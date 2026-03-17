Un tercio de los padres teme que su joven conductor cause un accidente vial

LUNES, 16 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Muchos padres estadounidenses están preocupados de que su adolescente o joven adulto pueda causar un accidente por su conducción insegura, según una nueva encuesta.

Aproximadamente 1 de cada 3 padres teme que su joven conductor pueda causar un accidente de tráfico, según la Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil de la Universidad de Michigan Health C.S. Mott Children's Hospital.

Sin embargo, estas preocupaciones no parecen pesar mucho en los padres.

Casi todos los padres creen que su hijo conduce tan bien o mejor que otros conductores jóvenes, y solo una cuarta parte afirmó haber impuesto consecuencias por hábitos de conducción inseguros, según la encuesta.

"Nuestro informe sugiere una desconexión entre las preocupaciones de los padres sobre la conducción arriesgada de los adolescentes y su confianza en las habilidades de su propio hijo al volante", dijo Sarah Clark, codirectora de Mott Poll, en un comunicado de prensa.

Más de la mitad de los padres (51%) dijeron haber presenciado al menos un comportamiento de conducción inseguro por parte de su hijo, incluyendo:

El 44% que presenció conducción agresiva como exceso de velocidad, pegado o furia al volante El 25% vio distracciones al volante, como enviar mensajes o hacer varias cosas al volante 17% que vieron conducir bajo los efectos del alcohol, incluyendo sueño, alteración emocional o intoxicación por alcohol o marihuana

"La conducción distraída, bajo los efectos del alcohol y agresiva son los principales factores que contribuyen a los accidentes", dijo Clark. "Incluso comportamientos que parecen menores, como mirar un teléfono o conducir agotado, pueden ralentizar significativamente el tiempo de reacción y aumentar el riesgo de accidente."

A pesar de esto, el 96% de los padres dijo que la conducción de sus hijos es promedio o mejor que la de sus compañeros.

Incluso los padres que han observado conducción distraída o bajo los efectos del alcohol tendían a dar buenas calificaciones a sus hijos por su habilidad al volante.

Y, sorprendentemente, los padres que han presenciado conducción agresiva en realidad tenían menos probabilidades de calificar a su hijo como peor conductor en comparación con sus compañeros, según la encuesta.

"Muchos padres no relacionan los comportamientos de conducción de riesgo con ser un buen conductor", dijo Clark. "A menudo, los padres recurren a estos mismos comportamientos de conducción de riesgo y puede que no los consideren peligrosos."

Solo el 24% de los padres dijo haber tomado medidas para controlar la conducción arriesgada de sus hijos. Estas paradas incluyeron el uso de un dispositivo de monitorización (13%); la eliminación de privilegios de conducción (6%); negarse a usar su coche (8%); o amenazar con dejar de pagar el seguro del coche (6%).

"Los padres suelen ser los instructores de conducción más influyentes que tendrán sus adolescentes", dijo Clark, "Establecer expectativas claras, modelar la conducción segura y hacer cumplir las consecuencias cuando sea necesario puede marcar una verdadera diferencia."

La nueva encuesta incluyó respuestas de 1.780 padres de jóvenes de 16 a 25 años encuestados en febrero. El margen de error es de más o menos 1 a 3 puntos porcentuales.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la seguridad del conductor adolescente.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 11 de marzo de 2026; University of Michigan Health C.S. Mott Children's Hospital, encuesta, 16 de marzo de 2026