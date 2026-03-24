Las fallas en el seguro afectan mucho el manejo de la diabetes, según un estudio.

LUNES, 23 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con diabetes tipo 2 tienen dificultades para controlar su enfermedad si su cobertura de seguro es inestable, según un nuevo estudio.

Los adultos de bajos ingresos que sufren una "rotación" de seguros --perder cobertura de forma intermitente-- tienen un peor control del azúcar en sangre y necesitan más medicación para la diabetes que aquellos cuya cobertura se mantiene estable, informaron los investigadores el 20 de marzo en el JAMA Health Forum.

"Aunque todos empezaron en la misma línea base, los pacientes que perdieron el seguro tuvieron peores resultados", dijo la investigadora principal Nathalie Huguet, profesora asociada de medicina familiar en la Oregon Health and Science University en Portland.

"Necesitaban más medicamentos y eso plantea una gran pregunta: ¿Cómo pueden las personas gestionar el tratamiento complejo de la diabetes sin cobertura?" dijo Huguet en un comunicado de prensa.

Estos resultados tienen graves implicaciones para millones de estadounidenses que enfrentan la pérdida de seguro debido a los recortes en Medicaid y al aumento de las primas de seguro que se han producido bajo la Administración Trump, según los investigadores.

"Muchas personas que pierden Medicaid no recuperan la cobertura durante mucho tiempo", dijo Huguet. "Los planes del mercado son caros, y la insulina sigue siendo insostenible para muchas personas sin seguro."

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los registros médicos de más de 39.000 adultos tratados en centros de salud comunitarios en 20 estados. Estos centros atienden principalmente a personas que viven en la pobreza o cerca de ellas.

Los resultados mostraron aumentos en el uso de insulina y otros tratamientos para la diabetes de alta intensidad entre los pacientes que perdieron el seguro.

Las complicaciones graves por diabetes subtratada eran menos frecuentes, pero eso podría reflejar que el seguimiento en este estudio fue relativamente breve, dijo Huguet.

"Las complicaciones graves como amputaciones o insuficiencia renal no ocurren de la noche a la mañana", dijo. "Lo que estamos viendo es una señal de alerta temprana. La enfermedad se vuelve más difícil de gestionar tras la pérdida del seguro."

Su colega, la Dra. Jennifer DeVoe, profesora de medicina familiar en OHSU, advirtió que si la cobertura de Medicaid se reduce, las clínicas tendrán dificultades para atender a estos pacientes.

"Necesitamos aumentar el apoyo a las clínicas de atención primaria para que puedan seguir atendiendo a sus pacientes y mantener al mínimo el daño de perder el seguro", afirmó en un comunicado de prensa.

Huguet sugirió que las consecuencias para las personas sin seguro podrían ser graves.

"Las personas sin seguro tienen más probabilidades de acabar en urgencias", afirmó. "Eso puede llevar a resultados que cambian la vida, como amputaciones, y en última instancia cuesta más para los pacientes y para todo el sistema sanitario."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre el manejo de la diabetes.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, 20 de marzo de 2026