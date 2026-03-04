Cómo prepararse para el horario de verano

Salud

MARTES, 3 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Te encanta -- o lo detestas.

En cualquier caso, los relojes avanzan una hora el domingo por la mañana para el inicio del horario de verano, proporcionando una hora extra de luz vespertina hasta el 1 de noviembre. Eso significa una hora menos de sueño este fin de semana.

Reiniciar el reloj interno de tu cuerpo para estos cambios estacionales puede ser un reto para quienes tienen dificultades para dormirse.

Por eso la Dra. Sudha Tallavajhula, médica especializada en medicina del sueño en Houston, recomienda algunos ajustes inmediatos en tu rutina de sueño y vigilia.

"Hay pruebas sólidas de que la privación de sueño en torno al horario de verano puede tener efectos negativos para la salud", afirmó en un comunicado de prensa de UT Health Houston. "Si es posible, retrasa tu ciclo de sueño natural 15 minutos cada día."

Ajustar aunque sea uno o dos días esta semana ayudará, dijo Tallavajhula.

Pon tu despertador 15 minutos antes cada día y abre las cortinas para exponerte a la luz solar. Es "el guardián más eficaz de nuestros ritmos circadianos", dijo.

También puedes tomar una dosis baja de melatonina -- de 3 a 5 miligramos -- si necesitas un poco más de ayuda.

La mayoría de los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño cada noche; adolescentes, de ocho a diez horas; niños más jóvenes en edad escolar, de nueve a doce horas; y niños en edad preescolar, de 10 a 13 años, dijo Tallavajhula.

"Lo más importante que puedes hacer para tu sueño es seguir un horario constante, dentro de las limitaciones prácticas", dijo.

A partir de unas ocho horas antes de acostarse, evita la cafeína. Evita comer mucho, alcohol y hacer ejercicio intenso durante unas tres horas antes de acostarse, me recomendó.

Y mantener la habitación tranquila, oscura y fresca. Luego deja que la naturaleza siga su curso.

"Es contraproducente preocuparse por dormir", dijo Tallavajhula. "Mantener un estilo de vida estructurado lo mejor posible probablemente sea la mejor solución a largo plazo para hábitos de sueño saludables."

El cambio horario estacional es una fuente constante de debate.

Dos estados -- Arizona y Hawái -- tienen horario estándar durante todo el año.

Muchos otros estados buscan un cambio permanente al horario de verano, pero eso requiere la aprobación federal. Los accidentes aumentan alrededor de un 6% en la semana posterior a que los estadounidenses "se adelantan" debido a la falta de sueño.

En septiembre, un estudio de la Universidad de Stanford indicó que permanecer en el horario estándar --que prioriza la luz de la mañana sobre la luz de la tarde-- es lo más beneficioso para la salud.

Los investigadores afirmaron que el tiempo estándar permanente podría prevenir más de 2,6 millones de casos de obesidad y 300.000 accidentes cerebrovasculares en todo el país cada año. Pero, añadieron, sus hallazgos no fueron lo suficientemente concluyentes como para eclipsar otras consideraciones importantes, como la seguridad, los objetivos sociales y la economía.

No olvidéis: adelantad vuestros relojes una hora a las 2 de la madrugada del domingo.

Más información

En Northwestern Medicine hay más información sobre el horario de verano y tu salud.

FUENTE: UTHealth, nota de prensa, 2 de marzo de 2026

