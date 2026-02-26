Salud

Obras en el Hospital Garrahan: llegarán 310 camas nuevas y avanzan reformas en áreas críticas

Se instalan nuevas unidades en sectores como Cuidados Intermedios y Moderados. El director médico ejecutivo del hospital explicó la trastienda del proceso

El hospital Garrahan se encuentra en un plan de obras de infraestructura y equipamiento.

Según informó el Gobierno recientemente, entre las acciones se incluye la adquisición de 310 camas hospitalarias nuevas, de las cuales 42 ya arribaron y se prevé que la totalidad esté disponible en las próximas semanas. El recambio responde a la necesidad de reemplazar unidades con más de 10 años de antigüedad.

Actualmente, el hospital dispone de 587 camas. El proceso de adquisición se realizó mediante licitación pública, cuyos sobres se abrieron en diciembre. Diez empresas se presentaron a la licitación, tras una serie de 29 ofertas en total. La inversión en este caso fue de 1.453 millones de pesos.

Esta mañana, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, señaló: “Decían que ´el Garrahan estaba desfinanciado´ y que ´al gobierno no le importan los niños´, pero solo era una burda operación en medio de una campaña electoral. Hoy el Garrahan tiene un objetivo claro: ser el mejor hospital pediátrico de América Latina".

Las nuevas adquisiciones comenzaron a instalarse en sectores como por ejemplo Cuidados Intermedios y Moderados (CIM). El criterio de reemplazo prioriza la antigüedad para renovar los equipos más vetustos.

Al referirse al contexto y el alcance de las reformas, el director médico ejecutivo del hospital Garrahan, doctor Mariano Pirozzo, explicó a Infobae: “Arranqué en julio con un mandato conciso y claro: garantizar la asistencia de los chicos en medio de un conflicto grave. Ahora estamos en un proceso de cambio estructural, un giro de 180 grados”.

El directivo recordó la importancia que tuvo el Garrahan durante su inauguración en 1987, cuando representó “algo disruptivo para la medicina” en la Argentina. Según Pirozzo, “había que cambiar las camas compradas el día de la inauguración, que nunca habían sido renovadas, y los quirófanos nunca habían sido modernizados”.

Sobre la magnitud del proceso vigente, el director médico insistió: “Estamos en el plan de obras más importante de la historia del hospital”.

Además, precisó que el procedimiento de reforma comenzó con un análisis de las posibilidades financieras entre julio y octubre: “Desde octubre en adelante hicimos todas las licitaciones de desarrollo, infraestructura y compra de equipos. La mayoría de las obras ya están iniciando y están casi todas cerradas”.

Respecto al proceso de compra de las camas, Pirozzo destacó el nivel de participación de los usuarios directos: “En la licitación, todos los oferentes trajeron dos camas para probar y los usuarios finales las evaluaron y opinaron. Así, se consideraron precio y requerimientos de los usuarios”.

“Fue un hito en transparencia. Esto es posible gracias a la eficiencia lograda que permitió generar ahorros para poner en marcha el plan de infraestructura más grande de la historia del Garrahan. Demostramos que la plata estaba en el hospital, solo hacía falta orden y planificación”, dijo el doctor.

El directivo enfatizó la dimensión vinculada a la seguridad hospitalaria: “Las camas en un hospital no son solo confort, sino también seguridad para los chicos. También es seguridad laboral para camilleros y enfermeros, que son los principales usuarios. No es solo un elemento de confort. Enfermeros y camilleros no tienen que hacer fuerza ni manipular mecanismos oxidados”.

Respecto a las características técnicas, las nuevas camas hospitalarias cuentan con control remoto, soportan hasta 210 kilos y están equipadas con sistemas de elevación eléctrico mediante motores lineales silenciosos de bajo consumo, además de permitir ajustes de altura, inclinación de respaldo y ángulo de rodillas y piernas.

El plan de obras en el Garrahan

El Ministerio de Salud detalló que el plan de obras del Hospital Garrahan supera los 30 mil millones de pesos de inversión e incluye, además de la compra de camas, la construcción de una nueva área de internación, la refacción integral de siete quirófanos y la mejora de sectores clave para el trabajo y el descanso del personal, sumado a la incorporación de un acelerador lineal de última generación para tratamientos oncológicos.

En tanto, según pudo saber Infobae, para trasplante de médula ósea se incorporarán 14 camas para pacientes inmunocomprometidos. Paralelamente, se iniciaron reformas en el Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico (CAIPHO).

En cuanto al financiamiento de las obras, fuentes del área resaltaron a Infobae: “El hospital Garrahan cuenta con recursos producto de un presupuesto asignado tanto por Nación como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el hospital recupera, factura y cobra a obras sociales y prepagas. Hoy estamos facturando aproximadamente diez mil millones de pesos por mes”.

