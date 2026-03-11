Casi la mitad de los niños en EE. UU. carecen de un sueño adecuado, según una encuesta

MARTES, 10 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Casi la mitad de los niños en Estados Unidos no están durmiendo lo que necesitan, según informa una nueva encuesta de la National Sleep Foundation.

Aproximadamente el 44% de los niños no duerme consistentemente la cantidad recomendada para su edad, según los resultados de la encuesta Sleep in America 2026.

Además, los padres suelen subestimar la cantidad de sueño que necesita su hijo en más de una hora al día, en comparación con las recomendaciones de los expertos.

"Estos hallazgos revelan una brecha entre el sueño que necesitan los niños y lo que dicen que realmente obtienen quienes están más cercanos a ellos", dijo Joseph Dzierzewski, vicepresidente sénior de investigación y asuntos científicos de la National Sleep Foundation.

"El mal sueño en la infancia está relacionado con un aprendizaje deteriorado, desregulación emocional y consecuencias para la salud a largo plazo", dijo Dzierzewski en un comunicado de prensa. "Cerrar esta brecha empieza con la educación, y empieza en casa."

La cantidad de sueño que necesitan los niños varía según su edad, según la NSF:

Entre 14 y 17 horas de sueño para recién nacidos De 12 a 15 horas para bebés De 11 a 14 horas para niños pequeños De 10 a 13 horas para niños en edad preescolar De 9 a 11 horas para niños en edad escolar 8 a 10 horas para adolescentes

Pero el 57% de los padres subestimó cuánto sueño necesita su hijo a su edad, según la encuesta.

En particular, los padres subestimaron las necesidades de sueño de bebés y niños pequeños, con un 61% a un 78% que calculó erróneamente la mejor cantidad de sueño para niños de 2 años o menos.

"En conjunto, estos hallazgos muestran un patrón consistente: los niños duermen menos de lo recomendado, y los padres a menudo creen que sus hijos necesitan menos sueño del que recomiendan los expertos", dice el informe de la encuesta de la NSF. " Esta combinación probablemente contribuye a una insuficiente duración del sueño generalizado en todos los grupos de edad."

La encuesta reveló que los padres comprenden plenamente la importancia del sueño.

Alrededor del 95% afirmó que un buen sueño es esencial para el funcionamiento general de la familia, y el 86% afirma que un buen sueño mejora el comportamiento y el estado de ánimo de los niños. En total, 4 de cada 5 padres dijeron que su propio sueño se ve afectado cuando su hijo duerme mal.

"Este año estamos viendo más señales que nos impulsan a redoblar esfuerzos para ayudar a padres y cuidadores a marcar el tono de un sueño saludable en el hogar, empezando por su apoyo a niños de todas las edades, pero también incluyendo su propio sueño", dijo John Lopos, CEO de la National Sleep Foundation, en un comunicado de prensa.

"Cada familia es diferente y no hay una solución mágica, salvo que decidir hablar con los niños ahora y dar un ejemplo saludable puede ayudar a toda la familia y viajar con niños toda la vida", dijo Lopos.

Los consejos para dormir para padres e hijos incluyen:

Pasar tiempo al sol o a la luz brillante por la mañana para activar tu reloj biológico. Jugar o hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana. Reduce la cafeína después del mediodía, incluyendo café, refrescos, tés, bebidas energéticas y aperitivos que contengan cafeína. Cena al menos dos horas antes de acostarte. Establece un ritual de relajación, incluyendo una ventana sin dispositivos al menos una hora antes de acostarse. Establece un horario de sueño y vigilia constante, incluidos los fines de semana. Mantén el dormitorio fresco, oscuro y en silencio.

FUENTES: National Sleep Foundation, comunicado de prensa, 5 de marzo de 2026; Encuesta Sleep in America 2026, 5 de marzo de 2026