Cómo el cuidado familiar de personas con enfermedades crónicas influye en la salud y el bienestar

Diversas investigaciones muestran que el acompañamiento prolongado a personas con afecciones crónicas puede asociarse a cambios emocionales y físicos. Estrategias de expertos para preservar la calidad de vida

El cuidado de familiares mayores
El cuidado de familiares mayores expone a millones de personas a una carga física y emocional significativa, afectando su salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de cuidadores familiares enfrentan una carga física y emocional que afecta su bienestar mental y su salud. Con el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas, investigaciones recientes han revelado que el cuidado prolongado puede derivar en depresión, trastornos físicos e incluso en un envejecimiento inmunológico acelerado.

Mientras tanto, científicos y responsables de políticas públicas desarrollan nuevas estrategias para fortalecer la resiliencia de quienes asumen el cuidado de sus seres queridos, según recoge Scientific American.

La realidad de los cuidadores familiares y su impacto en la salud

Este trabajo implica riesgos que van más allá del agotamiento: los cuidadores presentan tasas elevadas de depresión, diabetes, asma, obesidad y dolor crónico. Diversos estudios recientes señalan que quienes cuidan a familiares obtienen peores resultados en 13 de 19 indicadores de salud frente a quienes no desempeñan este rol.

El motivo central de estas afecciones es el estrés crónico derivado de una responsabilidad mantenida en el tiempo. Este tipo de estrés daña tanto la salud mental como el sistema inmunológico, lo que favorece la aparición de enfermedades físicas y eleva el riesgo de muerte prematura.

Los cuidadores familiares enfrentan altos
Los cuidadores familiares enfrentan altos índices de depresión, obesidad, diabetes, asma y dolor crónico según estudios especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimientos científicos sobre el estrés y el envejecimiento acelerado

Desde la década de 1980, investigaciones impulsadas por la psiconeuroinmunóloga Janice Kiecolt-Glaser han demostrado el vínculo entre el estrés de los cuidadores y el deterioro físico. Su trabajo mostró que los cónyuges que cuidan a sus parejas enfermas tardan más en sanar heridas pequeñas que quienes no cumplen esta función.

La psicóloga social Kathi Heffner, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, destaca que el cuidado familiar puede acelerar distintos procesos del envejecimiento.

Cuando se añade la depresión, la inflamación crónica en los cuidadores genera lo que la literatura científica llama “envejecimiento inflamatorio”, proceso que incrementa los daños corporales asociados a la edad.

Los estudios también detectan una reducción en la actividad enzimática que protege los telómeros, los extremos de los cromosomas cuyo acortamiento se vincula al envejecimiento celular. Estos telómeros disminuyen más deprisa ante situaciones de estrés continuado, como ocurre en quienes cuidan a familiares.

Las investigaciones en psiconeuroinmunología revelan
Las investigaciones en psiconeuroinmunología revelan que el estrés de los cuidadores familiares afecta negativamente la salud física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Elissa Epel, de la Universidad de California, indica que estos efectos se reflejan en el perfil inmunológico de los cuidadores, quienes registran menos células T vírgenes, esenciales para enfrentar nuevas infecciones, si se compara con personas que no tienen estas responsabilidades.

En 2018, Epel y su equipo demostraron que los padres de hijos con discapacidades tienden más a este envejecimiento inmunológico acelerado.

Estrategias para fortalecer la resiliencia

Ante estos desafíos, equipos de investigación exploran alternativas para aliviar la carga y robustecer la resiliencia de los cuidadores familiares. Epel subraya que el hecho de cuidar no determina necesariamente un desenlace negativo para la salud mental y física, ya que factores de resiliencia pueden marcar la diferencia, según declaraciones recogidas por Scientific American.

Las personas que cuentan con un buen apoyo social suelen afrontar mejor las exigencias del rol, encontrando sentido y propósito en su labor. Sin embargo, la carga suele intensificarse a medida que avanza la enfermedad del familiar, en particular si se trata de demencia o cáncer.

“La presión no va a desaparecer; los desafíos incluso pueden aumentar”, aseguró Heffner a Scientific American.

El apoyo social demuestra ser
El apoyo social demuestra ser clave para que los cuidadores familiares enfrenten mejor las exigencias del cuidado diario (Imagen ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico de 2025 dirigido por Heffner examinó a 192 cuidadores de personas con demencia. La mitad participó en entrenamiento cognitivo enfocado en mejorar su rapidez de procesamiento y atención durante ocho semanas; la otra mitad recibió solo material educativo.

Los participantes del grupo de entrenamiento cognitivo mostraron mejoras sostenidas en atención y velocidad seis meses después. Un año más tarde, informaron que los desafíos derivados de problemas de memoria y comportamiento de sus familiares les afectaban menos en la vida diaria.

Heffner investiga además si este tipo de entrenamiento puede traducirse en una mejor respuesta inmunitaria y retrasar el envejecimiento de las células T en los cuidadores. La resiliencia, por tanto, aparece como una capacidad entrenable, con resultados que pueden mejorar tanto la calidad de vida como la salud.

La discusión actual remarca que ofrecer reconocimiento institucional y acompañamiento organizado puede hacer una diferencia tangible. Sin embargo, el acceso a apoyos y el reconocimiento formal del rol del cuidador siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío.

Mejorar la adaptación al estrés puede proteger la longevidad y la calidad de vida de los cuidadores, un objetivo que, como destaca Scientific American, beneficia al conjunto de la sociedad.

