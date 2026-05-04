El Salvador - Fotos al 100

En fotos: Ballet Folklórico Nacional cumple 49 años de brillar en los escenarios de El Salvador y del exterior llenando de orgullo al país

Una compañía se convierte en símbolo nacional al recorrer escenarios y rescatar costumbres ancestrales. Su influencia traspasa fronteras y marca generaciones, preservando lo esencial de la cultura salvadoreña

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Escena teatral: hombre en uniforme militar y persona con cara pintada y rastas largas se toman de las manos en un escenario con fondo rosa y una puerta. Otros actores presentes
La institución subraya la relevancia del conjunto artístico por su aporte a la proyección cultural y su función como representante de las tradiciones del país en diversos escenarios nacionales e internacionales. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Cuatro bailarines enmascarados con trajes negros, tocados coloridos y cintas, actúan en un escenario oscuro; uno de ellos sostiene un machete en alto
La agrupación suma casi medio siglo de actividades dedicadas a preservar y difundir expresiones artísticas tradicionales, fortaleciendo los vínculos con el patrimonio intangible y la memoria colectiva de la nación. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Una mujer bailarina en el centro con un tocado de cuentas negras y un vestido rojo, rodeada por otros bailarines con tocados y collares de cuentas verdes
La dependencia oficial resalta el esfuerzo sostenido de la compañía para mantener vivas manifestaciones autóctonas, acercando el acervo costumbrista a nuevas generaciones dentro y fuera de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Cuatro figuras con trajes rojos y máscaras rojas saltando en el aire sobre un fondo negro. Las figuras están en diferentes fases de un salto, con brazos levantados
La histórica compañía de danza festeja casi medio siglo de rescate y difusión de las tradiciones salvadoreñas, siendo reconocida como uno de los mayores referentes culturales y artísticos tanto dentro como fuera del país. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Cinco bailarines descalzos actúan en un escenario lleno de confeti rojo, con un telón de fondo pintado. Visten trajes folclóricos coloridos y blancos
El icónico elenco conmemora su aniversario resaltando su papel como embajador de la riqueza cultural de El Salvador, inspirando nuevas generaciones y manteniendo vivas danzas y costumbres muy nuestras. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Grupo de bailarines en el escenario del Teatro Nacional de Santa Ana. Mujeres con vestidos blancos y hombres con trajes claros interpretan una danza folclórica bajo luces púrpura
Con casi cinco décadas de impecable trayectoria, la agrupación continúa conquistando escenarios y corazones, reafirmando la importancia de nuestro arte popular en la formación de la identidad nacional. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Tres artistas enmascarados con trajes vibrantes en un escenario iluminado de azul; músicos son visibles al fondo con un telón de fondo con texto
Aniversario significativo para la agrupación artística que ha mantenido costumbres vivas y ha expandido expresiones autóctonas en diferentes escenarios internacionales. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Grandes figuras teatrales con vestidos coloridos bailan en escenario con cortinas rojas y fondo azulado, junto a otros artistas con vestuario tradicional
Las gestas de un elenco que lleva el folklore más allá de sus orígenes se convierten en emblema nacional. Las tradiciones cobran vida y llegan a públicos diversos. El aplauso del Ministerio de Cultura lo consagra como referente artístico. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
En un escenario, un grupo de bailarines con vestuario folclórico colorido. Detrás, un telón pintado con una casa y un árbol de flores rosadas. Luces escénicas
El compromiso con el rescate de la herencia salvadoreña trasciende generaciones. Un elenco diverso mantiene vigentes costumbres y ritmos autóctonos. El reconocimiento estatal refleja el valor de quienes dan forma a la memoria colectiva. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Desde México, la tradición artística conecta a nuevas generaciones con una identidad compartida (Foto cortesía Primera Dama Gabriela de Bukele)
Desde México, la tradición artística conecta a nuevas generaciones con una identidad compartida (Foto cortesía Primera Dama Gabriela de Bukele)
Una visión sobre la influencia de las expresiones escénicas en la cultura nacional (Foto cortesía Primera Dama Gabriela de Bukele)
Una visión sobre la influencia de las expresiones escénicas en la cultura nacional (Foto cortesía Primera Dama Gabriela de Bukele)
Dos bailarines en un escenario oscuro: una persona con máscara de venado y leotardo claro, arrodillada, y otra persona con túnica marrón, abrazándola por detrás
La máxima autoridad cultural reconoce el esfuerzo sostenido de esta agrupación insigne, valorando el alcance internacional de su misión para hacer vibrar corazones y despertar admiración por su herencia viva. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Bailarín enmascarado vestido de blanco, con brazos levantados, en un escenario oscuro con luces moradas. Una puerta marrón oscura es visible al fondo
La magia de la danza se convierte en fuente de unión y afirmación nacional. Un aniversario emblemático revela la importancia de sus protagonistas y el impacto duradero en la comunidad salvadoreña. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Un bailarín con hábito marrón y barba levanta los brazos en un escenario, rodeado de otros bailarines; una mujer sostiene una vela encendida
Celebración de un camino artístico a través de bailes autóctonos sorprende por su impacto duradero y valor invaluable en la memoria colectiva. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Una bailarina descalza con un vestido blanco tradicional y flores en el cabello sostiene una vela encendida en un escenario oscuro, con otros bailarines con velas de fondo
Una bailarina de danza folclórica, ataviada con un traje tradicional y flores en el cabello, realiza una coreografía solemne con una vela encendida, acompañada por otros bailarines en un escenario tenue. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
En un escenario con luz púrpura, dos bailarinas con vestidos blancos y un bailarín con máscara de bigotes actúan. Hay un caldero grande y cántaros de metal en el primer plano
Una compañía se convierte en símbolo nacional al recorrer escenarios y rescatar costumbres ancestrales. Su influencia traspasa fronteras y marca generaciones, preservando lo esencial de la cultura salvadoreña (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Una compañía artística sigue inspirando orgullo con su compromiso cultural (Foto cortesía Ministerio de Cultuta)
Una compañía artística sigue inspirando orgullo con su compromiso cultural (Foto cortesía Ministerio de Cultuta)

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