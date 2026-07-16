Un joven festejaba el pase de Argentina a la final del Mundial y se cayó de un semáforo en Mar del Plata

La estructura se desplomó por el peso de los hinchas que se habían subido a el durante la celebración

En medio de los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial 2026, un joven resultó herido luego de subirse a un semáforo, que se desplomó de inmediato en El centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en la inmediaciones de las calles Luro e Hipólito Yrigoyen. Según la grabación a la que tuvo acceso Infobae, al menos dos personas se encontraban colgadas de la estructura en el momento en que se desplomó. El semáforo quedó tendido sobre la calle Yrigoyen.

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Como consecuencia, un hombre resultó herido y fue atendido por el SAME. De hecho, fueron los propios hinchas quienes hicieron un cordón humano para que pueda ser trasladado.

Minutos antes, un hombre se cayó desde el monumento a San Martín, en la intersección de la avenida Luro y Mitre, que es conocida por ser el epicentro tradicional de celebraciones deportivas en la ciudad. Aparentemente, el incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas luego del triunfo argentino por 2-1 frente a Inglaterra en semifinales.

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En este tipo de celebraciones, suele ser común que las personas se suban a la escultura y, aunque todavía no se logró determinar cómo fue el accidente, se informó que un joven, de no más de 20 años, sufrió una caída de altura en medio de la multitud.

Así fue el momento en el que lo trasladaron al hospital local (Instagram: laespumamdp)

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, el personal del Sistema de Atención Médico de Emergencias (SAME) asistió a la víctima en el lugar y, tras constatar que se encontraba consciente, dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una evaluación más detallada.

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Hasta el momento, no se dieron a conocer los detalles sobre el estado de salud del herido. A la vez que tampoco se confirmó qué tipo y gravedad de las lesiones habría sufrido, tampoco se supo cuál era su identidad. Por este motivo, las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el accidente.

En simultáneo, las autoridades locales desplegaron un operativo de seguridad en la zona que contó con la participación de efectivos de la Patrulla Municipal, Defensa Civil, Cruz Roja y la Policía Bonaerense. Al mismo tiempo que buscaron contener los excesos y asistir a los asistentes, mantuvieron la vigilancia en el área para prevenir nuevos incidentes y continúan recabando información sobre lo ocurrido.

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Suspendieron el servicio de colectivos en Mar del Plata tras los destrozos durante los festejos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Mar del Plata decidió suspender el servicio de colectivos tras los incidentes registrados durante los festejos mundialistas. La medida fue adoptada luego de que un grupo minoritario causara destrozos en varias unidades.

Una de las unidades que fue vandalizada (Gentileza: 0223)

En respuesta a los destrozos, el gremio resolvió interrumpir el funcionamiento del transporte público para “resguardar a los trabajadores por las unidades rotas”. Entre los hechos registrados, se viralizaron imágenes que mostraron cómo en una de las unidades rompieron la ventana trasera para que una persona pudiera sentarse sobre el asiento y sacar el torso, lo que representó un riesgo tanto para pasajeros como para otros conductores.

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Durante la tarde y la noche, miles de marplatenses se volcaron a las calles y una parte significativa utilizó el transporte público para llegar al Monumento al General San Martín, principal punto de concentración. El servicio se vio colapsado ante la gran demanda, a la vez que se complicó la circulación en la zona céntrica.

Según informó el sindicato, la suspensión del servicio de colectivos tuvo vigencia en el área céntrica de la ciudad. Asimismo, señalaron que se extendería hasta las 6 de la mañana de este jueves, cuando se prevé el restablecimiento normal de las unidades. La decisión buscó prevenir nuevos incidentes y proteger tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios del transporte público.

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