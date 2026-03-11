¿Vas al extranjero? Los CDC advierten a los viajeros sobre el riesgo de polio en varios países

MARTES, 10 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los viajeros que se dirijan al extranjero pueden querer consultar primero sus registros de vacunación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) instan a la gente a asegurarse de que sus vacunas contra la polio estén al día antes de viajar internacionalmente.

La advertencia llega después de que el virus se haya detectado en varias partes del mundo durante el último año, incluyendo el Reino Unido y Alemania.

El 3 de marzo, los CDC emitieron un aviso de viaje de Nivel 2, aconsejando a los viajeros que tomen precauciones adicionales. La agencia afirma que el poliovirus circula en países de África, Oriente Medio y Europa.

La lista completa incluye:

Afganistán Argelia Angola Benín Burkina Faso Camerún República Centroafricana Chad Costa de Marfil República Democrática del Congo Yibuti Etiopía Gaza Alemania Guinea Israel Laos Namibia Níger Nigeria Pakistán Papúa Nueva Guinea Polonia Senegal Somalia Sudán del Sur Sudán Tanzania Reino Unido Yemen

La polio es una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso y puede causar discapacidad permanente, según las autoridades.

Muchas personas infectadas con el virus pueden no sentirse enfermas. Pero algunos desarrollan síntomas como fiebre, cansancio, náuseas, dolores de cabeza y rigidez muscular.

En casos graves, la enfermedad puede causar parálisis o la muerte, especialmente si los músculos que se usan para respirar dejan de funcionar.

El virus se propaga principalmente a través de alimentos o agua contaminados. También puede propagarse cuando las personas no se lavan bien las manos después de ir al baño, ya que el virus vive en las heces infectadas.

Los CDC afirman que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir la polio.

Niños y adultos deberían asegurarse de estar completamente vacunados antes de viajar al extranjero, según la agencia.

Los adultos que ya hayan completado la serie recomendada de vacunas también pueden recibir una dosis de por vida si viajan a un lugar donde circula el virus.

Los viajeros que nunca se hayan vacunado o que no hayan completado la serie deberían hacerlo antes de salir del país, aconseja el CDC.

La polio es muy rara en Estados Unidos porque las tasas de vacunación son altas. Pero viajar a zonas donde el virus aún circula puede aumentar el riesgo de exposición.

Más información

La Asociación Médica Americana explica qué es lo que los médicos desearían que los pacientes supieran sobre la polio.

FUENTE: USA Today, 5 de marzo de 2026