Qué síntomas son normales durante la salida de los primeros dientes y cuáles son los signos que requieren atención médica

Especialistas en salud infantil explican que el babeo, la leve irritabilidad y el deseo de morder objetos son habituales, mientras que fiebre alta, sarpullido o deshidratación exigen consulta pediátrica inmediata para descartar complicaciones

Para muchas familias, la salida de los primeros dientes viene acompañada de dudas y temores. Un bebé más irritable, que babea o muerde todo a su alcance suele despertar la sospecha de que algo no está bien. Sin embargo, especialistas advierten que este proceso natural del desarrollo infantil suele ser más leve de lo que se cree.

La dentición en bebés no produce fiebre alta ni cuadros graves; sus efectos suelen limitarse a molestias leves, según la Cleveland Clinic y la pediatra Lisa Diard. Diferenciar los síntomas propios de esta etapa de otros signos resulta clave para que padres y cuidadores eviten preocupaciones innecesarias y consulten cuando sea necesario.

Entre las manifestaciones típicas se encuentran el aumento de la salivación, la tendencia a morder objetos y una leve irritabilidad.

En cambio, la fiebre de 38 ºC o más, el sarpullido por pañal y las alteraciones importantes del sueño no deben atribuirse a la erupción dental y requieren evaluación pediátrica para descartar otras causas.

La dentición, explican la Cleveland Clinic y la Dra. Diard, es una fase natural del desarrollo infantil y puede provocar incomodidad leve en las encías y pequeños cambios de ánimo, pero no afecta de forma significativa la rutina diaria ni el bienestar general del bebé.

Síntomas reales y cómo identificarlos

Los especialistas indican que el bebé suele babear más de lo habitual, ya que la producción de saliva aumenta antes de la aparición de los dientes. Este exceso puede requerir el uso frecuente de baberos y la limpieza suave del rostro para evitar irritaciones cutáneas.

También es común que los bebés muerdan sus dedos, juguetes u objetos cercanos para aliviar la presión en las encías. Ofrecer un paño frío o mordillos adecuados para la edad puede ayudar a disminuir la molestia, siempre que sean seguros y no representen riesgo de asfixia.

La irritabilidad leve suele aparecer en los días previos a la salida del diente y, en la mayoría de los casos, desaparece en tres o cuatro días sin modificar el ritmo habitual del niño. Estos síntomas no requieren atención médica salvo que se intensifiquen o aparezcan signos atípicos, puntualiza la Cleveland Clinic.

Mitos frecuentes sobre la dentición

Uno de los errores más extendidos es vincular la dentición con la fiebre. Si bien puede registrarse un leve aumento de la temperatura corporal, no alcanza niveles febriles. “Si su bebé presenta 38 ºC o más, no debe considerarla consecuencia de la dentición, sino un posible indicio de infección”, advierte la Dra. Diard.

La fiebre siempre requiere valoración médica, especialmente en menores de tres meses, si se prolonga más de tres días o no responde a los tratamientos indicados. La relación entre dentición y sarpullido por pañal es otra creencia sin respaldo científico.

Por su parte, aunque se ha sugerido que el exceso de saliva podría modificar el tránsito intestinal, la Cleveland Clinic aclara que no existe evidencia que lo confirme.

En la mayoría de los casos, el sarpullido se vincula con irritación local, sensibilidad a alimentos, uso de detergentes en pañales de tela o erupciones por calor. Cambiar los pañales con frecuencia y aplicar cremas con óxido de zinc ayuda a prevenir y tratar este problema.

Respecto al sueño, la incomodidad asociada a la dentición rara vez genera alteraciones relevantes. Mantener rutinas estables y prácticas de descanso seguro favorece el bienestar del bebé.

Consejos y señales de alerta para padres y cuidadores

La Cleveland Clinic recomienda cambiar los pañales en cuanto se humedezcan o ensucien, limpiar la zona con jabón suave y aplicar productos adecuados si aparece irritación, lo que reduce el riesgo de complicaciones.

Si el bebé presenta fiebre igual o superior a 40 ºC, signos de deshidratación —como dejar de beber— o dificultad para despertarse, es fundamental buscar atención médica inmediata. Asimismo, toda fiebre en lactantes menores de tres meses debe evaluarse sin demora.

Los especialistas subrayan la importancia de no ignorar síntomas que exceden las molestias leves esperables durante la salida de los dientes. Ante cualquier duda o manifestación inusual, la consulta pediátrica permitirá identificar la causa real y asegurar el bienestar del niño.

Cuando el malestar supera lo habitual o aparecen síntomas nuevos, la evaluación médica resulta clave para determinar el origen y brindar el tratamiento adecuado.

