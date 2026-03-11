Salud

¿Vas al extranjero? Los CDC advierten a los viajeros sobre el riesgo de polio en varios países

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 10 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los viajeros que se dirijan al extranjero pueden querer consultar primero sus registros de vacunación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) instan a la gente a asegurarse de que sus vacunas contra la polio estén al día antes de viajar internacionalmente.

La advertencia llega después de que el virus se haya detectado en varias partes del mundo durante el último año, incluyendo el Reino Unido y Alemania.

El 3 de marzo, los CDC emitieron un aviso de viaje de Nivel 2, aconsejando a los viajeros que tomen precauciones adicionales. La agencia afirma que el poliovirus circula en países de África, Oriente Medio y Europa.

La lista completa incluye:

Afganistán Argelia Angola Benín Burkina Faso Camerún República Centroafricana Chad Costa de Marfil República Democrática del Congo Yibuti Etiopía Gaza Alemania Guinea Israel Laos Namibia Níger Nigeria Pakistán Papúa Nueva Guinea Polonia Senegal Somalia Sudán del Sur Sudán Tanzania Reino Unido Yemen

La polio es una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso y puede causar discapacidad permanente, según las autoridades.

Muchas personas infectadas con el virus pueden no sentirse enfermas. Pero algunos desarrollan síntomas como fiebre, cansancio, náuseas, dolores de cabeza y rigidez muscular.

En casos graves, la enfermedad puede causar parálisis o la muerte, especialmente si los músculos que se usan para respirar dejan de funcionar.

El virus se propaga principalmente a través de alimentos o agua contaminados. También puede propagarse cuando las personas no se lavan bien las manos después de ir al baño, ya que el virus vive en las heces infectadas.

Los CDC afirman que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir la polio.

Niños y adultos deberían asegurarse de estar completamente vacunados antes de viajar al extranjero, según la agencia.

Los adultos que ya hayan completado la serie recomendada de vacunas también pueden recibir una dosis de por vida si viajan a un lugar donde circula el virus.

Los viajeros que nunca se hayan vacunado o que no hayan completado la serie deberían hacerlo antes de salir del país, aconseja el CDC.

La polio es muy rara en Estados Unidos porque las tasas de vacunación son altas. Pero viajar a zonas donde el virus aún circula puede aumentar el riesgo de exposición.

Más información

La Asociación Médica Americana explica qué es lo que los médicos desearían que los pacientes supieran sobre la polio.

FUENTE: USA Today, 5 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Dayvasalextranjeroloscdcadviertenalosviajerossobreelriesgodepolioenvariospaises

Últimas Noticias

Casi la mitad de los niños en EE. UU. carecen de un sueño adecuado, según una encuesta

Healthday Spanish

Casi la mitad de los

El estrés de las complicaciones del embarazo podría afectar la salud cardíaca, según un estudio

Healthday Spanish

El estrés de las complicaciones

Medicamento IV aprobado reduce los síntomas del lupus, según un ensayo clínico

Healthday Spanish

Medicamento IV aprobado reduce los

5 estrategias que permiten incrementar la resistencia y protegen la salud pulmonar al correr

Aplicar técnicas adecuadas y ajustar la intensidad del ejercicio ayuda a evitar molestias y lesiones, permitiendo disfrutar del running con mayor comodidad y seguridad, tanto para principiantes como para experimentados

5 estrategias que permiten incrementar

Cómo lograr que el entrenamiento mejore tu ánimo: un influencer fitness explica el vínculo entre salud mental y ejercicio

Durante su visita a Infobae a la Tarde, El Rufián compartió sus estrategias para superar la falta de ganas y construir hábitos que mejoran tanto el cuerpo como el ánimo

Cómo lograr que el entrenamiento
DEPORTES
La emoción del relator Hernán

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

Con Boca y River afuera de las Copas, así están las posiciones en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Ricardo, el padre de Pablo Aimar e histórico formador

TELESHOW
El doloroso momento de un

El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, sorprendió a Valentina Cervantes al contarle con cuál de sus padres prefiere dormir

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán lanzó

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

Giganotosaurus carolinii: así era el dinosaurio que rivalizó en tamaño con el T. rex y dejó su huella en la ciencia

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo