Epilepsia: causas, factores de riesgo y opciones terapéuticas de uno de los trastornos neurológicos más frecuentes

La epilepsia afecta a entre 50 y 65 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud y clínicas especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes a nivel mundial, con una prevalencia estimada de entre 50 y 65 millones de personas afectadas globalmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mayo Clinic y Cleveland Clinic. Se caracteriza por crisis epilépticas recurrentes, producto de descargas eléctricas anómalas en el cerebro, que pueden alterar la consciencia, el movimiento o las sensaciones.

Pese al estigma social, los avances médicos han permitido que hasta el 70% de los pacientes logre controlar adecuadamente las crisis cuando el diagnóstico es preciso y el tratamiento se adapta a cada caso, según informan las fuentes citadas.

La epilepsia puede aparecer a cualquier edad y afecta por igual a hombres y mujeres, sin distinción de origen étnico o condición social, según la OMS y Mayo Clinic. La enfermedad abarca un espectro amplio de síndromes, por lo que identificar el tipo específico resulta esencial para definir el tratamiento más eficaz.

Tipos de crisis epilépticas

Las crisis epilépticas se dividen en crisis focales y crisis generalizadas, según la zona cerebral donde se inicia la descarga eléctrica, explican Mayo Clinic y Cleveland Clinic. Las crisis focales pueden presentarse con conservación de la consciencia (simples) o con alteración de esta (complejas).

Hasta el 70% de los pacientes con epilepsia logra controlar las crisis con un diagnóstico preciso y tratamiento individualizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la crisis, puede surgir un aura, una vivencia subjetiva que anticipa el episodio, manifestándose como miedo repentino, náuseas, déjà vu, hormigueos o percepciones inusuales. Las crisis focales en el lóbulo temporal suelen asociarse a emociones intensas, sabores, olores o visiones extrañas, mientras que las del lóbulo frontal provocan movimientos automáticos, como pedalear o girar la cabeza.

Las crisis generalizadas involucran ambos hemisferios simultáneamente y comprenden varios subtipos:

Crisis de ausencia (más frecuentes en niños, con pérdida breve de consciencia y mirada fija)

Crisis tónicas (rigidez muscular)

Mioclónicas (sacudidas rápidas)

Atónicas (pérdida de tono muscular con riesgo de caídas)

Tónico-clónicas, caracterizadas por rigidez y sacudidas musculares intensas acompañadas de pérdida total de consciencia.

La mayoría de las personas con epilepsia experimenta síntomas similares en cada episodio, aunque la intensidad y el tipo varían según la edad. En niños predominan las crisis de ausencia y mioclónicas, mientras que en adultos son más frecuentes las focales y tónico-clónicas, precisa Mayo Clinic.

Causas y factores de riesgo

Las causas de la epilepsia son diversas. En hasta un 70% de los casos no se identifica una causa específica, señalan Cleveland Clinic y Mayo Clinic. Entre las causas reconocidas figuran alteraciones genéticas, antecedentes familiares, lesiones en la cabeza, accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones cerebrales como la meningitis, trastornos inmunitarios y metabólicos, así como daños prenatales por falta de oxígeno o complicaciones al nacer.

Las causas de la epilepsia son diversas y en el 70% de los casos no se identifica un origen específico, según Cleveland Clinic y Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los factores de riesgo incluyen convulsiones prolongadas por fiebre alta en la infancia, infecciones cerebrales, traumatismos graves y, en algunos casos, enfermedades vasculares o neurodegenerativas como la demencia, según Mayo Clinic.

La epilepsia es más frecuente en la niñez y en adultos mayores, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida. El consumo excesivo de alcohol y drogas, así como la interrupción de la medicación prescrita, pueden agravar o empeorar la enfermedad.

Opciones de tratamiento

El tratamiento de la epilepsia se basa en medicamentos antiepilépticos, seleccionados e individualizados según el tipo de crisis, la edad y las condiciones de cada paciente, según Mayo Clinic y Cleveland Clinic. Hay más de 20 opciones farmacológicas disponibles; en muchos casos, un solo medicamento es suficiente, aunque algunos pacientes requieren combinaciones.

El seguimiento médico, hábitos saludables y apoyo psicológico aumentan la adherencia al tratamiento y mejoran el control de la epilepsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los medicamentos no son efectivos, pueden considerarse alternativas como cirugía de epilepsia, estimulación cerebral o dietas especiales, principalmente la cetogénica, especialmente en niños con epilepsia resistente, puntualiza Cleveland Clinic. Algunas personas necesitan medicación de por vida, pero en otros casos las crisis remiten espontáneamente, indica Mayo Clinic.

Recomendaciones, cuidados y complicaciones de la epilepsia

Adoptar horarios de sueño regulares, evitar alcohol y drogas, y mantener una dieta equilibrada favorece el control de la epilepsia. El apoyo psicológico y un entorno seguro refuerzan la adherencia al tratamiento. Registrar posibles desencadenantes y consultar al especialista ante crisis prolongadas ayuda a reducir riesgos.

Entre las complicaciones figuran lesiones, alteraciones cognitivas y, en casos graves, riesgo de muerte súbita, según Cleveland Clinic. La supervisión médica constante es fundamental.

Entre las complicaciones de la epilepsia figuran lesiones, alteraciones cognitivas, depresión y, en casos severos, riesgo de muerte súbita, especialmente en crisis tónico-clónicas mal controladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran lesiones por caídas, ahogamientos, accidentes de tráfico, dificultades de aprendizaje, pérdida de memoria, depresión y ansiedad.

Cleveland Clinic advierte que, aunque infrecuente, existe riesgo de muerte súbita en personas con crisis tónico-clónicas mal controladas. La colaboración con el equipo médico, el cumplimiento del tratamiento y la vigilancia de los factores de riesgo resultan esenciales para minimizar las complicaciones asociadas a la epilepsia.