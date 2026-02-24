Una infectóloga explicó por qué cumplir con la vacunación es clave para evitar brotes de enfermedades prevenibles

La adherencia al calendario nacional de vacunación es baja. La infectóloga respaldó la decisión del Ministerio de Salud de adelantar la inmunización contra la gripe. Advirtió sobre la necesidad de cumplir con el cronograma de vacunas

En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, la infectóloga pediatra Alejandra Gaiano, (MN 95.088), especialista en vacunas y salud pública, destacó la importancia de anticipar la campaña de vacunación antigripal, tal como se anunció ayer.

“Es clave la vacuna antigripal darla antes del comienzo del invierno. Por eso es importante dársela lo antes posible”. Gaiano subrayó que la indicación prioritaria es para quienes tienen más probabilidades de complicaciones, por ejemplo, “las personas gestantes se tienen que vacunar porque protegés a la embarazada y al bebé hasta los seis meses. Con una vacuna protegés dos vidas”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodia, con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, la especialista detalló quiénes integran los grupos de riesgo: “El personal de salud somos los primeros que nos tenemos que vacunar, porque ante un eventual aumento de casos, el personal de salud tiene que estar protegido. Los mayores de 65 años, los niños entre seis meses y dos años, y las personas con factores de riesgo, como problemas cardíacos, respiratorios o en sus defensas, también tienen que ser vacunados”.

La estrategia de adelantar la vacunación y el impacto de nuevas variantes

Gaiano contextualizó la decisión oficial de adelantar la campaña: “Depende de cuando ingresan las vacunas al país es cuando empieza la distribución. Como el virus de la gripe tiene mutaciones, hay que cambiar la composición de la vacuna todos los años para que sea realmente efectiva para la cepa que va a circular”. Recordó que en la mayoría de los años la campaña arranca en marzo o abril, y sólo en alguna ocasión se retrasó hasta mayo.

La vacunación antigripal ayuda a prevenir complicaciones graves en grupos de riesgo

Consultada sobre la eficacia, la especialista fue taxativa: “El objetivo de la vacunación es que las personas no se compliquen o no fallezcan por gripe. Cuando uno introduce una vacuna como estrategia de salud pública, lo que busca es eso, evitar las complicaciones y la mortalidad”. En personas sanas, agregó, la infección puede cursar de forma leve aunque se vacunen, pero la clave es prevenir internaciones y letalidad en los grupos vulnerables.

Vacunación contra COVID-19: nuevos criterios y dudas persistentes

Sobre la vacunación contra la COVID-19, Gaiano anticipó cambios en las recomendaciones: “Ahora van a salir unas indicaciones nuevas de vacunación COVID, pero como en reglas generales, las personas que tienen más riesgo tendrían que vacunarse una vez al año”. Aclaró que este universo se está achicando y el intervalo entre dosis tiende a ampliarse y señaló que está focalizada en los mismos grupos de riesgo que para gripe.

Al ser consultada por la seguridad de estas vacunas, explicó: “Algunas se actualizaron, algunas se dejaron de comercializar, como la de AstraZeneca, y en otras se está revisando el perfil de seguridad. Si bien casi todas las vacunas para COVID demostraron un buen perfil de seguridad y eficacia, se está revisando esto también”.

Respecto a la velocidad del desarrollo científico de las vacunas durante la pandemia, Gaiano puntualizó: “Uno tarda muchos años en investigar una vacuna porque necesitas años en enrolar pacientes. En el caso de la pandemia, justamente como había tantos casos, que se pudo acortar los tiempos. Igual fueron aprobaciones de emergencia”. Reconoció que la rapidez generó escepticismo: “Esto generó cierta desconfianza en la vacunación, que todavía estamos pagando de alguna forma”, subrayó.

Cumplir con el calendario nacional de vacunación protege a toda la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto COVID en la confianza y las coberturas del calendario

“Arrastramos hoy en el calendario nacional cierta desconfianza, que querríamos tratar que no exista”. Relató el caso reciente del sarampión: “Era una enfermedad eliminada desde el 2000. Ahora, la semana pasada vi un caso también en Azul, con más de 120 contactos. Por ahora no hay casos secundarios, pero estamos constantemente expuestos a la reintroducción de sarampión. Por eso es tan importante la vacunación”.

Sobre las causas de la baja cobertura, fue enfática: “Es multicausal. Hay una parte de duda con respecto a la eficacia de la vacunación de una población, otra duda que arrastra el COVID. En Argentina es a partir del COVID”. Señaló también las dificultades de acceso: “En ocasiones el vacunatorio está abierto pocas horas, o las madres y los padres tienen mucho trabajo. Es multicausal el tema de las bajas coberturas, pero es grave, porque tenemos bajas coberturas en menores de un año y medio, al ingreso escolar, en los adolescentes, en las embarazadas. En todos los grupos tenemos bajas coberturas de vacunación”.

La confianza en las vacunas es fundamental para evitar brotes de enfermedades prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gaiano defendió la seguridad de las vacunas: “La vacuna para sarampión es una de las vacunas más seguras y es la que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Todas las vacunas que usamos en el calendario son seguras. Ahora, cualquier inmunobiológico puede tener eventos adversos, pero con respecto a eventos adversos graves de la vacuna triple viral, no hay reportados”. Descartó, además, cualquier relación con el autismo: “No hay ninguna asociación de la vacuna triple viral con ningún evento tipo autista o de neurodivergencia, absolutamente ninguno”.

La experta recordó la existencia de un sistema de vigilancia nacional: “Tenemos la CONASEVA, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que categoriza y analiza cada uno de los eventos que pueden haber tenido una asociación temporal con la vacunación. Todos los equipos de salud tenemos la obligación de denunciarlo en un sistema de vigilancia”.

Para los más chicos, fue terminante: “En Argentina hay una ley nacional de vacunación y las vacunas que están en el calendario son gratuitas y son obligatorias”.

La entrevista completa

La inmunización temprana reduce hospitalizaciones y mortalidad por gripe

