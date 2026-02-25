Un estudio sugiere que reducir el azúcar antes de los 2 años podría disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Salud

MARTES, 24 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- ¡Galletas, magdalenas, snacks de fruta, zumos, madre mía! Estos dulces suelen formar parte de la infancia.

Pero en el caso de bebés y niños pequeños, nuevas investigaciones sugieren que menos azúcar puede ser mejor para el corazón más adelante.

Los investigadores descubrieron que las personas cuyo consumo de azúcar estaba restringido antes del nacimiento y durante los dos primeros años de vida tenían menos probabilidades de desarrollar problemas cardíacos graves en la edad adulta, incluyendo infarto, insuficiencia cardíaca e ictus.

El estudio, publicado recientemente en The BMJ, analizó a personas nacidas alrededor de la época en que el Reino Unido terminó el racionamiento de azúcar en 1953, una oportunidad poco común para estudiar los efectos a largo plazo del consumo temprano de azúcar.

Históricamente, el azúcar estaba muy racionado en el Reino Unido. Eso cambió en septiembre de 1953 cuando se levantaron los límites de azúcar.

Un equipo liderado por Jiazhen Zheng, estudiante de doctorado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong en Cantón, China, llevó a cabo el estudio.

Los investigadores utilizaron este cambio como un experimento natural, comparando a las personas nacidas antes y después de que terminara el racionamiento.

El estudio incluyó a 63.433 adultos nacidos entre octubre de 1951 y marzo de 1956. Su edad media era de 55 años, y ninguno tenía enfermedad cardíaca al inicio del estudio.

40.063 personas fueron expuestas al racionamiento de azúcar desde temprana edad. 23.370 personas no lo eran.

Los investigadores hicieron un seguimiento de los historiales médicos para ver quién desarrolló posteriormente enfermedades cardíacas, incluyendo infartos, insuficiencia cardíaca, latidos irregulares, ictus y muertes relacionadas con problemas cardíacos.

En comparación con las personas que nunca estuvieron expuestas al racionamiento, el riesgo entre el grupo de racionamiento disminuyó:

20% para enfermedades cardíacas en total 25% para infarto 26% para insuficiencia cardíaca 24% por latido cardíaco irregular 31% para ictus 27% por morir por enfermedad cardíaca

Los problemas cardíacos entre los miembros del grupo de racionamiento también aparecieron más tarde en la vida. En algunos casos, el inicio de la enfermedad cardíaca se retrasó hasta 2,5 años.

Los investigadores afirman que parte del beneficio puede deberse a menores tasas de diabetes y hipertensión, ambos factores de riesgo principales para enfermedades cardíacas.

Los expertos en salud llevan tiempo diciendo que los primeros 1.000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, son fundamentales para la salud a largo plazo.

Durante el periodo de racionamiento, la ingesta diaria de azúcar se limitó a menos de 40 gramos diarios, y a los bebés menores de 2 años no se les permitía añadir azúcar añadida.

Estos límites coinciden estrechamente con los consejos nutricionales actuales, que recomiendan evitar las bebidas azucaradas y los alimentos procesados para bebés y niños pequeños.

Como se trata de un estudio observacional, no puede demostrar que una menor ingesta de azúcar haya causado directamente una mejor salud cardíaca, solo que existe una asociación. Los investigadores tampoco disponían de registros detallados de las dietas individuales.

Aun así, dicen que los resultados son sólidos.

"Nuestros resultados subrayan el beneficio cardíaco de las políticas de la primera infancia centradas en el racionamiento del azúcar", escribieron los autores.

"Más estudios deberían investigar las exposiciones dietéticas individuales y considerar la interacción entre factores genéticos, ambientales y de estilo de vida para desarrollar estrategias de prevención más personalizadas", añadieron.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre el impacto del azúcar en la primera edad en la salud infantil.

FUENTE: BMJ Group, comunicado de prensa, 23 de febrero de 2026

