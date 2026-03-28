La quimioterapia en casa es segura y factible, según indica un estudio piloto

VIERNES, 27 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia pasan horas en hospitales o centros de atención, esperando su momento mientras las vías intravenosas les administran sustancias químicas que manan el tumor en sus venas.

Pero eso podría quedar pronto en el pasado para algunos pacientes, según un nuevo estudio de la Clínica Mayo.

La quimioterapia puede administrarse de forma segura en los hogares de los pacientes, ahorrándoles muchas molestias y trabajos pesados, según informaron investigadores en el número de abril de 2026 de la revista NEJM Catalyst.

"La atención oncológica tradicionalmente ha requerido que los pacientes pasen largas horas en centros de infusión, a menudo lejos de casa", dijo la investigadora principal , la Dra. Roxana Dronca, directora del Centro Integral de Cáncer de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida.

"Este modelo nos permite ofrecer atención de alta calidad directamente a los pacientes de forma segura, reduciendo la carga y manteniendo los estándares que los pacientes esperan de la Mayo Clinic", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio piloto, los investigadores administraron 93 infusiones de quimioterapia intravenosa a 10 pacientes en sus hogares.

Los pacientes mantuvieron una conexión continua con su equipo oncológico mediante visitas virtuales y monitorización remota, según los investigadores.

Los resultados indicaron que la quimioterapia domiciliaria puede realizarse de forma segura y eficaz, sin reacciones de infusión relacionadas con el tratamiento ni infecciones relacionadas con catéteres en los pacientes.

Seis de los diez pacientes completaron al menos seis meses de quimioterapia domiciliaria, y cuatro de esos seis pidieron continuar recibiendo quimioterapia en casa más allá del periodo inicial de seis meses.

Cuatro pacientes tuvieron que abandonar la quimioterapia a domicilio antes de tiempo, la mayoría porque necesitaban un régimen de quimioterapia diferente que no podía administrarse en casa, según los investigadores.

La mayoría de los pacientes informaron de una alta satisfacción con su atención en casa y dijeron que la recomendarían a otros, según el estudio.

La quimioterapia domiciliaria puede reducir las cargas físicas, emocionales y económicas del tratamiento del cáncer, según los investigadores. Los pacientes no tienen que desplazarse a una clínica para la quimioterapia, por lo que experimentan menos interrupciones en su vida diaria.

"Este enfoque va más allá de la comodidad", dijo Dronca. "Se trata de mejorar la calidad de vida durante el tratamiento y ampliar el acceso a la atención para los pacientes que pueden enfrentarse a obstáculos para acceder a los centros tradicionales de cáncer."

La Clínica Mayo está dando seguimiento a este estudio piloto con un ensayo clínico completo, que se lanzó en agosto de 2023.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la quimioterapia.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 19 de marzo de 2026; NEJM Catalyst, abril de 2026