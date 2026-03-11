El estrés de las complicaciones del embarazo podría afectar la salud cardíaca, según un estudio

MARTES, 10 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que presentan complicaciones en el embarazo podrían enfrentar un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, según ha concluido un nuevo estudio.

El estrés de estas complicaciones aumenta el riesgo de hipertensión en la mujer durante años después del parto, informaron los investigadores en la revista Hypertension.

"Para las mujeres que estaban teniendo hijos por primera vez y tuvieron complicaciones, conocidas como resultados adversos del embarazo, encontramos que niveles más altos de estrés a lo largo del tiempo se asociaban con niveles más altos de presión arterial entre dos y siete años después del parto", dijo la investigadora principal Virginia Nuckols, investigadora postdoctoral en la Universidad de Delaware, en un comunicado de prensa.

"Esto sugiere que las mujeres que tuvieron complicaciones en el embarazo pueden ser más susceptibles a los efectos negativos del estrés en su salud cardíaca, y tomar medidas para gestionar y reducir el estrés podría ser importante para proteger la salud cardíaca a largo plazo", afirmó.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la salud de más de 3.000 mujeres que experimentaban un primer embarazo en 17 hospitales ubicados en ocho estados.

El equipo evaluó los niveles de estrés de cada mujer en el primer y tercer trimestre, así como dos y siete años después del parto.

Los investigadores compararon este estrés con la salud cardíaca posterior de las mujeres, teniendo en cuenta complicaciones como la preeclampsia, el parto prematuro, la muerte fetal o un bebé más pequeño.

Los resultados mostraron que las mujeres que experimentaron complicaciones en el embarazo tuvieron niveles de estrés más altos a lo largo del tiempo. Además, ese estrés se asoció con lecturas elevadas de la presión arterial hasta siete años después del parto.

Por otro lado, las mujeres que no tuvieron complicaciones embarazosas no presentaban presión arterial más alta asociada al estrés.

"Las diferencias de presión arterial que observamos en mujeres con niveles de estrés percibidos más altos fueron evidentes en mujeres jóvenes de solo 25 años, de media", dijo Nuckols. "Aunque estas diferencias en la presión arterial fueron modestas (unos 2 mm Hg), pequeños aumentos en la presión arterial pueden afectar el riesgo de enfermedades cardíacas con el tiempo."

Los investigadores señalaron que el estudio no pudo demostrar una relación directa de causa y efecto entre el estrés, las complicaciones del embarazo y las enfermedades cardíacas.

Tampoco está claro cómo un mayor estrés podría llevar a una mayor presión arterial en mujeres con embarazos problemáticos, según los investigadores.

"Futuros estudios deberían examinar por qué las mujeres con antecedentes de resultados adversos en el embarazo pueden ser más susceptibles a los aumentos de la presión arterial causados por el estrés y comprobar si las intervenciones para la reducción del estrés pueden realmente reducir el riesgo cardiovascular para estas mujeres", dijo Nuckols.

Los investigadores señalaron que las directrices recomiendan vigilar de cerca la presión arterial durante y después del embarazo.

"Este estudio destaca la poderosa conexión entre la mente y el corazón, subrayando la importancia de la gestión del estrés, especialmente para quienes han experimentado resultados adversos en el embarazo", dijo la Dra. Laxmi Mehta, presidenta del Consejo de Cardiología Clínica de la American Heart Association, en un comunicado de prensa.

"Para el equipo de atención clínica, esto refuerza la necesidad de evaluar y abordar el estrés de forma proactiva como parte de la atención integral que ofrecemos a nuestros pacientes", añadió Mehta, que no formaba parte del nuevo estudio. "También será importante la investigación futura sobre si las intervenciones dirigidas para reducir o gestionar el estrés tienen un impacto significativo en los resultados cardiovasculares a largo plazo."

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la salud cardíaca y el embarazo.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 9 de marzo de 2026