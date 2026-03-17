El enfoque flexible de la dieta 80/20 facilita la reducción de grasa y el desarrollo muscular

La estrategia alimentaria recomendada por expertos de Men’s Health combina proteínas magras, grasas saludables y vegetales frescos para perder grasa y ganar músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder grasa y ganar músculo requiere una estrategia alimentaria bien definida, según las recomendaciones de entrenadores personales recogidas por la revista especializada en salud y fitness Men’s Health. El enfoque de los expertos consultados sostiene que no existen atajos ni soluciones milagrosas: la base es una dieta consistente que combine proteínas magras, grasas saludables y vegetales frescos.

Este modelo busca reducir la grasa corporal y mantener o incrementar la masa muscular, mientras la constancia en el ejercicio físico refuerza los resultados a largo plazo, siendo clave para la adherencia al plan alimentario.

En esa misma publicación, el especialista en fitness y nutrición Roberto Cabezas aconseja organizar las comidas priorizando alimentos con alto valor nutricional, pero sin excluir la posibilidad de incluir pequeñas indulgencias ocasionalmente. Para él, la clave es seguir una dieta que sea viable y atractiva a largo plazo. Cabezas remarca que el disfrute de los alimentos facilita la continuidad en el plan, lo que resulta decisivo para quienes buscan transformar su cuerpo de manera sostenida.

La regla 80/20, resaltada en Men’s Health, permite consumir un 80% de alimentos saludables y un 20% de comidas fuera del esquema, facilitando la adherencia al plan nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equilibrio entre proteínas, grasas saludables y la regla 80/20

Una de las ideas centrales señaladas en el artículo de Men’s Health es la importancia de encontrar un equilibrio que no elimine por completo los alimentos preferidos. Los especialistas insisten en que una dieta orientada a perder grasa y ganar músculo no debe ser excesivamente estricta, ya que esa rigidez tiende a generar abandono.

Por eso proponen la regla 80/20, que indica que el 80% de los alimentos consumidos sean saludables y el 20% restante pueda corresponder a elecciones fuera del esquema principal, sin entrar en valoraciones subjetivas. Esta estructura permite reducir la presión psicológica asociada a restricciones severas y conserva la función social y emocional de la alimentación.

Roberto Cabezas afirma que este método sostiene la motivación y la permanencia en el objetivo. La flexibilidad de la regla 80/20 facilita que el plan se adapte a contextos sociales, celebraciones o situaciones especiales sin comprometer los avances, lo que aumenta la adherencia y la viabilidad de los resultados a mediano y largo plazo.

Roberto Cabezas destaca que disfrutar de los alimentos favorece la continuidad en una dieta diseñada para transformar el cuerpo de manera sostenida y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos concretos de alimentos y desayunos sugeridos

El artículo de Men’s Health presenta una lista de alimentos recomendados para quienes buscan perder grasa y desarrollar masa muscular. Las claras de huevo ofrecen alto contenido proteico y bajo aporte calórico. El aguacate y los frutos secos proporcionan grasas saludables relevantes para la función hormonal. Las carnes magras, como el pollo y el pavo, son fuentes principales de proteínas. Entre los carbohidratos complejos, destacan el arroz integral, la avena y el pan de centeno, útiles para mantener energía de manera estable.

En cuanto a opciones de desayuno, los entrenadores proponen combinar claras de huevo con avena y fruta, o bien pan de centeno con aguacate y pavo. Estas alternativas contribuyen a lograr comidas equilibradas en proteína, fibra y grasas saludables desde el inicio del día, y están alineadas con los objetivos de reducción de grasa y ganancia de músculo.

Las opciones de desayuno, como claras de huevo con avena y pan de centeno con aguacate, logran comidas equilibradas en proteínas, fibra y grasas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones de expertos y recomendaciones personales de Roberto Cabezas sobre dieta y bienestar

El texto reúne la visión de expertos en nutrición y neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid, junto con la experiencia de Roberto Cabezas, para resaltar que la alimentación debe apoyar tanto la meta física como el bienestar general.

Los especialistas indican que una dieta eficaz no debe transformarse en motivo de insatisfacción o aislamiento. Aconsejan evitar restricciones severas que puedan provocar una relación conflictiva con los alimentos, proponiendo en su lugar un enfoque flexible donde se prioricen tanto la parte física como la psicológica.

Cabezas subraya la importancia de seleccionar alimentos que aporten saciedad y valor nutricional, permitiendo también el consumo eventual de productos fuera del esquema principal. Este equilibrio, basado en continuidad y flexibilidad, se expone como la medida más efectiva para mantener la motivación y una práctica constante, elementos decisivos para concretar y conservar cambios corporales duraderos. Los expertos coinciden en que la sostenibilidad es fundamental para convertir los hábitos de alimentación en una acción cotidiana y mantenida.