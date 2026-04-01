Salud

Los ejercicios de Kegel también mejoran la salud pélvica en hombres: cómo hacerlos

Efectuar rutinas regulares de contracción y relajación muscular favorece el control del esfínter, la recuperación posquirúrgica y la salud sexual, según especialistas de la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic

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La debilidad del suelo pélvico masculino, según la Cleveland Clinic, puede provocar incontinencia urinaria y disfunción eréctil tras cirugías prostáticas - (Freepik)

Los ejercicios de Kegel, tradicionalmente recomendados para mujeres, también constituyen una herramienta relevante para hombres, según la Mayo Clinic. El centro médico estadounidense informó que los varones pueden fortalecer el suelo pélvico y mejorar el control urinario y la función sexual mediante rutinas específicas de contracción muscular.

La aplicación de estos ejercicios cobra importancia debido a la elevada prevalencia de síntomas como incontinencia urinaria, disfunción eréctil y debilitamiento de los músculos pélvicos tras cirugías prostáticas.

La Cleveland Clinic, centro de referencia en salud, detalló que los músculos del suelo pélvico cumplen funciones clave en el control de la vejiga, el intestino y la actividad sexual. La debilidad en esta región puede provocar escapes de orina, dificultad para controlar el esfínter anal y alteraciones en la erección o la eyaculación. Según la institución, los hombres que incorporan ejercicios de Kegel a su rutina diaria experimentan mejoras comprobables en su calidad de vida.

Hombre caucásico con camiseta gris y pantalones cortos negros de pie en un gimnasio, con las manos en las caderas y mirando hacia abajo, concentrado.
La correcta identificación de los músculos y la regularidad en la práctica de Kegels resultan claves para fortalecer el suelo pélvico masculino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia clínica indica que los ejercicios de Kegel permiten a los hombres fortalecer la musculatura pélvica, reducir los episodios de incontinencia urinaria y mejorar el desempeño sexual, especialmente después de procedimientos quirúrgicos relacionados con la próstata. Tanto la Mayo Clinic como la Cleveland Clinic recomiendan la práctica sistemática bajo supervisión profesional para obtener resultados sostenidos.

Ejercicios de Kegel: instrucciones y beneficios

De acuerdo con la Mayo Clinic, la realización de Kegels exige identificar correctamente los músculos implicados, aquellos que permiten interrumpir el flujo de orina. Una vez localizados, se aconseja efectuar contracciones sostenidas de entre tres y cinco segundos, seguidas por una fase de relajación, repitiendo la secuencia al menos diez veces por sesión. El centro sugiere realizar tres sesiones diarias para alcanzar mejoras medibles y aclara que la regularidad es un factor determinante en la evolución de los síntomas.

Estudios referenciados por Healthline y organismos como la Comisión Europea sostienen que la práctica regular de Kegels favorece la recuperación posquirúrgica en pacientes sometidos a intervenciones prostáticas, reduce episodios de incontinencia y mejora el control sobre la eyaculación. Los especialistas subrayan la importancia de un diagnóstico certero y la supervisión profesional para evitar errores técnicos que disminuyan la eficacia terapéutica.

Rol del acompañamiento profesional en la práctica de Kegel

Hombre joven tumbado boca arriba en una colchoneta de yoga gris, con las rodillas flexionadas y los pies planos. Sus manos descansan sobre el abdomen.
Los ejercicios de Kegel ofrecen mejoras comprobables en la calidad de vida de los hombres que los incorporan a sus rutinas diarias, según estudios clínicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic señaló que la identificación incorrecta de los músculos puede restar efectividad a los ejercicios y, en ciertos casos, causar molestias adicionales. Por ese motivo, la institución recomienda la consulta con profesionales de la salud antes de iniciar la rutina, especialmente en varones con antecedentes de cirugías urológicas o enfermedades crónicas. La Mayo Clinic advirtió que los trastornos del suelo pélvico en hombres suelen estar infradiagnosticados, lo que retrasa la intervención y complica la evolución clínica.

El abordaje integral contempla la educación en técnicas de fortalecimiento muscular, el diseño de rutinas personalizadas y el seguimiento de resultados clínicos. Los expertos insisten en la necesidad de eliminar prejuicios sobre la salud pélvica masculina e incluir estos ejercicios en los programas de prevención y rehabilitación.

La evidencia publicada en sitios como Healthline y en revistas médicas internacionales respalda que la constancia en la práctica de Kegels puede aportar mejoras sostenidas, tanto en la función urinaria como en la sexualidad de los hombres. La consulta oportuna y el acompañamiento profesional son esenciales para personalizar el tratamiento y optimizar los resultados.

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