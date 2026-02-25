Nueva pirámide alimentaria de EEUU: controversias, riesgos y recomendaciones

El especialista sostuvo que la estructura invertida de la pirámide alimentaria dificulta la comprensión de las recomendaciones nutricionales

En una entrevista exclusiva transmitida por Infobae en vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) cuestionó la efectividad de la nueva pirámide alimentaria que presentó Estados Unidos y remarcó: “Confunde a la gente porque el mensaje no es claro”. Durante el intercambio, enfatizó la importancia de diferenciar entre los distintos procesados, el rol de las grasas y la necesidad de promover una alimentación consciente.

En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol analizó la reciente pirámide nutricional y advirtió sobre los riesgos de los mensajes ambiguos en salud pública.

“No todo lo procesado es malo. La verdura congelada no pierde nutrientes; a veces es mejor que la que llega después de viajar miles de kilómetros”, ejemplificó.

Estados Unidos y el debate por la pirámide invertida

El doctor Estol enfatizó que la comida es salud y recomendó tomar conciencia de las elecciones alimentarias para mejorar el bienestar

El especialista describió la evolución de las guías alimentarias estadounidenses y su impacto global. “Desde el año 2011 no había más pirámide. Ahora la dieron vuelta y eso genera más confusión”, explicó, y agregó que la estructura invertida, lejos de simplificar, dificulta la comprensión de las prioridades nutricionales por parte de las personas.

Al analizar los alimentos destacados, advirtió: “Arriba de todo hay un pollo entero y al lado un brócoli. Eso no quiere decir que el pollo y el brócoli sean lo mejor. Más abajo aparece el salmón, que es fantástico por el omega 3, pero también hay un bife enorme con la misma cantidad de grasa saturada que antes”.

Estol también subrayó el rol de los intereses sectoriales en la confección de la guía: “Sale la gente lúcida, inteligente, en Estados Unidos, a escribir cartas y a decir: ‘¿Ustedes se incluyeron en el comité que decidió esta pirámide? Vi que en la reunión estuvieron presentes los representantes de los grupos lácteos, de los grupos de carne’”, destacó el médico.

Proteínas, grasas y el verdadero lugar de la manteca

La flamante guía nutricional de Estados Unidos generó polémica por la confusión que produce sobre las prioridades de la alimentación diaria

Estol desmitificó la demonización de ciertos ingredientes: “No voy a decir que la manteca es veneno, pero no es buena: es grasa saturada”. Diferenció la manteca de la margarina y alertó sobre los cambios recientes: “Ahora la margarina viene sin trans y puede ser mejor que la manteca”.

En el mismo sentido, aconsejó moderación: “No se trata de prohibir, sino de entender la dosis. Todo tiene una cantidad, como el agua: si tomás un gotero no vivís, si tomás siete litros tampoco”. Recomendó preferir aceite de oliva a manteca para acompañar el pan, por el aporte de ácidos grasos esenciales.

El neurólogo también se refirió al consumo de huevo: “La FDA dictaminó el año pasado que el límite es un huevo por día por la cantidad de colesterol que aporta la yema. Lo ideal es hacer huevos revueltos con una yema y varias claras”.

El rol de la fibra, la microbiota y los límites del alcohol

El médico resaltó la importancia de la fibra para la microbiota intestinal y el impacto positivo en el sistema inmune y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico remarcó la importancia de la fibra en la microbiota intestinal: “Tenés un kilo y medio de bacterias, virus y parásitos en tu panza, que son buenísimos. La microbiota ayuda al sistema inmune y al cerebro, pero tenés que darle de comer: fibra”. Recomendó alimentos integrales y legumbres, y explicó los beneficios de los prebióticos y probióticos, presentes en yogur, chucrut, kimchi y kombucha.

Sobre el alcohol, fue contundente: “La recomendación en Canadá y Reino Unido es cero alcohol. En Estados Unidos, la guía dice tomar lo mínimo posible, porque el alcohol es la tercera causa de cáncer en el mundo”. Diferenció las cantidades permitidas y advirtió sobre el riesgo de mensajes confusos: “En estas nuevas guías, lo que recomiendan es tomar lo mínimo posible. Está todo medido, pero el mensaje debe ser claro”.

Estol cerró su análisis resaltando el valor de la alimentación consciente: “La comida es salud. Comer es un medicamento y tenés que tomar conciencia y saber lo que elegís. No es tan complejo”.

