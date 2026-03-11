Salud

Casi la mitad de los niños en EE. UU. carecen de un sueño adecuado, según una encuesta

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 10 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Casi la mitad de los niños en Estados Unidos no están durmiendo lo que necesitan, según informa una nueva encuesta de la National Sleep Foundation.

Aproximadamente el 44% de los niños no duerme consistentemente la cantidad recomendada para su edad, según los resultados de la encuesta Sleep in America 2026.

Además, los padres suelen subestimar la cantidad de sueño que necesita su hijo en más de una hora al día, en comparación con las recomendaciones de los expertos.

"Estos hallazgos revelan una brecha entre el sueño que necesitan los niños y lo que dicen que realmente obtienen quienes están más cercanos a ellos", dijo Joseph Dzierzewski, vicepresidente sénior de investigación y asuntos científicos de la National Sleep Foundation.

"El mal sueño en la infancia está relacionado con un aprendizaje deteriorado, desregulación emocional y consecuencias para la salud a largo plazo", dijo Dzierzewski en un comunicado de prensa. "Cerrar esta brecha empieza con la educación, y empieza en casa."

La cantidad de sueño que necesitan los niños varía según su edad, según la NSF:

Entre 14 y 17 horas de sueño para recién nacidos De 12 a 15 horas para bebés De 11 a 14 horas para niños pequeños De 10 a 13 horas para niños en edad preescolar De 9 a 11 horas para niños en edad escolar 8 a 10 horas para adolescentes

Pero el 57% de los padres subestimó cuánto sueño necesita su hijo a su edad, según la encuesta.

En particular, los padres subestimaron las necesidades de sueño de bebés y niños pequeños, con un 61% a un 78% que calculó erróneamente la mejor cantidad de sueño para niños de 2 años o menos.

"En conjunto, estos hallazgos muestran un patrón consistente: los niños duermen menos de lo recomendado, y los padres a menudo creen que sus hijos necesitan menos sueño del que recomiendan los expertos", dice el informe de la encuesta de la NSF. " Esta combinación probablemente contribuye a una insuficiente duración del sueño generalizado en todos los grupos de edad."

La encuesta reveló que los padres comprenden plenamente la importancia del sueño.

Alrededor del 95% afirmó que un buen sueño es esencial para el funcionamiento general de la familia, y el 86% afirma que un buen sueño mejora el comportamiento y el estado de ánimo de los niños. En total, 4 de cada 5 padres dijeron que su propio sueño se ve afectado cuando su hijo duerme mal.

"Este año estamos viendo más señales que nos impulsan a redoblar esfuerzos para ayudar a padres y cuidadores a marcar el tono de un sueño saludable en el hogar, empezando por su apoyo a niños de todas las edades, pero también incluyendo su propio sueño", dijo John Lopos, CEO de la National Sleep Foundation, en un comunicado de prensa.

"Cada familia es diferente y no hay una solución mágica, salvo que decidir hablar con los niños ahora y dar un ejemplo saludable puede ayudar a toda la familia y viajar con niños toda la vida", dijo Lopos.

Los consejos para dormir para padres e hijos incluyen:

Pasar tiempo al sol o a la luz brillante por la mañana para activar tu reloj biológico. Jugar o hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana. Reduce la cafeína después del mediodía, incluyendo café, refrescos, tés, bebidas energéticas y aperitivos que contengan cafeína. Cena al menos dos horas antes de acostarte. Establece un ritual de relajación, incluyendo una ventana sin dispositivos al menos una hora antes de acostarse. Establece un horario de sueño y vigilia constante, incluidos los fines de semana. Mantén el dormitorio fresco, oscuro y en silencio.

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre hábitos de sueño saludables en los niños.

FUENTES: National Sleep Foundation, comunicado de prensa, 5 de marzo de 2026; Encuesta Sleep in America 2026, 5 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Daycasilamitaddelosninoseneeuucarecendeunsuenoadecuadosegununaencuesta

Últimas Noticias

5 estrategias que permiten incrementar la resistencia y protegen la salud pulmonar al correr

Aplicar técnicas adecuadas y ajustar la intensidad del ejercicio ayuda a evitar molestias y lesiones, permitiendo disfrutar del running con mayor comodidad y seguridad, tanto para principiantes como para experimentados

5 estrategias que permiten incrementar

Cómo lograr que el entrenamiento mejore tu ánimo: un influencer fitness explica el vínculo entre salud mental y ejercicio

Durante su visita a Infobae a la Tarde, El Rufián compartió sus estrategias para superar la falta de ganas y construir hábitos que mejoran tanto el cuerpo como el ánimo

Cómo lograr que el entrenamiento

La exposición del ministro de Salud Mario Lugones en Argentina Week: “El país ofrece talento y oportunidades”

Ante empresarios globales en Nueva York, el titular de la cartera sanitaria expuso las ventajas competitivas del sector, resaltando la capacidad del país para atraer capital extranjero y consolidar alianzas estratégicas

La exposición del ministro de

Por qué fortalecer tendones y ligamentos es esencial para moverse sin dolor ni limitaciones

Optimizar el funcionamiento de los tejidos conectivos, favorecer la estabilidad corporal y minimizar el riesgo de molestias asociadas al movimiento son algunos de los beneficios identificados

Por qué fortalecer tendones y

Tos persistente: cuáles son los síntomas que no deben subestimarse

Identificar molestias respiratorias y cambios en el bienestar general ayuda a anticipar complicaciones y favorece la consulta profesional oportuna en quienes presentan mayor vulnerabilidad

Tos persistente: cuáles son los
DEPORTES
En un partidazo, Independiente pierde

En un partidazo, Independiente pierde contra Unión de Santa Fe en Avellaneda y no puede ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

La peculiar frase con la que el técnico del Tottenham justificó el cambio del arquero Antonín Kinský en la derrota ante el Atlético

La palabra de Julián Álvarez tras brillar en la Champions: el secreto para dejar atrás su mal momento en el Atlético de Madrid

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

TELESHOW
El duro descargo de Gonzalo

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

Nicole Neumann se sinceró sobre cómo vive su hija Allegra la polémica por su fiesta de 15: “El resto es ruido”

Emilia Mernes deslumbró como geisha en Japón: kimono, ceremonia del té y una experiencia única junto a Duki

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

INFOBAE AMÉRICA

El G7 convocó una cumbre

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz

Consorcio privado invertirá más de $16 millones en construcción de Hotel El Salvador Airport

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo