El uso ilícito de Adderall pone estrés en el corazón, según un estudio

MARTES, 3 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Estudiantes universitarios que usan el medicamento para el TDAH Adderall como ayuda de estudio podrían estar perjudicando su salud cardíaca, advierte un nuevo estudio de la Mayo Clinic.

Una sola dosis de 25 miligramos de Adderall puede hacer que la frecuencia cardíaca y la presión arterial de una persona se disparen si no está acostumbrada a tomar el medicamento de forma regular, según los investigadores.

"El aumento medio de la frecuencia cardíaca al estar de pie era de 19 latidos por minuto antes del Adderall. Tras tomar Adderall, esa respuesta se duplicó a 38 latidos por minuto", dijo la investigadora principal , la Dra. Kiran Somers , en un comunicado de prensa. Es médico residente en medicina familiar en la Clínica Mayo de Eau Claire, Wisconsin.

El Adderall --una combinación de anfetamina y dextroanfetamina-- es seguro y eficaz cuando se prescribe para el TDAH, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, el consumo ilícito de la droga ha aumentado, principalmente entre los estudiantes que han oído que puede aumentar su alerta y concentración, según American Addiction Centers.

Estudios previos han encontrado que entre el 23% y el 43% de los estudiantes universitarios han recurrido al Adderall u otros medicamentos estimulantes durante épocas de alto estrés académico, según los investigadores.

"Hemos visto un aumento en el uso no médico de Adderall, pero muchos usuarios desconocen que puede causar un estrés agudo en el sistema cardiovascular", dijo la investigadora principal Dra. Anna Svatikova, cardióloga de la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 30 personas sanas que nunca habían tomado Adderall y no sufrían TDAH. Cada persona ingirió aleatoriamente una dosis de 25 mg de Adderall o una tableta placebo.

Las lecturas mostraron que su presión arterial y frecuencia cardíaca se dispararon en menos de tres horas tras tomar Adderall, en comparación con el placebo.

El fármaco también provocó un aumento en los niveles sanguíneos de la hormona del estrés "lucha o huida", la noradrenalina, según descubrieron los investigadores.

"Descubrimos que, incluso en personas sin exposición previa, una dosis de 25 mg provoca aumentos significativos en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la activación del sistema de respuesta al estrés del cuerpo", dijo Svatikova.

Estos efectos podrían empeorar aún más si se toma Adderall junto con bebidas energéticas u otras bebidas con cafeína, lo que podría aumentar las probabilidades de que los jóvenes sufran un problema de ritmo cardíaco potencialmente fatal, según los investigadores.

Sin embargo, se necesita más investigación para comprender los riesgos a corto y largo plazo del uso ilícito de Adderall entre los jóvenes, según los investigadores.

"Estos resultados demuestran efectos cardiovasculares agudos y medibles del Adderall usado por quienes no usan Adderall prescritos regularmente por razones médicas específicas", dijo Somers.

El nuevo estudio aparece en la edición de marzo de  Mayo Clinic Proceedings.

Mayo Clinic Proceedings, marzo de 2026

