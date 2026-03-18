La vitamina sol y COVID: Nuevo estudio encuentra resultados dispares para la recuperación

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Desde los primeros días de la pandemia, muchas personas han considerado la vitamina D como un posible escudo frente a los peores efectos de la COVID-19.

Los estudios han dado resultados dispares, sin un beneficio claro para la suplementación con vitamina D en lo que respecta al COVID.

Pero un nuevo ensayo clínico importante sugiere que, aunque el suplemento puede no ser una cura milagrosa para una infección activa, podría ayudar a los pacientes a evitar los síntomas persistentes del COVID persistente.

El ensayo Vitamin D for COVID-19 (VIVID), liderado por investigadores de Mass General Brigham en Boston, es uno de los estudios más grandes y detallados jamás realizados sobre este tema.

Los resultados se publicaron el 12 de marzo en The Journal of Nutrition.

Para el estudio, los investigadores siguieron a 1.747 adultos que viven en Estados Unidos y Mongolia y que habían dado positivo recientemente por COVID, junto con 277 miembros de sus hogares.

Los investigadores utilizaron la ponderación para equilibrar los grupos de prueba por edad, sexo, raza y estado de obesidad. De media, los participantes tenían 38 años.

Los pacientes recién diagnosticados con COVID comenzaron inmediatamente con un régimen de dosis altas: 9.600 UI de vitamina D3 durante los dos primeros días, seguida de una dosis diaria de 3.200 UI durante un mes.

A pesar de estas cantidades significativas, no hubo diferencia en la cantidad de atención médica necesaria entre quienes tomaban vitamina D3 y quienes tomaban un placebo sin vitaminas en las cuatro semanas posteriores al diagnóstico.

Además, la vitamina no pareció evitar que el virus se propagara a otras personas que vivían en la misma casa.

"Aunque no encontramos que una dosis alta de vitamina D redujera la gravedad del COVID ni las hospitalizaciones, observamos una señal prometedora para el COVID persistente que merece más investigación", dijo la autora principal del estudio , la Dra. JoAnn Manson , en un comunicado de prensa. Es profesora en la Facultad de Medicina de Harvard y jefa de medicina preventiva en el Brigham and Women's Hospital de Boston.

Esa señal llegó cuando los investigadores analizaron la salud de los pacientes dos meses después de su diagnóstico inicial.

En el grupo que tomó vitamina D, el 21% reportó síntomas persistentes como niebla mental o agotamiento a las ocho semanas. En el grupo placebo, ese número fue mayor, con un 25%.

Aunque la diferencia fue estadísticamente solo de "límite" significativo, los investigadores dijeron que podría sugerir que la vitamina D podría ayudar al cuerpo a eliminar los efectos a largo plazo del virus de forma más eficiente.

"El COVID persistente, que puede incluir síntomas de fatiga, dificultad para respirar, niebla mental, otros problemas cognitivos y más, sigue afectando significativamente la vida de las personas", añadió Manson.

Los investigadores esperan ampliar este estudio a grupos aún más grandes para ver si estas señales de recuperación del COVID prolongado se mantienen consistentes en diferentes poblaciones.

Más información

Para más detalles sobre cómo la vitamina D afecta a tu sistema inmunitario, consulta la Hoja Informativa sobre la Vitamina D de los Institutos Nacionales de Salud.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 12 de marzo de 2026; The Journal of Nutrition, 12 de marzo de 2026