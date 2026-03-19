Cómo el bullying afecta el clima escolar, según una herramienta de medición de científicos del CONICET

La herramienta CASE 44 permite por primera vez medir el clima escolar y los distintos grados de bullying y ciberbullying en Argentina

Pablo Meiner, fundador de la ONG Hablemos de Bullying y referente de la Alianza Antibullying Argentina, presentó en Infobae en Vivo los principales hallazgos del informe CACE-44, desarrollado junto a especialistas del CONICET.

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Meiner remarcó la importancia de contar por primera vez con una herramienta de diagnóstico nacional.

“Nos entusiasma mucho, porque en Argentina veníamos con adaptaciones del exterior. Esta es la primera herramienta de construcción nacional, liderada por Alejandro Castro Santander, que trabaja con nosotros en la Alianza Antibullying Argentina”, subrayó.

Como anticipó Infobae, informe realizado en Mendoza por expertos del CONICET y educadores locales, a partir de una muestra de más de 21.000 estudiantes secundarios, mostró que el bullying y el ciberbullying están profundamente vinculados al clima escolar y afectan tanto las relaciones entre pares como el rendimiento académico.

El CACE-44 y la evidencia sobre el bullying en Argentina

Pablo Meiner señaló en Infobae a las Nueve que uno de cada cinco chicos en Argentina vive situaciones de acoso escolar según el CASE 44 Infobae en Vivo

“El bullying ya no es un hecho aislado”, advirtió Meiner al referirse a los resultados del CACE 44. El instrumento permite medir con precisión el clima escolar y los diferentes grados de acoso entre pares. “En la muestra, un 13% de los casos corresponde al nivel más alto de bullying, y un 8,5% al nivel medio. Eso significa que un 20% de los chicos está viviendo una situación de acoso escular”, precisó el especialista.

Meiner detalló que el acoso no aparece como una conducta puntual, sino que está “profundamente ligado a conflictos cotidianos, violencia verbal y dinámicas de exclusión que se amplifican también en redes sociales”. El informe revela además una desconexión entre la percepción de los estudiantes y la mirada de los adultos. “Un 75% de los alumnos de secundaria dice que hay discriminación por la cuestión física en la escuela, pero un 70% de los directivos considera que es un tema menor. Ahí vemos la desconexión de los adultos con la mirada de los chicos”, sostuvo.

El análisis del CACE 44 muestra la dimensión sistémica del problema, superando el modelo tradicional de triángulo entre hostigador, hostigado y observadores. “Hay un montón de factores climáticos y sistémicos que favorecen que estos hechos se den”, planteó Meiner. Además, el bullying se asocia tanto a contextos de violencia verbal como a cuestiones de rendimiento escolar: “A mayor grado de agresión, menor rendimiento, pero también quienes tienen bajo rendimiento pueden convertirse en blanco de agresiones. Incluso, el buen desempeño escolar puede ser motivo de hostigamiento”, aseguró.

El rol de la familia, los docentes y el clima escolar

El bullying se relaciona con violencia verbal, dinámicas de exclusión y conflictos cotidianos que se amplifican en redes sociales (Freepik)

“La violencia se aprende y también se desaprende”, sostuvo Meiner al ser consultado sobre el origen del comportamiento agresivo. Destacó la influencia de los estilos de crianza y la necesidad de que los adultos mantengan un diálogo abierto con los chicos. “El involucramiento de la familia influye directamente en los niveles de acoso. Los niños tienen que sentir que el adulto no va a minimizar lo que les pasa”, señaló.

Meiner también advirtió sobre la necesidad de revisar las prácticas escolares. “En las escuelas donde hay un proyecto de convivencia y se respeta la diversidad, los niveles de violencia bajan. El bullying es un fenómeno muy silencioso. Cuando nos enteramos de un caso, ya estamos llegando tarde. Es importante prevenir antes”, remarcó.

El especialista cuestionó las intervenciones punitivas y las mediaciones entre víctima y hostigador: “Nunca podés sentar en una misma mesa a hostigador y hostigado. El proyecto de convivencia tiene que ser transversal: no puede ser que un viernes hablemos de respeto y el lunes tengamos un docente autoritario que grita o hace preferencias”.

El testimonio de las víctimas, el silencio y la importancia de los espectadores

El informe muestra que un veinte por ciento de los chicos en situación de acoso elige el silencio por miedo o para proteger a sus padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe, “un 20% de los chicos que están en situación de acoso elige el silencio, por miedo o para no sumarle un problema a los padres”. Meiner criticó el abordaje erróneo en algunos colegios y reclamó un programa nacional de convivencia escolar: “Estos estudios demuestran cómo termina afectando fuertemente en el rendimiento”.

El especialista enfatizó el papel de los observadores en la dinámica del bullying: “Este informe muestra muy bien cómo hay una prevalencia a autopercibirse como observador. En los casos más graves, hay una relación uno a uno, pero por cada víctima y hostigador, hay trece chicos observando. Si trabajamos para reforzar las habilidades de los observadores, prevenimos mucho”.

Meiner citó como referencia internacional al programa KiVa de Finlandia, que pone foco en los espectadores y en la educación emocional: “Hay muchas formas de ayudar, como escuchar al que está siendo agredido, eso es mucho. Hace sentir que el chico no está solo y puede darle valor para pedir ayuda”. Además, el informe destaca que los chicos vinculados al rol de hostigador suelen tener más amigos, mientras que los hostigados tienden a estar más aislados.

La entrevista completa con Pablo Meiner se dio en el marco de la difusión nacional del CACE 44, un trabajo de investigadores de Cuyo del CONICET y la Alianza Antibullying Argentina, con la expectativa de que la herramienta pueda implementarse pronto en todo el país.

La entrevista completa a Pablo Meiner

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae