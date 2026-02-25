Salud

Nueva pirámide alimentaria de EEUU: controversias, riesgos y recomendaciones

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol analizó la flamante guía nutricional, marcó sus limitaciones y brindó consejos para una alimentación saludable

Guardar
El especialista sostuvo que la estructura invertida de la pirámide alimentaria dificulta la comprensión de las recomendaciones nutricionales

En una entrevista exclusiva transmitida por Infobae en vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) cuestionó la efectividad de la nueva pirámide alimentaria que presentó Estados Unidos y remarcó: “Confunde a la gente porque el mensaje no es claro”. Durante el intercambio, enfatizó la importancia de diferenciar entre los distintos procesados, el rol de las grasas y la necesidad de promover una alimentación consciente.

En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol analizó la reciente pirámide nutricional y advirtió sobre los riesgos de los mensajes ambiguos en salud pública.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

“No todo lo procesado es malo. La verdura congelada no pierde nutrientes; a veces es mejor que la que llega después de viajar miles de kilómetros”, ejemplificó.

Estados Unidos y el debate por la pirámide invertida

El doctor Estol enfatizó que
El doctor Estol enfatizó que la comida es salud y recomendó tomar conciencia de las elecciones alimentarias para mejorar el bienestar

El especialista describió la evolución de las guías alimentarias estadounidenses y su impacto global. “Desde el año 2011 no había más pirámide. Ahora la dieron vuelta y eso genera más confusión”, explicó, y agregó que la estructura invertida, lejos de simplificar, dificulta la comprensión de las prioridades nutricionales por parte de las personas.

Al analizar los alimentos destacados, advirtió: “Arriba de todo hay un pollo entero y al lado un brócoli. Eso no quiere decir que el pollo y el brócoli sean lo mejor. Más abajo aparece el salmón, que es fantástico por el omega 3, pero también hay un bife enorme con la misma cantidad de grasa saturada que antes”.

Estol también subrayó el rol de los intereses sectoriales en la confección de la guía: “Sale la gente lúcida, inteligente, en Estados Unidos, a escribir cartas y a decir: ‘¿Ustedes se incluyeron en el comité que decidió esta pirámide? Vi que en la reunión estuvieron presentes los representantes de los grupos lácteos, de los grupos de carne’”, destacó el médico.

Proteínas, grasas y el verdadero lugar de la manteca

La flamante guía nutricional de
La flamante guía nutricional de Estados Unidos generó polémica por la confusión que produce sobre las prioridades de la alimentación diaria

Estol desmitificó la demonización de ciertos ingredientes: “No voy a decir que la manteca es veneno, pero no es buena: es grasa saturada”. Diferenció la manteca de la margarina y alertó sobre los cambios recientes: “Ahora la margarina viene sin trans y puede ser mejor que la manteca”.

En el mismo sentido, aconsejó moderación: “No se trata de prohibir, sino de entender la dosis. Todo tiene una cantidad, como el agua: si tomás un gotero no vivís, si tomás siete litros tampoco”. Recomendó preferir aceite de oliva a manteca para acompañar el pan, por el aporte de ácidos grasos esenciales.

El neurólogo también se refirió al consumo de huevo: “La FDA dictaminó el año pasado que el límite es un huevo por día por la cantidad de colesterol que aporta la yema. Lo ideal es hacer huevos revueltos con una yema y varias claras”.

El rol de la fibra, la microbiota y los límites del alcohol

El médico resaltó la importancia
El médico resaltó la importancia de la fibra para la microbiota intestinal y el impacto positivo en el sistema inmune y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico remarcó la importancia de la fibra en la microbiota intestinal: “Tenés un kilo y medio de bacterias, virus y parásitos en tu panza, que son buenísimos. La microbiota ayuda al sistema inmune y al cerebro, pero tenés que darle de comer: fibra”. Recomendó alimentos integrales y legumbres, y explicó los beneficios de los prebióticos y probióticos, presentes en yogur, chucrut, kimchi y kombucha.

Sobre el alcohol, fue contundente: “La recomendación en Canadá y Reino Unido es cero alcohol. En Estados Unidos, la guía dice tomar lo mínimo posible, porque el alcohol es la tercera causa de cáncer en el mundo”. Diferenció las cantidades permitidas y advirtió sobre el riesgo de mensajes confusos: “En estas nuevas guías, lo que recomiendan es tomar lo mínimo posible. Está todo medido, pero el mensaje debe ser claro”.

Estol cerró su análisis resaltando el valor de la alimentación consciente: “La comida es salud. Comer es un medicamento y tenés que tomar conciencia y saber lo que elegís. No es tan complejo”.

La entrevista completa

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Infobae en vivoPirámide nutricionalDr Conrado estolInfobae al mediodíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo apoyar a los hijos en la transición a la secundaria y reducir su ansiedad

Se trata de un reto importante para muchos adolescentes, quienes pueden experimentar nerviosismo y dudas sobre su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos. La opinión de los expertos de Mayo Clinic

Cómo apoyar a los hijos

El poder oculto de la siesta: cómo un descanso breve protege el corazón

Diversas publicaciones científicas avalan que la costumbre diaria presente en las regiones azules favorece el bienestar físico y mental, además de aumentar la calidad de vida a lo largo del tiempo

El poder oculto de la

El calentamiento de los océanos reduce casi un 20% la cantidad de peces cada año

Científicos de España y Colombia publicaron un estudio en el que advierten que las olas de calor marinas extremas provocan ese descenso en la biomasa de peces del hemisferio norte. Cuáles son las consecuencias para la pesca y la alimentación mundial

El calentamiento de los océanos

Qué alimentos contienen vitamina B12

Presente de forma natural en diversos productos de la dieta, este nutriente esencial favorece el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos

Qué alimentos contienen vitamina B12

Los secretos que esconde la sangre de los centenarios sobre la longevidad y la protección frente a enfermedades

Una investigación suiza halló que sus perfiles sanguíneos muestran mecanismos antioxidantes y metabólicos activos, similares a los de personas más jóvenes. Los detalles del estudio

Los secretos que esconde la
DEPORTES
Con Di María, Rosario Central

Con Di María, Rosario Central visita a Gimnasia en La Plata por la fecha 7 del Torneo Apertura

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna, otro competidor le pegó en la cabeza con su moto

Argentinos Juniors buscará sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores ante Barcelona de Guayaquil

Dolor en el fútbol argentino: falleció Claudio “Yerbatero” González

TELESHOW
Las divertidas peleas de Jimena

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La foto familiar de Zaira Nara con su expareja Jakob Von Plessen en el primer día escolar de su hijo Viggo

Conmoción en Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

INFOBAE AMÉRICA

CECACIER en El Salvador: oportunidad

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador

El empresariado dominicano entrega reconocimiento a Yayo Sanz Lovatón

El Reino Unido frenó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Washington