembre de 2026, presentación por 100 ampollas de 5 ml, con Certificado N°53.100), una vez confirmada la presencia de Klebsiella pneumoniae. El brote, que afectó a pacientes en hospitales de La Plata y Rosario, motivó la intervención inmediata.

La Disposición 3158/2025 de la ANMAT prohibió la producción y comercialización total de los productos de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo (Gustavo Gavotti)
La Disposición 3158/2025 de la ANMAT prohibió la producción y comercialización total de los productos de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo (Gustavo Gavotti)

Durante 2025, la ANMAT había establecido diversas sanciones contra HLB Pharma ante un patrón sostenido de incumplimientos normativos. En febrero, se prohibió la distribución de dopamina por falta de trazabilidad. En abril, se ordenó el retiro total de lotes de Propofol por sospecha de falsificación, y se procedió a la prohibición del diclofenac y la morfina debido a contaminación cruzada crítica. La seguidilla culminó con la prohibición de distribución de fentanilo el 8 de mayo.

Por su parte, Laboratorios Ramallo S.A. quedó inhabilitado para producir a partir del 24 de febrero de 2025, luego de que inspecciones identificaran deficiencias clasificadas como críticas y graves en el sistema de calidad farmacéutica. Las auditorías ejecutadas por la autoridad fueron determinantes: se comprobaron irregularidades severas en áreas clave como validación de procesos, documentación, producción, recursos humanos, depósitos, control de calidad y demás aspectos que inciden en la seguridad y eficacia de los medicamentos.

Un bloque central del avance administrativo fueron las inspecciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en las plantas de San Isidro y Ramallo. Se constató que, al menos, 69 lotes de soluciones parenterales de pequeño volumen fueron acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas, sin validación de procesos, sin estudios de estabilidad y sin respaldo documental de producción.

Además, el relevamiento permitió corroborar la existencia de productos médicos sin inscripción vigente en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), como los denominados “Propofol HLB” y “Dopamina HLB”, ambos imposibles de trazar en cuanto a su origen y condiciones de almacenamiento.

Instituto Malbrán
Análisis de muestras de fentanilo contaminado

Con la baja definitiva de las habilitaciones, la ANMAT recordó que cualquier institución en posesión de productos, insumos y medicamentos abarcados por la Disposición 3158/2025 debe asegurar la trazabilidad en casos de traslado, destrucción o disposición final. La obligación responde a la necesidad de controlar el destino de cualquier producto potencialmente riesgoso para la salud pública, detalló la ANMAT.

El fundamento legal de la medida, expuesto de forma expresa en la Disposición 3158/2025, indica: “Los hechos reportados demostrarían que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”.

Temas Relacionados

ANMATLaboratorios HLB PharmaSeguridad de MedicamentosControl Sanitarioúltimas noticias

Últimas Noticias

9 alimentos que pueden cambiar la forma de envejecer después de los 60 años

Elegir hábitos variados en la mesa y sumar opciones naturales ayuda a mantener el organismo fuerte y reducir el deterioro físico y mental

9 alimentos que pueden cambiar la forma de envejecer después de los 60 años

Mitos y verdades sobre los suplementos: recomendaciones de un experto para un uso seguro y efectivo

El gastroenterólogo Facundo Pereyra afirmó en Infobae a la Tarde que el consumo de productos como magnesio, omega tres, vitamina D y creatina debe ser guiado por un profesional, ya que cada uno responde a necesidades específicas y puede tener contraindicaciones

Mitos y verdades sobre los suplementos: recomendaciones de un experto para un uso seguro y efectivo

Cómo se produce la intoxicación alimentaria y qué hacer si los síntomas persisten

En el hogar o durante viajes pueden surgir episodios gástricos inesperados luego de consumir ciertas preparaciones. En qué situaciones es clave buscar ayuda médica para evitar posibles complicaciones

Cómo se produce la intoxicación alimentaria y qué hacer si los síntomas persisten

¿Tu forma de ir al baño es saludable? Claves para detectar hábitos intestinales normales y señales de alerta

Comprender qué factores influyen en la regularidad y cuándo consultar al médico es fundamental. Qué recomiendan los especialistas

¿Tu forma de ir al baño es saludable? Claves para detectar hábitos intestinales normales y señales de alerta

Un estudio identificó dos hábitos clave que podrían reducir el riesgo de demencia

Una nueva investigación internacional aporta evidencia sobre qué acciones cotidianas pueden marcar una diferencia significativa en la protección de la salud cerebral a largo plazo

Un estudio identificó dos hábitos clave que podrían reducir el riesgo de demencia
DEPORTES
Lucas Blondel habló de su controvertida salida de Boca: la reunión con los referentes por Morena Beltrán y un mensaje para Riquelme

Lucas Blondel habló de su controvertida salida de Boca: la reunión con los referentes por Morena Beltrán y un mensaje para Riquelme

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 4-1 a Camioneros y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así está el cuadro

La importante noticia que recibió el argentino Nico Varrone en la Fórmula 2

“¿Te arrepientes?“: la encendida defensa del famoso técnico y analista que aseguró que Mastantuono es mejor que Lamine Yamal

“Bochorno antes del Mundial”: la fuerte crítica de un medio europeo por la preparación de la selección argentina

TELESHOW
Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

Quién es Fabio Agostini, el escandaloso mediático de La Casa de los Famosos que entrará a Gran Hermano

Marcela Tauro arremetió contra Matilda Blanco: “Cuando te metés con alguien mío, lo voy a defender a muerte”

Victoria Irouleguy, exparticipante de Gran Hermano, recordó su relación con Emiliano “Dibu” Martínez: “Éramos muy chicos”

INFOBAE AMÉRICA

“Mis amigos indeseables”: gran documental sobre periodistas que enfrentaron la censura y el autoritarismo de la Rusia de Putin

“Mis amigos indeseables”: gran documental sobre periodistas que enfrentaron la censura y el autoritarismo de la Rusia de Putin

Qué leer esta semana: un hijo que se debe salvar de sus padres, un ajuste de cuentas entre amigos y “Lo siniestro”, de Freud

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

Israel bombardeó estructuras terroristas de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de misiles y drones desde Líbano