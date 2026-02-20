Tasas de pérdida auditiva y tinnitus más que duplicados entre los músicos

JUEVES, 19 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los músicos sufren pérdida auditiva en la búsqueda de su pasión más del doble de veces que la mayoría de las personas, según una nueva revisión de evidencias.

Más de 2 de cada 5 músicos sufren tinnitus y una cuarta parte se ve afectada por pérdida auditiva, según informaron recientemente investigadores en la revista Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

"Muchos músicos viven en silencio con zumbido en los oídos, sensibilidad al sonido o pérdida auditiva, tanto si tocan en una sala de sinfónica como en un pequeño club", dijo el investigador Dr. Shaun Nguyen en un comunicado de prensa. Es profesor de otorrinolaringología-cirugía de cabeza y cuello en la Medical University of South Carolina en Charleson.

Para la revisión, los investigadores agruparon datos de 67 estudios previos que involucraron a más de 28.000 músicos.

Casi el 43% de los músicos reportan tinnitus, o zumbido en los oídos, frente a solo el 13% de la población general, según el estudio.

Del mismo modo, la pérdida auditiva afecta a casi el 26% de los músicos frente al 12% de los no músicos, y la hiperacusia --una mayor sensibilidad a los sonidos cotidianos-- afecta al 37% de los músicos frente al 15% de los demás.

Tampoco se puede culpar al rock and roll. El estudio encontró que no hubo diferencias significativas en los problemas auditivos entre músicos clásicos o artistas de pop/rock.

Los investigadores sospechan que las cifras podrían ser aún mayores, ya que estos estudios no incluyeron a músicos aficionados o a tiempo parcial y carecieron de consistencia en la forma en que rastreaban la pérdida auditiva.

Por ejemplo, alrededor del 63% de los casos de pérdida auditiva entre músicos se basaban en autoinformes subjetivos, según los investigadores. Solo el 37% tuvo su pérdida auditiva confirmada mediante pruebas.

Como las personas a menudo no se dan cuenta de que han sufrido pérdida auditiva, es probable que haya aún más casos de los que han encontrado estos estudios, según los investigadores.

"La investigación que tenemos sigue siendo imperfecta, a menudo basada en síntomas auto-reportados y detalles faltantes sobre cosas como otros hobbies ruidosos, instrumentos específicos y la frecuencia con la que la gente usa protección auditiva", dijo Nguyen.

Los resultados sugieren que los músicos podrían necesitar hacerse pruebas auditivas con más frecuencia, dado que los problemas auditivos son un riesgo profesional para ellos, según los investigadores.

"Lo que realmente necesitamos ahora es un perfil de riesgo más personal, ingresado por músicos, para poder ofrecer consejos prácticos y personalizados que ayuden a los artistas a proteger su audición sin sacrificar la música que aman", dijo Nguyen.

