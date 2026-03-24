Salud

Las alertas de calor podrían no activarse lo suficientemente pronto para personas mayores, según un estudio

Healthday Spanish

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LUNES, 23 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Las olas de calor podrían poner en peligro a algunos mayores que viven en zonas urbanas con temperaturas más bajas que las que ahora utilizan las ciudades para declarar una emergencia por calor, advierte un nuevo estudio.

El riesgo de golpe de calor y muerte entre algunos mayores aumenta drásticamente cuando el índice de calor alcanza los 90 grados o más durante al menos dos días seguidos, informaron los investigadores el 20 de marzo en JAMA Network Open.

Actualmente, la ciudad de Nueva York emite alertas de calor y abre centros de refrigeración cuando el índice de calor alcanza 95 grados Fahrenheit o más durante dos días seguidos, o 100 grados o más durante cualquier periodo de tiempo, señalaron los investigadores.

"Ahora sabemos que el consumo en urgencias entre pacientes mayores vulnerables aumenta alrededor de 90 °F frente a 95°F'", dijo el investigador principal Dr. Alexander Azan, profesor asistente de salud poblacional en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York en Nueva York.

"Con una ola de calor ya severa en marcha en las regiones occidentales de Estados Unidos, ahora es el momento de que los sistemas sanitarios se preparen", añadió Azan en un comunicado de prensa.

A nivel nacional, las muertes relacionadas con el calor han aumentado casi un 17% anual desde 2016.

Para obtener una mejor idea de las temperaturas más arriesgadas, los investigadores hicieron un seguimiento de pacientes de 65 años o más tratados en dos servicios de urgencias de la ciudad de Nueva York durante los veranos de 2022 a 2024.

En total, hubo 55.200 visitas en las dos urgencias, representando casi 15.100 pacientes únicos en una y cerca de 19.600 en la otra.

La primera sala de urgencias atiende a una población de pacientes socioeconómica, racial y étnicamente diversa, con una proporción de pacientes cubiertos por Medicaid el doble que la de la segunda urgencia, según los investigadores.

Mientras tanto, la segunda sala de urgencias está en un centro médico académico más grande y suele atender a una mayor proporción de pacientes con mayores ingresos.

Los investigadores compararon las visitas a urgencias con los datos diarios del índice de calor, que tienen en cuenta tanto la temperatura como la humedad relativa para calcular cuánto calor se siente realmente a cada hora del día.

En la primera urgencia, el riesgo de emergencias asociadas al calor entre los mayores comenzó a aumentar a 66 grados, con un mayor nivel entre 90 y 101 grados.

Las alertas de calor emitidas a 90 grados día, frente a 95 grados días, podrían haber evitado unas 116 visitas a urgencias durante el periodo del estudio, estimaron los investigadores.

Sin embargo, los investigadores señalaron que no encontraron ninguna asociación significativa en la segunda sala de urgencias --que atiende a más pacientes blancos y asegurados de forma privada-- entre el calor y las emergencias sanitarias.

Esto indica que las advertencias efectivas de calor podrían necesitar ajustarse a nivel de barrio en función de las comunidades atendidas por los hospitales individuales, si quieren ayudar a prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el calor, según los investigadores.

"Nuestra esperanza es que otros sistemas sanitarios aprovechen sus propios datos electrónicos de historial médico para identificar los umbrales de calor en los que sus pacientes están más en riesgo y dirigir adecuadamente las intervenciones", dijo Azan.

La tecnología hace posibles este tipo de advertencias personalizadas.

"Aprovechando los datos electrónicos de historias clínicas, los sistemas sanitarios pueden personalizar intervenciones de advertencia de calor para salvar vidas y mejorar la salud durante eventos de calor extremo", dijo la coautora del estudio, la Dra. Leora Horwitz , en un comunicado de prensa. Es directora del Centro de Innovación y Ciencia de la Entrega en la Atención Sanitaria en NYU Langone.

Los investigadores planean revisar de forma exhaustiva cómo las desigualdades sociales podrían aumentar aún más el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor en adultos mayores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el calor y los adultos mayores.

FUENTE: NYU Langone, nota de prensa, 20 de marzo de 2026

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