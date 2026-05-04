En fotos: Ballet Folklórico Nacional cumple 49 años de brillar en los escenarios de El Salvador y del exterior llenando de orgullo al país
Una compañía se convierte en símbolo nacional al recorrer escenarios y rescatar costumbres ancestrales. Su influencia traspasa fronteras y marca generaciones, preservando lo esencial de la cultura salvadoreña
La institución subraya la relevancia del conjunto artístico por su aporte a la proyección cultural y su función como representante de las tradiciones del país en diversos escenarios nacionales e internacionales. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
La agrupación suma casi medio siglo de actividades dedicadas a preservar y difundir expresiones artísticas tradicionales, fortaleciendo los vínculos con el patrimonio intangible y la memoria colectiva de la nación. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
La dependencia oficial resalta el esfuerzo sostenido de la compañía para mantener vivas manifestaciones autóctonas, acercando el acervo costumbrista a nuevas generaciones dentro y fuera de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
La histórica compañía de danza festeja casi medio siglo de rescate y difusión de las tradiciones salvadoreñas, siendo reconocida como uno de los mayores referentes culturales y artísticos tanto dentro como fuera del país. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
El icónico elenco conmemora su aniversario resaltando su papel como embajador de la riqueza cultural de El Salvador, inspirando nuevas generaciones y manteniendo vivas danzas y costumbres muy nuestras. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Con casi cinco décadas de impecable trayectoria, la agrupación continúa conquistando escenarios y corazones, reafirmando la importancia de nuestro arte popular en la formación de la identidad nacional. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Aniversario significativo para la agrupación artística que ha mantenido costumbres vivas y ha expandido expresiones autóctonas en diferentes escenarios internacionales. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Las gestas de un elenco que lleva el folklore más allá de sus orígenes se convierten en emblema nacional. Las tradiciones cobran vida y llegan a públicos diversos. El aplauso del Ministerio de Cultura lo consagra como referente artístico. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
El compromiso con el rescate de la herencia salvadoreña trasciende generaciones. Un elenco diverso mantiene vigentes costumbres y ritmos autóctonos. El reconocimiento estatal refleja el valor de quienes dan forma a la memoria colectiva. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Desde México, la tradición artística conecta a nuevas generaciones con una identidad compartida (Foto cortesía Primera Dama Gabriela de Bukele)
Una visión sobre la influencia de las expresiones escénicas en la cultura nacional (Foto cortesía Primera Dama Gabriela de Bukele)
La máxima autoridad cultural reconoce el esfuerzo sostenido de esta agrupación insigne, valorando el alcance internacional de su misión para hacer vibrar corazones y despertar admiración por su herencia viva. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
La magia de la danza se convierte en fuente de unión y afirmación nacional. Un aniversario emblemático revela la importancia de sus protagonistas y el impacto duradero en la comunidad salvadoreña. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Celebración de un camino artístico a través de bailes autóctonos sorprende por su impacto duradero y valor invaluable en la memoria colectiva. (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Una bailarina de danza folclórica, ataviada con un traje tradicional y flores en el cabello, realiza una coreografía solemne con una vela encendida, acompañada por otros bailarines en un escenario tenue. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Una compañía se convierte en símbolo nacional al recorrer escenarios y rescatar costumbres ancestrales. Su influencia traspasa fronteras y marca generaciones, preservando lo esencial de la cultura salvadoreña (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Una compañía artística sigue inspirando orgullo con su compromiso cultural (Foto cortesía Ministerio de Cultuta)